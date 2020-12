Edenkoben: Turnhallen bleiben geschlossen

Edenkoben, Verbandsgemeinde – Die Turnhallen der Grundschulen in Edenkoben, Edesheim, Gommersheim und an der Gäuschule in Böbingen bleiben bis zunächst 4. Januar 2021 geschlossen. Vereins- und Freizeitsport, Trainings- und Wettkampfbetrieb ist untersagt. Auch die Turnhallen am Gymnasium und an der Paul-Gillet-Realschule plus in Edenkoben bleiben geschlossen.

Die hohen Infektionszahlen und der Beschluss der Bundes- und der Landesregierungen bringen mit sich, dass die Turnhallen weiterhin geschlossen bleiben.