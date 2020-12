Verkehrsunfallflucht mit beschädigtem Zaun (siehe Foto)

Offstein (ots) – Am Samstag 28.11.2020 kam es in der Zeit zwischen 01:30 und 07:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht im Berliner Ring in Offstein. Der Verursacher fuhr mit seinem Fahrzeug aus bisher ungeklärter Ursache in den Gartenzaun des 62-jährigen Geschädigten und hat anschließend die Örtlichkeit verlassen, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern.

Es wurde ein Strafverfahren wegen Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort eingeleitet. Zeugen, welche Hinweise zum Verursacher geben können, mögen sich bitte mit der Polizei in Worms in Verbindung setzen und sich zur Verfügung stellen.

Flörsheim-Dalsheim – Enkeltrick: Neue Masche mit Covid-19

Worms (ots) – Die Maschen der Betrüger am Telefon sind variantenreich und haben alle nur ein Ziel: Sie wollen ihren Opfern Geld aus der Tasche ziehen. Aktuell nutzen sie dafür auch die Situation rund um die Corona-Pandemie aus. Insbesondere ältere Menschen werden derzeit Opfer einer Abwandlung des Enkeltricks im Zusammenhang mit den Corona-Virus. Am vergangenen Freitag, um 14 Uhr wurde ein 92-jähriger Rentner aus Flörsheim-Dalsheim angerufen. Am Telefon behauptete eine unbekannte Anruferin seine Tochter sei mit dem Coronavirus infiziert und befände sich derzeit im Krankenhaus in Mannheim. Für drei Infusionen benötige sie dringend je 5000 Euro von ihm. Der Angerufene beendete das Gespräch und kontaktierte seine Tochter, wodurch der Schwindel aufflog.

Personen, die wegen erkrankten Angehörigen telefonisch kontaktiert werden, sollten bei Geldforderungen besonders misstrauisch werden!

Fordern Sie Anrufer grundsätzlich dazu auf, den Namen des Enkels, der Nichte usw. selbst zu nennen. Lassen Sie sich nicht dazu verleiten, Namen zu erraten.

Wenn Sie Anrufer nicht sofort erkennen: Fragen Sie nach Dingen / Begebenheiten, die nur der echte Verwandte kennen kann.

Rufen Sie Verwandte unter der Ihnen bekannten Telefonnummer zurück.

Geben Sie keine Details zu Ihren familiären oder finanziellen Verhältnissen preis.

Wenden Sie sich sofort an die Polizei unter 110, wenn Ihnen die Situation verdächtig erscheint.

Trunkenheit im Verkehr

Worms (ots)- Am Samstag 28.11.2020, gegen Nachmittag wird der Polizei Worms ein Verkehrsteilnehmer gemeldet, welcher eine komische bzw. untypische Fahrweise an den Tag lege. Weiterhin habe der Mitteiler die Person auf die Fahrweise angesprochen und dabei Alkoholgeruch wahrgenommen.

Im Rahmen der Ermittlungen konnte der 44-jährige Fahrer an seiner Halteranschrift angetroffen und kontrolliert werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,75 Promille.

Gegen den Fahrer wurde eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr gefertigt, ihm wurde eine Blutprobe entnommen und seine Fahrerlaubnis wurde sichergestellt. Anschließend durfte der Beschuldigte seinen Heimweg zu Fuß antreten.