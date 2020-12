Stuttgart / Heidelberg – Leitender Regierungsdirektor Stefan Hildebrandt, der bisherige Leiter des Dezernats IV – Umwelt/Technik beim Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis, wird ab 1. Februar 2021 zum Ersten Landesbeamten und stellvertretenden Landrat des Rhein-Neckar-Kreises bestellt. Er tritt die Nachfolge von Joachim Bauer an, der zum 31. Januar 2021 aus dem aktiven Landesdienst ausscheiden wird. Dies teilte der Stv. Ministerpräsident und Innenminister Thomas Strobl am heutigen Dienstag (1. Dezember 2020) in Stuttgart mit.

Minister Thomas Strobl ist gemeinsam mit Landrat Stefan Dallinger der Auffassung, dass Stefan Hildebrandt aufgrund seiner Persönlichkeit und Verwaltungserfahrung in verschiedenen Bereichen der Landesverwaltung optimale Voraussetzungen für die Aufgabe mitbringe.

Hildebrandt absolvierte das Studium der Rechtswissenschaften in Baden-Württemberg und trat im Jahr 1993 beim Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis in den Dienst der Landesverwaltung ein. 2002 wurde er an das Regierungspräsidium Karlsruhe versetzt, wo er zuletzt als Referent im Bereich Recht und Planfeststellung tätig war. Es folgte im Jahr 2010 eine Abordnung an das Innenministerium Baden-Württemberg. Dort war Hildebrandt im Referat 22 Referent für Kommunales Verfassungsrecht und Dienstrecht. 2012 kehrte Stefan Hildebrandt an das Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis zurück. Dort leitet er seither das Dezernat IV – Umwelt/Technik.

Durch seine langjährige Tätigkeit auf allen drei Ebenen der Landesverwaltung ist Stefan Hildebrandt fachlich und persönlich auf die Übernahme der Funktion des Ersten Landesbeamten und die Herausforderungen beim Rhein-Neckar-Kreis bestens vorbereitet. Er freut sich auf seine neue Aufgabe.

Leitender Regierungsdirektor Stefan Hildebrandt ist 55 Jahre alt, verheiratet und hat zwei Kinder.