Kaufungen (ots) – Am Dienstag 01.12.2020 gegen 13 Uhr wurden über den Notruf 110, Meldungen über eine Person mit Messer in der Hand im Bereich der Straßenbahngleise gemeldet. Ein offenbar verwirrter 29-jähriger Flüchtling löste so einen größeren Polizeieinsatz im Bereich der Haltestelle “Bahnhof Oberkaufungen” in Kaufungen aus. Mehrere Streifen der Kasseler Polizei sperrten den Bereich sofort weiträumig ab, wodurch mögliche Gefahren für Unbeteiligte zügig ausgeschlossen werden konnten.

Den Polizeibeamten gelang es im weiteren Verlauf, den 29-jährigen Mann im Gespräch zum Ablegen des Messers zu bewegen. Der im Landkreis Kassel wohnende Flüchtling konnte anschließend unverletzt festgenommen werden. Er wird nun in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht.

Nach derzeitigem Kenntnisstand war es durch den 29-Jährigen zu keinen Bedrohungshandlungen gegenüber anderen Personen gekommen. Aufgrund des Polizeieinsatzes musste die Bahnstrecke bis etwa 14:10 Uhr gesperrt werden, wodurch es zu Behinderungen kam.

