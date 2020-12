Bruchsal-Untergrombach: Angestellte eines Lebensmittelmarkts von bewaffnetem Täter bedroht – Polizei sucht Zeugen

Bruchsal-Untergrombach (ots) – Zwei weibliche Angestellte eines

Lebensmittelmarktes wurden am Samstagabend kurz nach Ladenschluss am

Hintereingang von einem unbekannten Mann mit einer Schusswaffe bedroht. Kurz

nach 22 Uhr zwang er sie, den Lebensmittelmarkt in der Joß-Fritz-Straße wieder

aufzuschließen und die Geldeinnahmen heraus zu geben. Unter Vorhalt einer

Schusswaffe zwang der Täter die beiden Angestellten in die Büroräume. Nachdem er

dort an kein Geld gelangen konnte, verließ er fluchtartig das Büro und ließ die

Angestellten zurück. Der Lebensmittelmarkt wurde im Anschluss durch

Polizeikräfte intensiv nach dem bewaffneten Täter durchsucht. Offensichtlich

hatte dieser den Markt jedoch gegen 22.20 Uhr durch den Hintereingang verlassen.

Die Polizei sucht nun Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des

Lebensmittelmarktes gemacht haben oder Angaben zum Täter machen können. Der

Täter wird wie folgt beschrieben: -männlich, etwa 1,80 m groß, geschätztes Alter

45 Jahre, breite athletische Statur, rundes Gesicht, vermutlich russischer

Akzent, trug grüne Wollmütze, schwarze schalartige Gesichtsbedeckung, bekleidet

mit schwarzer Hose und schwarzer Jacke, hatte eine weiße Stofftüte bei sich und

hielt eine schwarze Schusswaffe in der linken Hand – Zeugen werden gebeten, sich

beim Kriminaldauerdienst des Polizeipräsidiums Karlsruhe unter der Tel.-Nr.

0721/666-5555 zu melden.

Karlsruhe-Neureut – Einbruch in Schönheitsklinik

Karlsruhe (ots) – Bei einem Einbruch in eine Schönheitsklinik in der Straße „Am

Sandfeld“, der am Sonntag gegen 22.00 Uhr festgestellt wurde, kam ersten

Erhebungen zufolge wohl nur der Inhalt einer Kaffeekasse abhanden. Unbekannte

waren zu einer nicht genau zu bestimmbaren Zeit davor unter gewaltsamer Öffnung

der Eingangstür in die im dritten Obergeschoss gelegene Klinik gelangt. Ob

darüber hinaus weitere Beute gemacht wurde, ist noch unklar.

Zeugenhinweise nimmt hierzu das Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt unter 0721

967180 entgegen.

Karlsruhe-Knielingen – Einbrecher wird von Mieterin ertappt und flüchtet

Karlsruhe (ots) – Ein Einbrecher ist am Freitag kurz nach 19.00 Uhr in der

Knielinger Saarlandstraße von einer Zeugin gestört worden und konnte unerkannt

flüchten.

Die im Obergeschoss wohnende Mieterin hatte trotz Abwesenheit der

Wohnungsinhaberin von der Erdgeschosswohnung her Geräusche vernommen und schaute

näher nach. Der ertappte Täter öffnete kurzerhand ein Wohnzimmerfenster und

flüchtete.

Wie sich herausgestellt hat, war der Dieb über das vermutlich unverschlossene

Küchenfenster eingedrungen und durchwühlte in den Räumen Schränke und

Schubladen. Ob er auch Beute machte, ließ sich bisher nicht klären.

Sachdienliche Hinweise nimmt hierzu das Polizeirevier Karlsruhe-West unter 0721

666-3611 entgegen.

Rheinstetten – Wohnungseinbruch in Forchheim

Karlsruhe (ots) – Bislang unbekannte Täter drangen im Zeitraum zwischen dem

23.11.2020 und dem 28.11.2020 in eine Wohnung in der Karlsruher Straße in

Rheinstetten-Forchheim ein. Die Tatverdächtigen stiegen über ein am Gebäude

befindliches Gerüst auf einen Balkon und brachen im Anschluss die Balkontür mit

einem bislang unbekannten Werkzeug auf. Entwendet wurden unter anderem zwei

Mobiltelefone, Bargeld und Herrenarmbanduhren. Nach aktuellem Stand der

Ermittlung ist davon auszugehen, dass die Tatverdächtigen über die

Wohnungseingangstür flüchteten.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich telefonisch, unter der Nummer

07243/3200-0, mit dem Polizeirevier Ettlingen in Verbindung zu setzen.

Oberderingen – Hoher Sachschaden nach Vorfahrtsverletzung

Karlsruhe (ots) – Zu einem Verkehrsunfall bei dem ein Sachschaden von

geschätzten 20.000 Euro entstand, kam es am Samstagmittag im Einmündungsbereich

der Landesstraße 554 und der Kreisstraße 3506

Nach bisherigem Kenntnisstand fuhr der 78 Jahre alte Unfallverursacher, gegen 13

Uhr, mit seinem Renault auf der L 554 von Flehingen kommend in Richtung

Gochsheim. An der Einmündung zur K3506 wollte der Rentner nach links in Richtung

Bauerbach abbiegen und übersah dabei den aus Richtung Gochsheim

entgegenkommenden Mercedes. Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich der

Mercedes des 29-Jährigen und kollidierte in der Folge mit dem hinter dem Renault

fahrenden Ford. Glücklicherweise blieben bei dem Zusammenstoß alle

Unfallbeteiligte unverletzt. Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und

mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Reinigungs- und Bergungsarbeiten

wurde die Örtlichkeit kurzzeitig voll gesperrt.

Karlsruhe – Einbruch in Gartenhaus

Karlsruhe (ots) – Eine 24-jährige Frau ohne festen Wohnsitz suchte am Sonntag

gegen 12:00 Uhr Unterschlupf in einem Gartenhaus im Bereich einer

Kleingartenanlage im Fritschlachweg in Karlsruhe-Daxlanden. Die Tatverdächtige

brach zunächst die Haupteingangstüre auf und schloss sich schließlich im

Hausinneren ein. Als die Besitzerin des Gartenhauses einen Eindringling

bemerkte, verständigte sie umgehend die Polizei. Da die Tatverdächtige auf

Zurufen und Klopfen der verständigten Polizeibesatzung nicht reagierte, musste

die abgeschlossene Tür mit Gewalt geöffnet werden. Wir sich im weiteren Verlauf

herausstellte, war die 24-Jährige im Hausinneren eingeschlafen. Die Beamten

rüttelten die junge Frau wach und stellten entsprechende Personalien fest. Die

Frau hielt sich ohne Zustimmung der Besitzerin in dem Gartenhaus auf und trank

sowie verspeiste diverse Lebensmittel. Nach Abschluss der polizeilichen

Maßnahmen wurde die Frau an einen städtischen Hilfsdienst vermittelt.

Karlsruhe-Grötzingen – Zwei Tatverdächtige nach mutmaßlichem Einbruch in Schule festgenommen

Karlsruhe (ots) – Nach einem mutmaßlichen Einbruch in die Gemeinschaftsschule

Karlsruhe-Grötzingen sind am späten Freitagabend zwei Tatverdächtige im Alter

von 19 Jahren vorläufig festgenommen worden. Ein möglicher Mittäter konnte

flüchten.

Eine Zeugin hatte gegen 22.40 Uhr in der Schule Personen mit Taschenlampen

gesichtet und die Polizei verständigt. Mit zahlreichen Kräften eilte die Polizei

vor Ort und umstellte das in der Augustenburgstraße gelegene Schulgebäude. Kurze

Zeit später versuchten drei Unbekannte zu Fuß aus dem Gebäude zu flüchten.

Während zwei Personen nach kurzer Verfolgung in unmittelbarer Nähe festgenommen

werden konnten, konnte eine Dritte flüchten.

Unter Einsatz eines Polizeidiensthundes gelang die vorläufige Festnahme des

ersten Tatverdächtigen, der den 19-Jährigen leicht am Oberarm verletzte. Bei der

Festnahme seines gleichaltrigen Tatgenossen mussten Zwangsmaßnahmen angewandt

werden, bei denen der junge Mann leicht am Bein verletzt wurde. Beide Personen

waren bislang polizeilich unauffällig.

Der dritte mutmaßliche Täter konnte zunächst unerkannt entkommen. Allerdings

liegen der Polizei Hinweise auf dessen Identität vor.

Die Durchsuchung des Gebäudes ergab keine Hinweise auf Einbruchsspuren.

Möglicherweise gelangte das Trio über eine unverschlossene Tür in das

Schulgebäude. Im Inneren stellten die Beamten mehrere Laptops fest, die offenbar

für einen Abtransport bereitgelegt waren.

Die weiteren Ermittlungen führt hierzu das Polizeirevier Karlsruhe-Durlach.

Bruchsal – Nach Unfallflucht Polizeibeamte getreten und beleidigt

Bruchsal (ots) – Nachdem eine 30 Jahre alte Frau am Freitagabend in

Untergrombach alkoholisiert eine Unfallflucht begangen hatte, wehrte sie sich

gegen die eingesetzten Polizeibeamten und beleidigte diese.

Ein Zeuge konnte die Frau um 17.15 Uhr in der Obergrombacher Straße dabei

beobachten, wie sie mit ihrem Audi in Richtung Obergrombach fahrend den

Außenspiegel eines geparkten Pkw beschädigte. Davon offenbar unbeeindruckt

setzte die 30-Jährige ihre Fahrt ohne anzuhalten fort. Die verständigte

Polizeistreife konnte die Fahrerin daraufhin stellen. Da bei ihr ein starker

Alkoholgeruch auszumachen war, wurde sie zur Blutentnahme zum Polizeirevier

gebracht. Bereits auf dem Weg zum Streifenwagen verhielt sich die Beschuldigte

aggressiv, wehrte sich gegen die Polizisten und trat gegen einen Beamten.

Während der Fahrt trat sie mehrfach gegen die Tür des Polizeiwagens.

Auch auf dem Polizeirevier beruhigte sich die 30-Jährige nicht. Bei mehreren

Fußtritten gegen die Beamten verletzte sich ein Polizist leicht. Die

fortwährenden Beleidigungen gegen die Polizeikräfte hatten unter anderem auch

rassistischen Inhalt. Eine Polizeibeamtin wurde von der Beschuldigten noch

bedroht, ehe sie nach der Blutentnahme von ihrem Ehemann abgeholt wurde.

Stutensee – Mutwillig mehrere Fahrzeuge beschädigt – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Absichtlich beschädigt wurden in der Nacht von Freitag auf

Samstag insgesamt 11 geparkte Fahrzeuge in Stutensee-Blankenloch, im Bereich der

Neue Straße beziehungsweise Wiesenstraße. Der Tatzeitraum lässt sich eingrenzen

auf Freitag, ca. 22 Uhr, bis Samstag, 05.20 Uhr.

Alle Fahrzeuge wurden auf der der Straße zugewandten Seite auf der kompletten

Fahrzeuglänge mittels eines unbekannten Gegenstandes zerkratzt.

Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ungefähr 20000 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Waldstadt unter der Telefonnummer

0721/96718-0 entgegen.

Dettenheim – Gullideckel aus Fahrbahn entfernt – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Unbekannte haben zwischen Samstag 15 Uhr und Sonntag 08:15 Uhr

mindestens drei Gullideckel in Liedolsheim entfernt.

Durch eine Verkehrsteilnehmerin wurde das Fehlen der Deckel am Sonntagmorgen

gemeldet. Eine Überprüfung im weiteren Umfeld ergab, dass insgesamt drei

Kanaldeckel im Bereich der Kirchfeldstraße, Bachstraße sowie im

Einmündungsbereich zur Rathausstraße durch die Unbekannten aus dem Rahmen

gehoben wurden. Glücklicherweise wurde die Gefahrenstelle entdeckt, bevor jemand

zu Schaden kam.

Wer hierzu Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann,

wird gebeten sich beim Polizeirevier Philippsburg unter der Telefonnummer

07256/93290 zu melden.

Ettlingen – Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Karlsruhe (ots) – Am Freitagnachmittag, um 15.50 Uhr, ereignete sich auf der

Bundesstraße 3 von Wolfartsweier kommend in Fahrtrichtung Ettlingen ein Unfall,

bei dem ein Radfahrer leicht verletzt wurde.

Ein 19-Jähriger fuhr mit seinem Mountainbike auf der Fahrbahn der B3 von

Wolfartsweier in Richtung Ettlingen. Er wollte nach links in einen Waldweg

abbiegen und gab hierzu auch ein Handzeichen. Dann scherte er gleichzeitig zum

Abbiegen in Richtung der Fahrbahnmitte aus. Dort erfasste ihn die nachfahrende

65-jährige Fahrerin eines VW Golf.

Der Radfahrer wurde auf die Gegenfahrbahn geschleudert und dank des von ihm

getragenen Fahrradhelms nur leicht verletzt. Das Fahrzeug der

Unfallverursacherin kam erst über 40 Meter nach der eigentlichen Unfallstelle

zum Stillstand, sie wurde nicht verletzt.

Der Verkehrsdienst des Polizeipräsidiums Karlsruhe hat die Ermittlungen

übernommen.

Bretten – Anwohnerstreit führt zu Körperverletzungsdelikt

Karlsruhe (ots) – Ein Anwohnerstreit führte am Samstagabend in der Breslauer

Straße in Diedelsheim zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung zwischen zwei

Männern. Dabei wurde ein 21-Jähriger leicht verletzt. Auslöser der

Streitigkeiten war nach aktuellem Kenntnisstand ein wohl unzulässig im

Waschkeller abgestelltes Fahrrad. Kurz vor 19 Uhr eskalierte der Disput und

führte zu einer Rangelei. Der Beschuldigte im Alter von 26 Jahren hatte dabei

mitunter mit einem Messer gedroht. Zu Stich- oder Schnittbewegungen sei es aber

nicht gekommen.

Die Polizei konnte den Tatverdächtigen in seiner Wohnung antreffen und auch das

Messer beschlagnahmen. In einem Strafverfahren werden nun die Inhalte der

Anzeige und einer Gegenanzeige der Beteiligten ausermittelt.

Karlsruhe – Schmierereien mit politischem Hintergrund an Wohnhaus hinterlassen

Karlsruhe (ots) – Ein bislang unbekannter Täter hat am vergangenen Wochenende,

in der Zeit von Samstag 14 Uhr bis Sonntag 14:30 Uhr, Schmierereien an einem

Mehrfamilienhaus in der Rintheimer Forststraße hinterlassen. Hierzu benutzte er

ein rotes Farbspray. Weiterhin spritzte er in den in der Wand neben dem

Hauseingang befindlichen Briefkasten des Geschädigten eine orangefarbene

Flüssigkeit. Nach der Entnahme der Postsendungen stellte der Geschädigte auf der

Hand eine leichte Rötung fest und verspürte außerdem ein leichtes Brennen. Die

Messungen beziehungsweise Prüfung der Flüssigkeit durch die verständigte

Feuerwehr hinsichtlich gesundheitsgefährdender Stoffe verliefen unauffällig.

Da die Tat nach bisherigen Erkenntnissen mit persönlich gezieltem und auch

politisch linksmotiviertem Hintergrund einzustufen ist, übernahm die

Kriminalpolizei Karlsruhe die Ermittlungen.

Zeugen die am vergangenen Wochenende im Bereich der Forststraße verdächtige

Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0721

666 5555 beim Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizei Karlsruhe zu melden.

Karlsruhe – Unbekannter entwendet Geldbeutel aus Gaststätte

Karlsruhe (ots) – Knapp 4.000 Euro Bargeld sowie eine EC-Karte hat ein bislang

Unbekannter am frühen Montagmorgen aus einer Gaststätte in der

WelschneureuterStraße im Ortsteil Neureut entwendet.

Nach aktuellem Ermittlungsstand befand sich der Geschädigte zwischen 2 Uhr und

02:10 Uhr mit einer weiteren Person in einem Nebenraum der Gaststätte, als ein

bislang unbekannter Täter über die unverschlossene Eingangstür das Gasthaus

betrat. Zielstrebig nahm der Dieb den aufgefundenen Bedienungsgeldbeutel an

sich. Mit dem Diebesgut verschwand der Täter bislang unerkannt aus dem Gasthaus,

weshalb das Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt auf der Suche nach Zeugen ist, die

n sich unter der Telefonnummer 0721/967180 melden können.

Karlsbad – Betrunkener Autofahrer überfährt Kreisverkehr

Karlsruhe (ots) – Mehrere tausend Euro Sachschaden war das Ergebnis eines

Verkehrsunfalls, der sich am Samstagabend in Langensteinbach ereignete.

Ein 30-jähriger Opel-Fahrer war gegen 23:15 Uhr mit deutlich überhöhter

Geschwindigkeit auf der Ettlinger Straße unterwegs. Auf Höhe einer Tankstelle

fuhr der Autofahrer vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung verbotswidriger

Weise nach links in den dortigen Kreisverkehr ein, um diesen geradeaus Richtung

Waldbronn wieder zu verlassen.

Glücklicherweise erkannte eine entgegenkommende 20-jährige Seat-Fahrerin die

Situation sofort und hielt vor dem Einfahren in den Kreisverkehr an, um so einen

Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge zu vermeiden. In der Folge verlor der

Opelfahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und

schleuderte nach links über den Grünstreifen gegen einen Gemeindewegweiser. Erst

nach weiteren 100 Meter kam das Auto dann im rechten Grünstreifen zum

Stillstand. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab beim Unfallverursacher einen

Wert von rund 0,9 Promille, weshalb er zur Blutentnahme auf das Polizeirevier

gebracht wurde. Sein Führerschein wurde einbehalten.

Am Opel sowie am Gemeindewegweiser entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa

3.300 Euro. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Karlsruhe – 20-Jähriger griff Frau an und leistete Widerstand

Karlsruhe (ots) – Ein 20-Jähriger hatte Freitagnacht zunächst eine Frau

angegriffen, einen zu Hilfe kommenden Zeugen geschlagen und bei seiner Festnahme

Widerstand geleistet. Der Beschuldigte beleidigte zunächst gegen 22.40 Uhr eine

43-jährige Frau an der Haltestelle Mühlburger Tor. Als er die Frau dann

körperlich angehen wollte, kam ihr ein 49-Jähriger zu Hilfe. Nach einem Schlag

ins Gesicht des 49-Jährigen entwickelte sich Handgemenge. Eine Streife konnte

die Männer trennen. Sofort leistete der 20-Jährige Widerstand und bespuckte die

Beamten. Ihm mussten Handschließen angelegt werden. Bei den Widerstandhandlungen

wurde ein Beamter leicht verletzt. Nach Durchführung der erforderlichen

polizeilichen Maßnahmen auf der Wache, wurde er in Gewahrsam genommen.

Bruchsal – Gefährliche Körperverletzung in häuslicher Gemeinschaft

Karlsruhe (ots) – Am Samstag gegen 21:30 Uhr ereignete sich in der Bruchsaler

Asamstraße eine gefährliche Körperverletzung innerhalb einer häuslichen

Gemeinschaft. Eine 48-jährige Frau, welche sich offenbar in einem psychischen

Ausnahmezustand befand, fügte ihrem 48-jährigen Mitbewohner Schnittverletzungen

mit einem Messer zu. Einen Grund für die Tat konnte die Frau nicht benennen.

Offenbar kam es zuvor zu einem Streit. Der Geschädigte wurde vom Rettungsdienst

in ein Krankenhaus verbracht. Lebensgefahr bestand nicht. Bei einem vor Ort

durchgeführten Alkoholtest hatte die Frau etwa 1,2 Promille intus. Zur

Durchführung weitere polizeilicher Maßnahmen wurde sie aufs Polizeirevier

Bruchsal verbracht.

Bruchsal – Bewaffneter Raubüberfall auf Einkaufsmarkt – Täter flüchtet ohne Beute

Karlsruhe (ots) – Opfer eines bewaffneten Raubüberfalls wurden am Samstagabend,

gegen 22.10 Uhr, zwei Mitarbeiterinnen der Filiale eines Lebensmittelmarktes in

der Bruchsaler Joß-Fritz-Straße.

Nachdem die beiden Frauen, 27 und 63 Jahre alt, den Laden ordnungsgemäß

abgeschlossen und die Alarmanlage aktiviert hatten, wurde die 27-Jährige von

einem Mann auf dem Parkplatz des Marktes mit einer schwarzen Schusswaffe

bedroht. Beide Frauen wurden von dem Unbekannten gezwungen, die hintere Tür des

Marktes zu öffnen. Sie wurden dabei durchgehend mit der Waffe bedroht.

Alle drei begaben sich durch den Einkaufsmarkt zur Bürotür, die der Täter mit

Fußtritten öffnete. Im Tresor befand sich Wechselgeld in unbekannter Höhe, das

der Täter aber nicht wollte. Er flüchtete ohne Beute und verließ den Markt über

den Hinterausgang.

Bei dem Täter handelt es sich um eine männliche Person, ca. 40 Jahre alt,

kräftige Statur mit Bauchansatz, 180 cm groß, runde Kopfform. Er war bekleidet

mit einer dunklen Hose, dunklen Schuhen und einer dunklen Winterjacke, auf dem

Kopf trug er eine olivfarbene Wintermütze mit umgeschlagenem Bund. Er war

maskiert mit einem Schal oder Tuch, das er über das Gesicht gezogen hatte, kein

klassischer Mund-Nasen-Schutz.

Wenn jemand im Zeitraum vor oder nach der Tat verdächtige Beobachtungen im

Bereich der Joß-Fritz-Straße beziehungsweise des dortigen Sportplatzes gemacht

hat, kann er sich mit dem Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter der Telefonnummer

0721/666-5555 in Verbindung setzen.

Stutensee – Einbruch in Erdgeschosswohnung

Karlsruhe (ots) – Unbekannte sind in der Nacht auf Samstag in eine

Erdgeschosswohnung in Stutensee-Büchig eingebrochen. Ob dabei auch etwas

entwendet wurde ist bislang nicht bekannt.

Nach den bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter zwischen 20:00 und

11:45 Uhr Zutritt zu dem in der Waldstraße gelegenen Anwesen. An der Terrasse

der Erdgeschosswohnung drückten die Einbrecher zunächst den Rollladen nach oben

und hebelten in der Folge die Terrassentür auf, um in die Wohnung zu gelangen.

Ob die Diebe bei ihrer anschließenden Suche nach Beute fündig wurden, ist noch

Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat wird gebeten, sich mit dem

Kriminaldauerdienst unter 0721/666-5555 in Verbindung zu setzen.

Graben-Neudorf – Brand zweier Gartenhütten

Karlsruhe (ots) – Am frühen Sonntagmorgen, gegen 05 Uhr, wurde durch eine

aufmerksame Anwohnerin der Brand zweier Gartenhütten in der Kleingartenanlage

Binsenwiesen gemeldet.

Die Feuerwehr stellte bei ihrem Eintreffe fest, dass zwei Gartenhütten

vollständig abgebrannt waren. Eine Dritte wurde durch die starke Hitze leicht

beschädigt.

Der entstandene Sachschaden bedarf ebenso wie die Brandursache weiterer

Ermittlungen.

Karlsruhe – Fußgängerin bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Karlsruhe (ots) – Lebensgefährliche Verletzungen erlitt am späten Sonntag eine

51-jährige Fußgängerin in Karlsruhe, als sie beim Überqueren der Straße von

einem abbiegenden Auto erfasst wurde.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Verkehrspolizei befuhr der 40-jährige

Fahrer eines Mercedes gegen 21:40 Uhr die Sophienstraße in westlicher Richtung.

Vor ihm fuhr zunächst ein Einsatzfahrzeug der Feuerwehr. An der Kreuzung zur

Rheinhold-Frank-Straße fuhr das Feuerwehrfahrzeug geradeaus, während der

40-Jährige nach links in Richtung Kriegsstraße abbiegen wollte. Dabei übersah er

offenbar die 51-Jährige Fußgängerin, die zeitgleich die Reinhold-Frank-Straße an

der dortigen Fußgängerfurt von West nach Ost überquerte. Laut Zeugenaussagen war

die für sie geltende Fußgängerampel dabei rot. Durch die anschließende Kollision

mit dem Mercedes stürzte die Fußgängerin zu Boden und erlitt hierbei

lebensgefährliche Verletzungen.

Alarmierte Rettungskräfte versorgten die 51-Jährige zunächst vor Ort und

brachten sie anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Am Mercedes waren keine Schäden ersichtlich.

Karlsruhe – Dreiste Diebe entwenden mehrere Vögel aus einem Vogelpark in Karlsruhe-Neureut

Karlsruhe (ots) – Dreiste Einbrecher haben in der Nacht auf Sonntag mehrere

Vögel, darunter zwei Senegalpapageien, aus einem Vogelpark in Karlsruhe Neureut

entwendet. Die Tiere haben einen Wert von mehreren hundert Euro.

Nach den bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter zwischen 18:30 und

14 Uhr zunächst Zutritt zum Neureuter Vogelpark im Bachenweg. Anschließend

durchtrennten sie mehrere Volierengitter, um zum Schutzraum der Senegalpapageien

zu gelangen und entwendeten schließlich die zwei hier untergebrachten Papageien.

Zudem entwendeten die Diebe einen Bartzeisig sowie einige Kanarienvögel.

Die Senegalpapageien (früher auch Mohrenkopfpapageien genannt) sind etwa 24

Zentimeter groß und haben hauptsächlich ein gelbgrünes Gefieder. Auffällig ist

jedoch ihr dunkelgrauer Kopf.

Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat oder sonstige Hinweise geben kann wird

gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt unter 0721/967180 in

Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Überprüfung eines Maskentrageverweigerers führt zu Fund von gefälschten Ausweispapieren

Karlsruhe (ots) – Bei der Personalienfeststellung eines Mannes, der am späten

Samstagabend das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in einem Supermarkt

verweigert hatte, konnten mehrere gefälschte Ausweispapiere gefunden werden. Der

alkoholisierte Beschuldigte wehrte sich gegen die polizeilichen Maßnahmen und

beleidigte und bedrohte die Einsatzkräfte.

Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde der Mann gegen 22.20 Uhr von einem

Sicherheitsmitarbeiter aus einem Supermarkt in der Karlsruher Kaiserstraße

verwiesen. Er wollte zuvor im Einkaufsladen beharrlich keine

Mund-Nasen-Bedeckung aufziehen. Da er auf der Straße weiter mit dem

Sicherheitsdienst und mit Passanten Streit suchte, wurde die Polizei

verständigt. Die Beamten stellten bei der Identitätsüberprüfung einen

gefälschten belgischen Personalausweis fest. Ein Atemalkoholtest erbrachte zudem

ein Ergebnis von 2,5 Promille. Der Mann wurde daraufhin auf ein Polizeirevier

verbracht. Auch gegenüber den Polizeikräften verhielt sich der Beschuldigte

aggressiv. Bei weiteren Maßnahmen zur Identitätsfeststellung versuchte er zudem

zu fliehen und trat gegen die Beamten, wodurch sich ein Polizist verletzte.

Zudem kam es zu wiederholten Beleidigungen und Bedrohungen gegen die Beamten.

Nachdem ein Hotelzimmer des Tatverdächtigen ausfindig gemacht werden konnte,

wurden darin weitere gefälschte Ausweispapiere gefunden.

Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dem Beschuldigten offenbar

um einen 37 Jahre alten lybischen Staatsangehörigen handelt. Es wurde ein

Ermittlungsverfahren wegen Urkundenfälschung, tätlichem Angriff auf

Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Bedrohung eingeleitet.