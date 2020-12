Korbach: Die Polizei-News

Hausbewohner stirbt nach Kaminbrand

Bad Arolsen-Volkhardinghausen (ots) – Am Montag 30.11.2020 gegen 17.00 Uhr kam es Bad Arolsen-Volkhardinghausen zu einem Kaminbrand in einem Einfamilienhaus. Mehrere Feuerwehren aus Bad Arolsen und Ortsteilen und der Bezirksschornsteinfeger waren im Einsatz. Der Schornsteinbrand war schnell unter Kontrolle, an dem Gebäude entstand kein weiterer Schaden.

Da ein 58-jähriger Bewohner, der zum Zeitpunkt des Brandes alleine im Haus war, über gesundheitliche Probleme klagte, wurden ein Rettungswagen und ein Notarzt alarmiert. Nach erster medizinischer Versorgung am Einsatzort wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht. Dort verstarb der 58-Jährige am späten Abend. Nach ersten Erkenntnissen besteht der Verdacht auf Rauchgasintoxikation.

Am Einsatzort kam es außerdem zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 28-jährige Frau durch einen ins Rollen geratenen Anhänger verletzt wurde. Die Frau musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Die ersten Ermittlungen am Brandort und zu dem Unfallgeschehen führte die Polizeistation Bad Arolsen. Die Kriminalpolizei Korbach hat die Ermittlungen zur Brandursache und den Todesumständen noch am Montagabend aufgenommen.

Unbekannte beschädigen Baukran – Polizei sucht Zeugen

Korbach-Strothe (ots) – In der Nacht von Montag auf Dienstag 01.12.2020 beschädigten unbekannte Täter einen Baukran in Strothe. Sie gelangten auf eine Baustelle in der Werbetalstraße. Dort durchtrennten sie an einem Baukran ein Hubseil, so dass ein Ausgleichsgewicht aus großer Höhe zu Boden fiel. Sowohl das Seil als auch die sogenannte “Kranflasche” wurden zerstört.

Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen etwa 1.500 Euro. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Korbach, Tel. 05631-9710.

Dreiste Trickdiebe bestehlen Seniorin, Polizei sucht Zeugen und gibt Tipps

Korbach (ots) – Dreiste Trickdiebe haben am Montagnachmittag 30.11.2020 eine ältere Frau in Bad Arolsen bestohlen. Die Polizei Bad Arolsen sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können. Ein Täter klingelte gegen 16.30 Uhr an der Haustür der Frau im Braunser Weg. Er gaukelte der Seniorin vor, dass es in der Nachbarschaft einen Wasserrohrbruch gegeben habe. Aus diesem Grund müsse er auch die Wasserleitungen in ihrem Haus untersuchen.

Die Frau gewährte dem Mann Zutritt, ließ ihn aber nicht aus den Augen. In dieser Zeit gelangte ein zweiter Täter unbeobachtet in das Haus und stahl eine Geldbörse mit Bargeld. Die Seniorin bemerkte den dreisten Diebstahl erst später und informierte sofort die Polizei.

Der Täter sprach deutsch, war etwa 45 Jahre alt und von kräftiger Gestalt.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Wer Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Bad Arolsen, Tel. 05691-97990, zu melden.

Um sich vor Trickdiebstahl in der Wohnung zu schützen, gibt die Polizei folgende Tipps: