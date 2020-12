Radfahrer kollidiert mit 7,5-Tonner und wird schwer verletzt

Speyer (ots) – Am Dienstag 01.12.2020 gegen 13:24 Uhr kam es in der Auestraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 73-jährigen Radfahrer aus Speyer und einem Lkw. Hierbei erlitt der Radfahrer schwere Verletzungen und wurde in eine Klinik nach Ludwigshafen verbracht. Zuvor befuhr der Radfahrer den parallel zur Auestraße verlaufenden Radweg in Richtung Friedhof.

In Höhe eines Kinderspielzeuggeschäftes wechselte er plötzlich ohne vorherige Ankündigung auf die Fahrbahn, um diese zur gegenüberliegenden Seite zu queren. Der 55-jähriger Lkw-Fahrer der die Auestraße ebenfalls in Richtung Friedhof befuhr, konnte seinen 7,5-Tonner nichtmehr rechtzeitig abbremsen und erfasste den Radfahrer mit der Lkw-Front.

Der Radfahrer wurde hierbei schwer verletzt. Ob die Verletzungen lebensbedrohlich sind, ist derzeit unbekannt.

Drei Verkehrsunfälle aufgrund der winterlichen Straßenverhältnisse und ein Auffahrunfall

Speyer/Otterstadt (ots) – Am Dienstag 01.12.2020 kam es bei winterlichen Straßenverhältnissen im morgendlichen Berufsverkehr zu drei witterungsbedingten Verkehrsunfällen und einem Auffahrunfall. Glücklicherweise wurde bei keinem der Unfälle jemand verletzt.

Um 06:10 Uhr rutschte ein 23-jähriger BMW-Fahrer, der die K23 aus Otterstadt kommend Richtung dem dortigen Kreisverkehr befuhr, kurz vor dem Kreisverkehr gegen eine vorausfahrende 54-jährige Golffahrerin die auf schneeglatter Fahrbahn abbremste. Hierdurch entstand ein Gesamtschaden von ca. 4.000 EUR.

Zwischen 06:10 – 07:20 Uhr kam es gleich zu drei Verkehrsunfällen in der Schifferstadter Straße / L 454. Um 06:10 Uhr verlor ein von Speyer in Richtung Schifferstadt fahrender 39-jähriger Golf-Fahrer aus Speyer aufgrund der herrschenden Witterungsbedingungen auf gerader Strecke die Kontrolle über sein Fahrzeug und rutschte gegen eine fahrbahnbegrenzende Betonerhebung. Hierdurch wurde das Fahrzeug am Unterboden beschädigt und musste abgeschleppt werden.

Gegen 06:14 Uhr rutschte aus Speyer kommend kurz vor dem Kreisverkehr ein 54-jähriger Audi-Fahrer aus Speyer auf den vorausfahrenden, abbremsenden Honda einer 22-Jährigen Speyererin. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 1500EUR. Bei der Unfallaufnahme konnte die Polizei feststellen, dass der Unfallverursacher mit Sommerreifen unterwegs war. Die nicht witterungsgerechte Bereifung wurde dementsprechend geahndet, dem Audi-Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt.

Gegen 07:20 Uhr ereignete sich auf der Schifferstadter Straße in Höhe der Brücke erneut ein Unfall, diesmal auf der Fahrspur in Richtung Speyer. Ein 19-jähriger Fiat-Fahrer aus Baden-Württemberg erkannte das verkehrsbedingte Abbremsen einer 39-jährigen Ludwigshafenerin zu spät und fuhr dieser leicht auf. Hierdurch entstand ein Gesamtschaden von ca. 150 EUR.

Die Polizei weist im Zusammenhang mit den winterlichen Straßenverhältnissen am heutigen Tag nochmals darauf hin:

Befreien Sie vor Fahrtantritt ihr Fahrzeug komplett von Schnee und Eis Warten Sie mit dem Umrüsten auf Winterreifen keinesfalls bis zum ersten Schnee, sondern wechseln Sie rechtzeitig. Achten Sie auf einen einwandfreien technischen Zustand ihres Fahrzeugs, insbesondere der Beleuchtung und Frostschutz in der Scheibenwaschanlage Passen Sie stets ihre Geschwindigkeit den herrschenden Straßen- und Sichtverhältnissen an.

Verkehrskontrollen der Polizei in der Rheinallee und der Auestraße

Speyer (ots) – 30.11.2020 – Zum Wochenbeginn führte die Polizei Speyer am Montag zwischen 09:45 – 14:00 Uhr Verkehrskontrollen in der Rheinallee und der Auestraße durch. Bei einer Vielzahl von kontrollierten Fahrzeugen konnten zehn Verkehrsteilnehmer festgestellt werden, die während des Fahrens telefonierten. Diesbezüglich wurden Ordnungswidrigkeitenanzeigen erstattet. Die jeweiligen Fahrer erwartet nun eine Geldbuße von 60EUR und ein Punkt.

Weiterhin konnten vier Gurtverstoße festgestellt und verwarnt werden. In einem Fall erkannten die kontrollierenden Beamte, dass das mitgeführte Fahrzeug nicht rechtzeitig zur Sicherheitsprüfung vorgefahren wurde. Zudem fehlten in vier Fahrzeugen eine Warnweste, in zweien das Warndreieck. Auch das Fehlen eines Verbandskastens musste von der Polizei zwei Mal bemängelt werden.

Fünf Verkehrsteilnehmer führten ihre Zulassungsbescheinigung bzw. den Führerschein nicht mit sich und müssen diese Dokumente nun nachträglich bei der Polizei vorzeigen. Insgesamt stellte die Polizei 22 Mängelberichte aus und führte anlassbezogene, verkehrserzieherische Gespräche.

Gegen einen 30-jährigen Mann aus Ludwigshafen wurde ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetzt eingeleitet. Das auf ihn zugelassene Fahrzeug war mit einem ausländischen Kennzeichen verstehen, obwohl der ausländische Mann bereits seit über einem Jahr mit festem Wohnsitz in Deutschland angemeldet ist.

Vorbeifahrender BMW touchiert Außenspiegel und flüchtet

Speyer (ots) – 30.11.2020, 15:25 Uhr – Am Montag gegen 15:25 Uhr kam es in der Kardinal-Wendel-Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein BMW beschädigte dort beim Vorbeifahren das Spiegelgehäuse des Fahrerspiegels eines am Fahrbahnrand parkenden Citroen (Schaden ca. 50EUR). Der Fahrzeughalter befand sich zum Unfallzeitpunkt in seinem Fahrzeug und konnte erkennen, dass er sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen dunklen 1er-BMW mit Speyerer Kennzeichen handelte.

Da Weiteres zu dem Unfallverursacher bislang nicht bekannt ist, sucht die Polizei Zeugen, die den Unfall gesehen haben bzw. Hinweise zu dem flüchtigen BMW geben können (Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de).