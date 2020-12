Erste Glätteunfälle nach Schneefall

Germersheim/Kuhardt (ots) – Aufgrund der frostigen Temperaturen kam es vor allem in den letzten Tagen immer wieder zu gefährlichen Straßenverhältnissen im Dienstgebiet. Ein 18-jähriger Autofahrer befuhr am Montag 30.11.2020 die Landstraße zwischen Leimersheim und Kuhardt. In einer Kurve fuhr er trotz der überfrierenden Nässe deutlich zu schnell und kam dadurch von der Fahrbahn ab. In der angrenzenden Grünfläche überschlug sich sein Fahrzeug, wodurch der junge Autofahrer schwer verletzt wurde und zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus kam. Der Schaden beläuft sich auf ca. 7.000 Euro.

Auch ein LKW-Fahrer schätze die Straßenverhältnisse auf der B35 falsch ein und verlor gestern Nacht die Kontrolle über seinen Sattelzug. Er krachte in die Leitplanke, die dadurch massiv beschädigt wurde. Beide Unfallverursacher müssen mit einem empfindlichen Bußgeld rechnen.

Schilder nicht beachtet und festgefahren

Kandel (ots) – Der Versuch mit seinem LKW in Kandel, trotz bestehendem Verbot, in die Bahnhofstraße abzubiegen scheiterte am 30.11.2020 um 20:55 Uhr. Der 51-jährige ausländische Fahrer blieb mit seinem Gespann an zwei Pfosten und einer Hauswand hängen und musste unter Sperrung des Verkehrs wieder heraus manövriert werden.

Ob ein Sachschaden am Gebäude entstanden ist wird noch geprüft.

Tageswohnungseinbruch

Scheibenhardt (ots) – Am 30.11.2020 gelangten unbekannte Täter in der Zeit von 07:45 – 19:00 Uhr in ein Anwesen in der Maxstraße. Bei Abwesenheit der Bewohner durchsuchten die Täter mehrere Schränke und flüchteten jedoch ohne Beute von der Örtlichkeit.