Einbruch in Verwaltungsgebäude

Fulda – Zwischen Freitag (27.11.) und Montag (30.11.) brachen Unbekannte in ein Verwaltungsgebäude in der Straße „An St. Kathrin“ ein. Die Täter betraten auf bisher unbekannte Art und Weise das Gebäude und durchsuchten dieses. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 300 Euro.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Tank aufgebrochen – Diesel gestohlen

Kalbach – Zwischen Montag (30.11.) und Dienstag (01.12.) brachen Unbekannte auf dem Autobahnparkplatz Forsthaus an der BAB 7 einen Tankdeckel an einer Sattelzugmaschine der Marke MAN auf. Die Täter zapften im Anschluss etwa 500 Liter Kraftstoff ab und flüchteten in unbekannte Richtung. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro.

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Petersberg – Zwischen Samstag (28.11.) und Montag (30.11.) verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung innerhalb eines Mehrfamilienhauses in der Bergstraße. Die Täter durchsuchten die Wohnung und stahlen nach bisherigen Erkenntnissen Schmuck und ein Mobiltelefon. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 1.800 Euro.

Kennzeichenschilder gestohlen

Bad Hersfeld – Zwischen Samstag (28.11.) und Sonntag (29.11.) kam es zum Diebstahl der beiden amtlichen Kennzeichen HR-DD 1050. Der Geschädigte hatte sein Fahrzeug (Sattelzugmaschine) im Bereich der Straße „Am Zellersgrund“ abgestellt. Es entstand ein Schaden von rund 30 Euro.

Verkehrsunfallflucht mit hohem Sachschaden

Hünfeld – Zwischen Freitag (27.11.), gegen 22.00 Uhr und Sonntag (29.11.), gegen 21.30 Uhr, kam es im Bereich des Goethewegs, zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden.

Eine Fahrzeugführerin aus der Gemeinde Hofbieber parkte ihren roten Pkw, Opel Insignia, ordnungsgemäß am Straßenrand des Goethewegs.

Im Tatzeitraum befuhr ein unbekannter Fahrzeugführer den Goetheweg und stieß aus nicht näher bekannten Gründen mit dem Audi zusammen, sodass nahezu die komplette linke Fahrzeugseite verkratzt und eingedrückt wurde. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro.

Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle ohne seine Personalien zu hinterlassen.

Hinsichtlich der Beschädigungen und des Spurenbildes am Pkw, käme als unfallverursachendes Kraftfahrzeug insbesondere ein LKW in Betracht. An diesem dürfte an der vorderen Bereifung roter Farbabrieb erkennbar sein.

Zeugen werden gebeten, sich bei sachdienlichen Hinweisen mit der Polizeistation Hünfeld unter der Rufnummer 06652/96580 in Verbindung zu setzen.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort – Wer hat etwas beobachtet?

Eiterfeld – Eine 39-jährige Frau aus Niederaula parkte am Dienstag (17.11.), gegen 08:30 Uhr, ihren schwarzen Opel Insignia auf dem Parkplatz linksseitig der VR-Bank. Als sie um 10:15 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurück kam, bemerkte sie, dass ein bislang unbekannter Unfallverursacher offenbar beim Ein- oder Ausparken gegen den Kotflügel ihres Fahrzeugs gestoßen war. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Neuhof / Kalbach – Am Dienstag (01.12.), gegen 07:10 Uhr, befuhr eine 28-jährige VW-Golf-Fahrerin aus Neuhof die Landesstraße 3206 von Neuhof kommend nach Mittelkalbach. Die Fahrbahn war hier schneebedeckt und matschig. Vermutlich aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit kam die Golf-Fahrerin zunächst nach rechts auf die Bankette und schleuderte dann auf die Gegenfahrbahn. Hier prallte sie frontal gegen einen 26-jährigen BMW Fahrer aus Kalbach, welcher die Landesstraße in entgegengesetzte Richtung befuhr. Die Fahrzeuge stießen anschließend dann noch gegen die angrenzende Leitplanke. Beide Fahrer wurden durch den Aufprall leicht verletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 9.500 Euro.

Fahrzeug kommt von Straße ab – Fahrerin leicht verletzt

Romrod – Am Samstag (28.11.), gegen 13:45 Uhr, befuhr eine 50 Jahre alte Autofahrerin aus Mücke mit ihrem BMW die Landesstraße 3151 vom Zell kommend in Richtung Heimertshausen. Direkt hinter Zell überholte die Autofahrerin einen vor ihr fahrenden PKW. Beim Einscheren nach rechts in einer Rechtskurve kam sie ins Schleudern und fuhr nach links von der Fahrbahn ab gegen einen Baum. Sie wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 19.000 Euro.

Alleinunfall durch Glätte

Niederaula – Am Dienstag (01.12.), gegen 00:10 Uhr, befuhr ein 37-jähriger Mann aus Aichach mit seinem Lkw die schneebedeckte, abschüssige Kreisstraße 31 von Hattenbach kommend in Richtung Kleba. In einer leichten Rechtskurve geriet der Anhänger des Lkw ins Rutschen und kam nach links von der Fahrbahn ab. Dort überfuhr er einen Leitpfosten sowie einige kleine Bäume. Es entstand Gesamtsachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro.

Auffahrunfall durch Schneeglätte

Friedewald. Am Dienstag (01.12.), gegen 06:10 Uhr, schleppte ein 42-jähriger Mann aus Bad Hersfeld, mit seinem BMW, den Ford Fiesta eines 25-jährigen Mannes aus Heringen, mit Hilfe eines Abschleppseiles, auf der Bundesstraße 62 in Richtung Tankstelle Friedewald. Aufgrund der Schneeglätte rutschte dabei der Ford Fiesta auf den BMW. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro.

Suche nach der 2-jährigen Timnit: Leblose Person im Bereich des Fulda Kanals aufgefunden

Im Zuge der intensiven Suchmaßnahmen nach der seit Montagabend (30.11.) vermissten 2-jährigen Timnit haben die Taucher – die sogenannten Strömungsretter – des DLRG bei der Absuche des Fulda Kanals – rückwärtig der Filzfabrik – am heutigen Nachmittag ein lebloses Kind aufgefunden. Nach den bisherigen Erkenntnissen dürfte es sich um die vermisste Timnit handeln.

Die Polizei hat den Bereich um die Fundstelle abgesperrt und führt vor Ort die notwendigen polizeilichen Maßnahmen durch. Dazu gehört eine umfangreiche Spurensuche und die endgültige Identifizierung der Person.

Die genauen Hintergründe des Verschwindens und wie die Person ins Wasser gelangte, sind derzeit noch unklar. Die Polizei hat die entsprechenden Ermittlungen aufgenommen.

Verkehrsunfallflucht – Wer hat etwas beobachtet?

Rotenburg – Zwischen Sonntag (29.11.) und Montag (30.11.) parkte eine Rotenburgerin ihr Fahrzeug einen Audi, schwarz auf dem Anwohner-Parkplatz in der Bürgerstraße. Als sie wieder zu ihrem Pkw zurückkehrte, stellte sie fest, dass ein unbekannter Verkehrsteilnehmer ihr Fahrzeug an der hinteren rechten Fahrzeugseite beschädigt hatte. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 3.000 Euro. Der Verursacher entfernte sich dann unerlaubt von der Unfallstelle.

Wintereinbruch Verkehrsunfall mit verletzter Person – Pkw kollidiert mit Sattelzug und Transporter

Am Montag, den 30.11.2020, gegen 22:59 Uhr, ereignete sich in der Gemarkung Fulda, auf der BAB 7, Würzburg in Fahrtrichtung Kassel, zwischen den Anschluss-stellen Fulda-Nord und Hünfeld/Schlitz, ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde.

Ein 29-jähriger Fahrer eines Pkw BMW aus(Berichterstatterin: Heike Siebold, Polizeihauptkommissarin PASt. Bad Hersfeld)

ten Fahrstreifen fahrende Sattelzug kollidierte daraufhin frontal mit der Front des Pkw BMW und drückte diesen zurück in den linken Fahrstreifen. Ein 49-jähriger Fahrer eines nachfolgenden Kleintransporters aus Nürnberg konnte seinerseits einen Zusammenstoß mit dem Pkw BMW nicht verhindern und traf diesen ebenfalls im Frontbereich. Der Pkw BMW wurde infolge des Zusammenstoßes zwischen der Sattelzug-maschine und dem Kleintransporter eingekeilt. Der entstandene Gesamtsachschaden wird durch die aufnehmenden Beamten der Polizeiautobahnstation Petersberg auf ca. 15.500 Euro geschätzt.

Der Fahrer des Kleintransporters wurde infolge des Verkehrsunfalls mit leichten Verletzungen mittels RTW in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Die BAB 7 musste zwischen den AS Fulda/Nord und Hünfeld/Schlitz für die Dauer der Bergungs- und Abschlepparbeiten temporär – für etwa zwei Stunden – komplett gesperrt werden. Eine Umleitung wurde eingerichtet. Der Verkehr staute sich hierbei dennoch auf bis zu 9 km zurück.

Leider musste bei der Anfahrt wieder einmal festgestellt werden, dass eine Rettungsgasse vom Großteil der Verkehrsteilnehmer nicht gebildet wurde.

Verkehrsunfälle und querstehende Lastzüge durch Glätte auf der A5 und A4

Mit dem Start in den Wintermonat Dezember kam es in Osthessen zum ersten Schneefall. Die Wetterprognose des Deutschen Wetterdienstes traf am späten Montagabend ein und die ersten Flocken fielen vom nächtlichen Himmel.

In kurzer Zeit waren die Fahrstreifen der Autobahnen leicht schneebedeckt und rutschig. Gegen 22:00 Uhr ereigneten sich bereits die ersten Verkehrsunfälle auf der A5, obwohl die Autobahnmeisterei Alsfeld schon im Voraus mit mehreren Streufahrzeugen im Einsatz war, um die Fahrbahnen abzustreuen.

Einige Verkehrsteilnehmer unterschätzten jedoch die Gefahren der Wetterlage und ihre teilweise nicht angepasste Geschwindigkeit, so dass es zumeist bei Bremsungen aufgrund der Glätte zum Auffahren auf das vorausfahrende Fahrzeug kam. Die Verkehrsunfälle verliefen glücklicherweise glimpflich ab und es blieb bei Blechschäden – ohne schlimmere Folgen.

Es ereigneten sich bisher sieben Verkehrsunfälle. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 70.000,- Euro geschätzt. Alle Beteiligte blieben unverletzt.

Momentan kommt es durch den anhaltenden Schneefall auf der A5, im Bereich der Höhenlage Rimberg, weiterhin zu Behinderungen durch liegengebliebene und/oder teilweise querstehenden Lastzügen.

Das gleiche Bild zeigt sich auch in den Steigungsbereichen der A4, derzeit zwischen der Anschlussstelle Bad Hersfeld und dem Kirchheimer Dreieck. Auslöser war hier ein Lastzugfahrer, der einen bereits wegen Schneeglätte liegengebliebenen Lastzug auf dem rechten Fahrstreifen überholen wollte und dann selbst auf dem zweiten Fahrstreifen zum ungewollten Stillstand kam.

Der nachfolgende Schwerlastverkehr staut sich jetzt ebenfalls auf und kommt hier zum Erliegen.

Die Räum- und Streufahrzeuge der Autobahnmeisterei Alsfeld sowie der Autobahnmeisterei Hönebach sind weiterhin auf den Autobahnen, insbesondere in den Steigungs- und Gefällebereichen der Höhenlagen, im Einsatz.

Die A7 und A66 waren weniger von dem Wintereinbruch betroffen. Zu einem glättebedingten Unfall mit drei Fahrzeugen auf der A7 zw. AS Fulda Nord und AS Hünfeld gegen 23.00 Uhr wird nachberichtet.

Überfall auf Tankstelle

Fulda (ots)

In der Eitrasstraße in Eiterfeld-Arzell betrat um 18.40 Uhr ein maskierter junger Mann die dortige Tankstelle und bedrohte die dortige Angestelle mit einer Waffe. Der ca. 170 bis 180 cm große Täter raubte die Tageseinnahme und flüchtete in unbekannte Richtung. Fahndungsmaßnehmen der Polizei verliefen bisher ergebnislos. Die Polizei Hünfeld erbittet Hinweise unter 06652 / 96580.