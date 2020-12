Einbruch bei Technikfachgeschäft in Innenstadt – Kripo sucht Zeugen

Kassel-Mitte (ots) – Unbekannte Täter sind zwischen Samstagabend und Montagmorgen 30.11.2020 in ein Technikfachgeschäft in der Theaterstraße in der Kasseler Innenstadt eingebrochen. Dort gingen die Einbrecher mit elektrischem Werkzeug brachial einen Tresor an, den sie letztlich aufbrechen konnten und daraus das Bargeld entwendeten. Die Kasseler Kriminalpolizei sucht nun nach Zeugen, die in den letzten Tagen im Bereich des Geschäfts möglicherweise verdächtige Personen beobachtet haben und die Hinweise auf die Täter geben können.

Die Tatzeit des Einbruchs ist derzeit noch nicht genau bekannt und lässt sich bislang auf den Zeitraum zwischen Samstag, 17:00 Uhr, und Montag, 6:40 Uhr, eingrenzen. Wie die gestern zur Anzeigenaufnahme am Tatort eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes (KDD) berichten, waren die Einbrecher über eine Seitentür in das Treppenhaus gelangt. In dem Haus brachen sie mit brachialer Gewalt weitere Türen auf und gelangten so in Büro- und Abstellräume des Technikfachgeschäfts. Nachdem sie dort den Tresor aufgebrochen hatten, flüchtete sie mit der Beute vermutlich auf den Parkplatz im Hinterhof und weiter in unbekannte Richtung.

Die weiteren Ermittlungen zu dem Einbruch dauern an und werden beim Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich des Tatorts gemacht haben, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 bei der Kasseler Polizei.

Unbekannter touchiert geparkten Audi A6 im Vorbeifahren – Polizei sucht Zeugen

Kassel-Nord (ots) – In der Zeit zwischen Freitagmittag, 12 Uhr, und Samstagmittag, 12 Uhr, touchierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Holländischen Straße, in Höhe der Hausnummer 76, im Vorbeifahren einen geparkten schwarzen Audi A 6. Der Unbekannte war stadtauswärts und möglicherweise mit einem größeren Fahrzeug unterwegs. Der geparkte Audi hatte einen Schaden von rund 3.000 Euro auf der linken Fahrzeugseite davongetragen. Der Verursacher flüchtete unerkannt von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern.

Die weiteren Ermittlungen werden bei der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei geführt. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 bei der Polizei.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen