Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch – 01.12.2020 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Grünstadt: Unfall auf Tankstellengelände – Zapfpistole abgerissen

Grünstadt, Daimlerstraße – 30.11.2020, 15:40 Uhr (ots) – Ein 55-Jähriger aus Eisenberg tankte gestern an der Globus-Tankstelle und vergaß beim Losfahren, dass die Zapfpistole noch im Tankstutzen steckte. Bei der Aktion riss die Zapfpistole ab. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle – wurde aber aufgrund einer Videoaufzeichnung ermittelt. Der Schaden an der Tanksäule wird auf ca. 800EUR geschätzt.

Grünstadt: Anhänger mit Brennholz gestohlen

Grünstadt-Sausenheim, In den Maulgärten – 30.11.2020, 08-14 Uhr (ots) – Der 57-jährige Geschädigte meldete am Nachmittag den Diebstahl seines PKW-Anhängers, den er vor seinem Anwesen In den Maulgärten abgestellt hatte. Beladen war der Hänger mit ca. 2,5 Ster Brennholz. Den Anhänger fand der Geschädigte später auf dem Parkplatz neben der Fa. Gechem in Kleinkarlbach – allerdings leer. Der Schaden dürfte bei ca. 200EUR liegen. Zeugen werden gebeten verdächtige Wahrnehmungen an die PI Grünstadt mitzuteilen: 06359 93120.

Altleiningen: Unfall bei Schnee-/Eisglätte

Altleiningen-Höningen, K 31 – 01.12.2020, 04:50 Uhr (ots) – Eine 58-Jährige aus Höningen fuhr in den frühen Morgenstunden auf der K 31 Richtung Grünstadt. In einer Linkskurve verlor sie die Kontrolle über ihren PKW. Das Fahrzeug drehte sich dabei um 180°, streifte die Leitplanke und blieb mit der Heckpartie in einem Graben stecken. Auf der K 31 kam es dadurch zu Behinderungen für den restlichen Fzg-Verkehr kam. Die Fahrerin blieb unverletzt.

Erpolzheim: Verkehrsunfallflucht geklärt

Erpolzheim (ots) – Am 30.11.2020 gegen 18:00 Uhr wurde im Weisenheimer Weg in Erpolzheim ein Regenabfallrohr durch einen LKW beschädigt. Ein 22-jähriger Fahrer befuhr mit seiner Sattelzugmaschine mit Auflieger die Hauptstraße in Erpolzheim aus Richtung Ungstein kommend in Richtung Freinsheim. An der Einmündung Hauptstraße und Freinsheimer Straße stieß er während des Abbiegens mit der rechten oberen Kante des Aufliegers an ein Regenfallrohr eines Wohnhauses und verursachte dabei einen Sachschaden von 1200 Euro. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Verkehrsunfall konnte durch deinen aufmerksamen Zeugen beobachtet werden. Er informierte unverzüglich die Polizei und konnte das Kennzeichen des LKWs angeben. Der LKW-Fahrer konnte schließlich in Freinsheim festgestellt und einer Kontrolle unterzogen werden. Der 22-Jährige gab an, den Anstoß und die Beschädigung nicht bemerkt zu haben. Gegen ihn wird nun wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt.

Weisenheim am Sand: An mehreren Fahrzeugen Reifen zerstochen

Weisenheim am Sand (ots) – Im Zeitraum von 29.11.2020, 14:00 Uhr bis 30.11.2020, 07:00 Uhr wurden in der Laumersheimer Straße in Weisenheim am Sand an insgesamt 3 Fahrzeugen Reifen zerstochen. Die Fahrzeuge waren in der Laumersheimer Straße ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellt. An einem Suzuki Alto, einem VW Golf und einem Ford Fiesta wurde von einem bislang unbekannten Täter mit einem nicht bekannten Gegenstand jeweils der hintere rechte Reifen zerstochen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 150 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):