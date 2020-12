Wetzlar: Vandalen in der Friedenstraße unterwegs

(ots) – Am vergangenen Wochenende zwischen Samstag (28.11.2020) und Montag (30.11.2020) wüteten Unbekannte auf dem Parkplatz der Hessischen Sportjugend in der Friedenstraße. Die Vandalen rissen mehrere Parkplatzschilder samt Betonfüßen aus dem Boden und beschädigten einen Mülleimer. Der Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Hinweise zu den Unbekannten erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Dillenburg: Eingebrochen und Briefe geöffnet

(ots) – Zwischen Samstag (28.11.2020) und Montag (30.11.2020), 06:45 Uhr brachen Unbekannte in die Poststelle in der Poststraße ein. Die Einbrecher hebelten eine Tür auf und gelangten in das Gebäude. Dort öffneten die Unbekannten mehrere Postpakete und Briefe.

Die Ermittlungen bezüglich der gestohlenen Gegenstände dauern an. Der Einbruchschaden beläuft sich 500 Euro. Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Sinn-Edingen: Mobilkran beschädigt

(ots) – Unbekannte verschafften sich Zugang zum Gelände der Kläranlage in der Straße “In den Wassern”. Dort machten sie sich an einem gelben Mobilkran der Marke Sennebogen zu schaffen. Die Diebe demolierten das Bedienfeld im Führerhaus, beschädigten die Abblend- und Rücklichter, sowie eine Luftpumpe an der Außenseite des Krans. Der Schaden wird mit 6.000 Euro beziffert.

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen. Wem sind die unbekannten Diebe, die zwischen Donnerstag (26.11.2020), 15:00 Uhr und Montag (30.11.2020), 07:15 Uhr zuschlugen, aufgefallen? Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Wetzlar-Hermannstein: Große Anzahl hochwertiger Fahrräder gestohlen

Durch ein aufgehebeltes Fenster verschafften sich unbekannte Diebe Zutritt in das Ladengeschäft in der Hermannsteiner Straße. Zwischen Samstag (28.11.2020), 14:20 Uhr und Montag (30.11.2020), 09:30 Uhr stahlen die Unbekannte eine größere Anzahl hochwertiger Rennräder, Gravelbikes und Triathlon-Räder. Der Schaden beläuft sich auf 101.500 Euro. Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Hermannsteiner Straße aufgefallen? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar-Nauborn: LKW der Jugendverkehrsschule beschädigt – Polizei sucht Zeugen

Zwischen Dienstag (24.11.2020) und Mittwoch (25.11.2020) parkte der Lkw der Jugendverkehrsschule auf dem oberen Schulhofgelände der Wetzbachtalschule in der Tiergartenstraße. Irgendwann, in dieser Zeit, beschädigten Unbekannte die beiden Blinker im Stoßstangenbereich und den Außenspiegel auf der Beifahrerseite. In die Beifahrertür des blauen Daimler-Chrysler ritzen die Vandalen den Buchstaben “A” ein. Der Schaden wird mit 500 Euro beziffert.

Die Wetzlarer Polizei sucht Zeugen. Wem sind verdächtige Personen zwischen 12:30 Uhr und 08:00 Uhr auf dem Schulgelände aufgefallen? Wer kann Angaben zu den Vandalen machen? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Schöffengrund-Schwalbach: Dachstuhl in Vollbrand

Dillenburg (ots) – Folgemeldung – Nachdem das Feuer gelöscht wurde, haben Kriminalpolizisten die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei geht zum jetzigen Zeitpunkt von Brandstiftung aus. Auf einem Gartentor der Umzäunung stellten die Beamten einen Schriftzug fest. Mit weißer Farbe brachten Unbekannte die Worte “Scheis Türke” an das Tor an.

Da derzeit ein fremdenfeindlicher Hintergrund nicht ausgeschlossen werden kann, ermittelt der Staatsschutz. Das Gebäude ist einsturzgefährdet.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der vergangenen Nacht (01.12.2020) im Bereich der Hauptstraße aufgefallen? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Öffentlichkeitsfahndung – 14-Jährige wohlbehalten angetroffen

(ots) – Die als vermisste gemeldete 14-Jährige wurde am Freitag 27.11.2020 durch Polizisten im Raum Burbach angetroffen. Die Jugendliche ist wohlbehalten. Die Kriminalpolizei Dillenburg nimmt daher die Öffentlichkeitsfahndung zurück.

Herborn/Wetzlar: Polizei kontrolliert die Einhaltung der aktuellen Corona-Verordnung

(ots) – Am vergangenen Samstag (28.11.2020) kontrollierten Wetzlarer und Herborner Polizisten, die Einhaltung der derzeitig gültigen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie.

Unterstützt wurden die Beamten durch Kollegen der Bundespolizei, sowie von Mitarbeitern der Städte Herborn und Wetzlar. Im Rahmen von eigenen Feststellungen, sowie nach Hinweisen aus der Bevölkerung sind insgesamt 52 Ordnungswidrigkeitsanzeigen im Laufe des Samstags eingeleitet worden.

Herborn:

Die Ordnungshüter kontrollierten gegen 17:15 Uhr eine Gruppe feiernder Personen an der Herbornseelbacher Grillhütte. Unter Missachtung sämtlicher Corona-Regeln tranken die Feiernden Alkohol. Die Beamten stellten die Personalien fest und erteilten Platzverweise.

Danach überwachten die Polizisten weitere Örtlichkeiten im Stadtgebiet Herborn. Weder am Bahnhof, am Schießplatz, am Aussichtsturm “Dillblick” oder in diversen Bars und Gaststätten stellten die Ordnungshüter Verstöße fest.

Wetzlar:

In der Wetzlarer Innenstadt hielten sich die Menschen an die Corona-Regeln. Im Einkaufszentrum Forum trafen die Beamten jedoch einige Bürgerinnen und Bürger an, die keine Mund-Nasen-Bedeckung trugen. Die Personalien der Personen wurden festgehalten.

Bei einer Kontrolle in der Asylunterkunft am Karl-Kellner-Ring stellten die Polizisten zwei unter Quarantäne stehende junge Männer außerhalb des Hauses fest. Weitere vier Männer verstießen gegen die Quarantäne, indem sie ihre zugewiesenen Zimmer verließen. Auch deren Personalien hielten die Ordnungshüter fest.

Einen letzten Verstoß ahndeten die Polizisten um Mitternacht. Eine Person verstieß gegen das Alkohol-Verbot in der Öffentlichkeit nach 23:00 Uhr.

Die Polizei appelliert in diesem Zusammenhang noch einmal eindringlich alle Bürgerinnen und Bürger des Lahn-Dill-Kreises zur Einhaltung der Regelungen der aktuellen Hessischen Corona-Verordnung.

Die sehr dynamische Entwicklung erfordert die Mitwirkung eines jeden Einzelnen.

