Mann in Krankenhauskleidung aufgegriffen

Bad Bergzabern (ots) – Am 01.12.2020, gegen 07:00 Uhr, erkundigte sich ein Mann, bekleidet in Jeans, Unterhemd und darüber einem Krankenhaushemd, bei einem Anwohner nach dem Weg zu einem Einkaufsmarkt. Die verständigte Polizeistreife konnte den Mann im Stadtgebiet aufgreifen. Schnell stellte sich heraus, dass der Mann am gestrigen Abend nach einem Streit ins Krankenhaus ging um seine Verletzung an der Hand behandeln zu lassen. Warum er das Krankenhaus heute Morgen verlassen hatte, ließ sich letztendlich nicht klären. Der 27-Jährige wurde zur weiteren Behandlung wieder ins Krankenhaus zurückgebracht.

Pkw landet auf dem Dach (siehe Foto)

Oberotterbach/B 38 (ots) – Dienstagnacht 01.12.2020 gegen 00:15 Uhr befuhr der Fahrer eines Renault Megane die B38 zwischen Schweigen-Rechtenbach und Oberotterbach. Unmittelbar vor dem Ortseingang Oberotterbach kam der 22-Jährige aufgrund von Straßenglätte mit seinem PKW in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und landete auf dem Dach.

Beide Insassen wurden nicht verletzt. Der Sachschaden wird auf 1.500 Euro geschätzt.

Fußgänger will nach Landau

Bad Bergzabern (ots) – Mehrere Autofahrer meldeten Montagabend 30.11.2020 gegen 19:00 Uhr auf der Weinstraße in Höhe einer Klinik, einen Mann der vorbeifahrende Autos anhalten wollte. Als Grund gab der 58-jährige an seinen Wohnort nach Landau mitfahren zu wollen.

Bei der Kontrolle durch die Polizei stellte sich heraus, dass der Mann mit fast 1,4 Promille dem Alkohol zugesprochen hatte. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Silberfarbener VW Polo gesucht

Pleisweiler-Oberhofen (ots) – Im Zusammenhang mit einer Unfallflucht auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes im Weidfeld 10, am 30.11.2020, gegen 14:10 Uhr, wird ein silberfarbener VW Polo mit SÜW-Kennzeichen gesucht. Die circa 70 jährige Fahrerin mit Kopfbedeckung stieß beim Ausparken gegen einen weißen BMW mit LD-Kennzeichen. Hierbei entstand ein Sachschaden von 2000 Euro.

Die Verursacherin entfernte sich ohne um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen, die Hinweise auf die Verursacherin geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343-93340 oder per E-Mail unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Geschwindigkeitskontrollen

Edenkoben (ots) – In der Weinstraße wurden gestern 28 Autofahrer gebührenpflichtig verwarnt, weil sie die vorgeschriebene Geschwindigkeit von 30 km/h nicht einhielten. Während am Vormittag 13 zu schnell waren, mussten am Nachmittag weitere 15 Autofahrer zwischen 15 und 25 Euro wegen zu schnellem Fahren bezahlen.

Bei einer weiteren Geschwindigkeitskontrolle im Bereich der A 65, Anschlussstelle Deidesheim/B271 in Fahrtrichtung DÜW hielten 12 Autofahrer die Geschwindigkeitsbeschränkung von 80 km/h nicht ein. Auch sie mussten eine gebührenpflichtige Verwarnung bezahlen. Drei weitere Fahrzeuglenker waren so schnell, dass ihnen ein Bußgeldbescheid zugestellt werden muss.

Nach wie vor ist überhöhte oder nicht angepasste Geschwindigkeit die Unfallursache Nummer 1.