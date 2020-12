Windschutzscheibe eingeworfen

Ludwigshafen-Friesenheim (ots) – Durch eine bislang unbekannte Person wurde die Windschutzscheibe eines weißen VW-Tiguan eingeworfen, das meldete am 30.11.2020 gegen 13:50 Uhr ein 21-Jähriger. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Das Auto war seit dem Abend des 29.11.2020 in einem Hinterhof in der Berthold-Schwarz-Straße abgestellt.

Wer hat etwas beobachtet oder gehört? Wer kann Hinweise auf den oder die Täter*in geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Zwei Fälle von Fahrerflucht

Ludwigshafen (ots) – Im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 ereigneten sich am 30.11.2020 insgesamt zwei Fälle von Fahrerflucht.

Zwischen 11:30 Uhr und 13 Uhr wurde ein VW-Caddy, der in der Hartmannstraße geparkt war, am hinteren Stoßfänger beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro.

Auch in der Jägerstraße wurde ein Auto (BMW) das auf einem Parkplatz abgestellt war, beschädigt. Die Tatzeit liegt zwischen 13:20 Uhr und 15:50 Uhr. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 1.000 Euro.

Wer hat etwas beobachtet oder kann Hinweise zu dem oder der Fahrer*in geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

In Blumenladen eingebrochen

Ludwigshafen (ots) – Bislang unbekannte Täter verschafften sich gegen 03:00 Uhr am 01.12.2020, Zutritt zu einem Blumengeschäft in der Bliesstraße. Es wurde nichts entwendet.

Wer hat zum Tatzeitpunkt etwas beobachtet und kann Hinweise geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.