Landau: Die Polizei-News

Auffahrunfall (siehe Foto)

A/65/AS LD-Süd (ots) – Zu einem Auffahrunfall mit einer leichtverletzten Autofahrerin und einem Gesamtschaden von ca. 10.000 Euro kam es Montagmorgen 30.11.2020, 07.30 Uhr auf dem Autobahnzubringer Landau-Süd in Fahrtrichtung Ludwigshafen. Eine 48 Jahre alte Autofahrerin bemerkte den Bremsvorgang einer 29-Jährigen nicht rechtzeitig und fuhr auf ihr Fahrzeug auf, während diese auf ein weiteres vorausfahrendes Fahrzeug geschoben wurde.

Durch den Aufprall erlitt die jüngere Autofahrerin ein HWS und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. An allen drei beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden. Es kam zu Verkehrsbehinderungen

Unter Alkohol und Drogen unterwegs

Landau (ots) – Gegen 04:00 Uhr am Sonntagmorgen 29.11.2020 wurde ein 34-jähriger BMW-Fahrer aus Landau im Bereich der Schneiderstraße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. In Bezug auf seine Verkehrstüchtigkeit gab er an, dass er am Abend ein Bier konsumiert habe. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,9 Promille.

Aufgrund von zusätzlichen, drogentypischen Auffälligkeiten wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Er muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.