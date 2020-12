Polizei Eschwege

Brücke beschädigt

Um 16:19 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 51-Jähriger aus Weißenborn mit einem Lkw mit Schwerlastanhänger B 249 von Mühlhausen kommend in Richtung Schwebda. Auf dem Anhänger wurde ein Bagger transportiert. Beim Durchfahren einer Brücke in der Gemarkung von Wanfried streifte der Bagger die Brücke, die dadurch leicht beschädigt wurde. Jedoch trafen herausgebrochene Betonteile einen nachfolgenden Pkw im Bereich der Motorhaube. Der Pkw wurde von einem 53-Jährigen aus Herzberg am Harz gefahren. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 1.500 EUR.

Fußgänger angefahren

Um 07:30 Uhr befuhr heute Morgen eine 53-Jährige aus Eschwege mit ihrem Pkw die Niederhoner Straße stadtauswärts. In Höhe der Fa. ATU beabsichtigte ein 36-Jähriger aus Eschwege den dortigen Fußgängerüberweg zu überqueren. Die Fahrerin erkannte dies zu spät und versuchte noch mit einer Gefahrenbremsung das Auto rechtzeitig zum Stehen zu bringen.

Dies gelang nicht mehr, so dass der Fußgänger von dem Auto erfasst wurde und dadurch auf die Motorhaube fiel. Nach eigenen Angaben blieb sie unverletzt. Am Pkw entstand geringer Sachschaden.

Der erste Schnee – nur wenige Behinderungen im Werra-Meißner-Kreis

Eschwege (ots) – Nach dem ersten Schneefall kam es im Werra-Meißner-Kreis zu einer geringen Beeinträchtigung im Straßenverkehr. Lediglich auf der B 400 wurde um 00:14 Uhr im Bereich der “Unhäuser Höhe” eine winterglatte Fahrbahn gemeldet, so dass es dort durch liegengebliebene Lkws zu einem Rückstau bis zur BAB 4 kam.

Aus diesem Grund wurde auch eine Rundfunkwarnmeldung veranlasst, wonach die Verkehrsteilnehmer die BAB 4 nicht an der Anschlussstelle Wommen verlassen sollten.

Im Einsatz war auch die Straßenmeisterei Ringgau, die die um 02.25 Uhr vermeldet, dass der Verkehr auf der B 400 wieder rollt, die Bundesstraße wieder uneingeschränkt befahrbar ist. Zu Verkehrsunfällen oder Sachschäden kam es in diesem Zusammenhang nicht.

63-Jähriger stürzt mit Motorroller

Um 14:45 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 63-Jähriger aus Heringen mit einem Motorroller einen Feldweg aus Richtung der Brückenbaustelle der A 44 (Blankenbach) in Richtung Herleshausen-Unhausen. An einer Feldwegeinmündung verlief quer zur Fahrbahn eine Entwässerungsrinne, welche der 63-Jährge mit dem Roller durchfuhr und anschließend stürzte.

Durch den Sturz zog sich der 63-Jährige schwere Verletzungen zu, sodass er nach Erstversorgung in das Klinikum nach Eisenach verlegt wurde. An dem Roller, für den der 63-Jährige nicht die erforderliche Fahrerlaubnis besitzt, entstand ein Sachschaden von ca. 500 EUR.

Zwei Personen leicht verletzt

Im Kreuzungsbereich Dr.-Gebhard-Straße/ Beethovenstraße in Eschwege ereignete sich gestern Mittag ein Verkehrsunfall bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Um 12:40 Uhr befuhr eine 46-jährige Eschwegerin mit ihrem Pkw die Dr. Gebhard-Straße in Richtung Julius-Schminke-Straße.

Dabei übersah sie den Pkw der von rechts kommenden (Beethovenstraße) und vorfahrtsberechtigten 24-Jährigen aus Wanfried. Bei dem Zusammenstoß beider Autos entstand ein Sachschaden von ca. 4.500 EUR. Die 46-Jährige sowie eine 21-Jährige Mitfahrerin im Pkw der 24-Jährigen verletzten sich jeweils leicht und wurden zur weiteren Behandlung in das Klinikum Werra-Meißner gebracht.

Wildunfall

Mit einem Fuchs kollidierte heute Morgen, um 07:50 Uhr, ein 33-jähriger Pkw-Fahrer aus Eschwege, der auf der L 3244 zwischen Oberdünzebach und Eschwege unterwegs war. Der Fuchs erlag den Verletzungen; am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 300 EUR.

Sachbeschädigung an Pkw

Am gestrigen Abend wurde in der Straße “Brühl” in Eschwege der Außenspiegel eines roten Pkw Mercedes der A-Klasse beschädigt. Zwischen 18:30 Uhr und 19:10 Uhr wurde der rechte Außenspiegel durch unbekannten Täter offenbar abgetreten, wodurch ein Sachschaden von ca. 300 EUR entstand. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Unfallflucht

Eine Unfallflucht wird von der B 400 gemeldet. Dort wurde vergangene Nacht zwischen den Ortschaften Nesselröden und Wommen ein Vorwegweiser zur Autobahn beschädigt. Den Spuren nach geriet ein Fahrzeug aufgrund winterglatter Straßenverhältnisse nach rechts von der Bundesstraße ab und prallte gegen das Verkehrsschild, an dem ein Sachschaden von ca. 2.500 EUR entstand.

Hinweise: 05653/97660.

Polizei Witzenhausen

Auffahrunfall

7.000 EUR Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall, der sich gestern Mittag, um 12:10 Uhr, in der Gemarkung von Witzenhausen ereignete. Zur Unfallzeit befuhr eine 58-Jährige aus Bad Sooden-Allendorf die L 3464 von Wendershausen in Richtung Witzenhausen.

Ca. 100 Meter vor dem Ortseingang bremste ein 75-Jähriger aus Eschwege sein Auto ab, um nach links in die Straße “Am Sulzberg” abzubiegen. Dieses bemerkte die 58-Jährige zu spät und fuhr auf das stehende Fahrzeug auf. Beide blieben unverletzt.

