Mannheim-Schwetzingerstadt: Über Rot gefahren und Unfall verursacht

Mannheim (ots) – Am Sonntag, gegen 10:45 Uhr, bog eine 62-jährige VW-Fahrerin

vom Carl-Reiß-Platz trotz einer Rotphase ihrer Ampelanlage links in die

Augustaanlage ein und kollidierte mit einem 21-jährigen Smart-Fahrer, welcher

auf der Augustaanlage in Richtung Wasserturm unterwegs war. Hierdurch geriet der

Smart ins Schleudern, fuhr gegen einen Pfosten, riss diesen aus der Verankerung

und kam auf dem Mittelstreifen an einem Baum zum Stehen. Der Smart-Fahrer wurde

durch den Unfall leicht verletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Es entstand ein Gesamtschaden von mehr als 8000 Euro.

Mannheim: Unfall mit hohem Sachschaden; Busverkehr über eine Stunde blockiert

Mannheim (ots) – Am späten Sonntagnachmittag kam es an der Kreuzung „Am

Victoria-Turm“/Tunnelstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden von

rund 15.000.- Euro entstand.

Wie die bisherigen Ermittlungen ergaben, missachtete dort ein 29-jähriger

Skoda-Fahrer gegen 17.30 Uhr die Vorfahrt einer 46-jährigen VW-Fahrerin. Beide

Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Eine

Fachfirma wurde zur Reinigung der Fahrbahn beauftragt.

Der Unfallbereich war bis gegen 18.45 Uhr auch für den Busverkehr blockiert.

Mannheim-Feudenheim: Autofahrer unter Drogeneinfluss mit Straßenbahn kollidiert

Mannheim (ots) – Am Samstag, gegen 18:30 Uhr, fuhr ein 25-jähriger

Mercedes-Fahrer auf der Feudenheimer Straße stadtauswärts, als er im Bereich der

Haltestelle Sellweiden an einer Ampelanlage wenden wollte. Hierbei kollidierte

er mit der parallel in gleiche Richtung fahrenden Straßenbahn. Welcher der

Unfallbeteiligten die Kollision verursacht hat, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Während der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten Auffälligkeiten bei dem

Autofahrer fest, welche auf den Konsum von Betäubungsmitteln schließen ließen.

Deshalb wurde diesem auf dem Polizeirevier eine Blutprobe entnommen. Das Auto

musste abgeschleppt werden. Durch den Unfall entstand ein Schaden von mehreren

tausend Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich

unter der Telefonnummer 0621/174-4111 beim Verkehrsdienst Heidelberg zu melden.

Mannheim-: Einbruch in Zweiradwerkstatt – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Wohlgelegen (ots) – Am frühen Samstagmorgen brachen ein unbekannter

Täter in eine Zweiradwerkstatt im Stadtteil Wohlgelegen ein. Der Einbrecher

hebelte kurz nach drei Uhr im Hof des Anwesens in der Käfertaler Straße das

Toilettenfenster am Werkstattgebäude auf und stieg in das Gebäudeinnere. Hier

brach der zunächst die verschlossene Toilettentür auf, bevor er sich in die

Werkstatt begab. In dem Moment als er an einem Werkzeugwagen eine Schublade

öffnete, löste die Alarmanlage in der Werkstatt aus. Daraufhin ließ der Täter

von der weiteren Tatausführung ab und flüchtete ohne Beute vom Tatort.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise

geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt,

Tel.: 0621/3301-0 zu melden.

Mannheim/A656: Aufgrund überhöhter Geschwindigkeit Kontrolle über Fahrzeug verloren und überschlagen

Mannheim (ots) – Am Sonntag gegen 15:30 Uhr wollte ein 22-jähriger

Mercedes-Fahrer von der A656 aus Heidelberg kommend auf die B36a in Richtung

Neuostheim abfahren, als er aufgrund überhöhter Geschwindigkeit im Kurvenbereich

die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Das Fahrzeug geriet auf die Leitplanke,

überschlug sich und kam auf der Gegenfahrbahn zum Stillstand. Bei dem Unfall

wurde der 22-Jährige leicht verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein

nahegelegenes Krankenhaus verbracht werden. An dem Mercedes entstand ein

Totalschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Während der Unfallaufnahme

musste die Anschlussstelle B38a/A656 gesperrt werden. Das verunglückte Fahrzeug

wurde abgeschleppt. Am Einsatz war ebenfalls ein Löschzug der Feuerwehr

beteiligt.

Mannheim: Unfallflucht auf belebter Straße; Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Wegen des Verdachts der Unfallflucht ermittelt das

Polizeirevier Schwetzingen gegen einen bislang unbekannten Autofahrer.

Eine 21-jährige Autofahrerin erstattete am Freitagabendabend in Schwetzingen

Anzeige und teilte folgendes mit: die 19-Jährige fuhr am Freitagnachmittag mit

ihrem Mercedes der A-Klasse in Mannheim auf der Zielstraße in Richtung

Herzogenriedstraße. Kurz nach 15 Uhr musste sie an der Einmündung Ulmenweg an

einer roten Ampel anhalten. Ein nachfolgender Autofahrer erkannte dies offenbar

zu spät und fuhr auf den Mercedes auf. Dabei entstand ein Sachschaden von

mehreren tausend Euro. Der Unbekannte setzte seine Fahrt offenbar sogleich fort,

sodass die 19-Jährige keinen eindeutigen Hinweis auf dessen Fahrzeug, an dem

ebenfalls deutliche Unfallspuren im Frontbereich vorhanden sein müssten, geben

konnte.

Zum Zeitpunkt des Unfalls herrschte jedoch in der Zielstraße ein starker

Fahrzeugverkehr, sodass eine hohe Wahrscheinlichkeit bestehen dürfte, dass der

Unfall beobachtet worden sein dürfte. Diese wichtigen Zeugen werden gebeten,

sich mit dem Polizeirevier Schwetzingen, Tel.: 06202/288-0 in Verbindung zu

setzen.

Mannheim-Neckarau: Verkehrsunfallflucht – Unbekannter beschädigt Pkw – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Neckarau (ots) – Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte in der

Zeit von Freitag, 27.11.2020, 18 Uhr und Samstag, 28.11.2020, 16 Uhr einen Pkw

der Marke Smart, der am rechten Fahrbahnrand in der Strahlenburgstraße geparkt

war. Ohne seiner Pflicht nachzukommen, den Unfall anzuzeigen, verließ der

Unbekannte, der vermutlich aus der Straße Am Waldrand in die Strahlenburgstraße

eingefahren war, anschließend die Unfallstelle. Der Schaden des nicht mehr

fahrbereiten Smarts an der hinteren Stoßstange und am linken Hinterreifen wird

auf ca. 2000 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfallhergang

oder zu dem unbekannten Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich mit

dem Polizeirevier Mannheim-Neckarau, Telefon 0621/83397-0, in Verbindung zu

setzen.

Mannheim-: Unter Drogeneinfluss mit dem Auto unterwegs.

Mannheim-Luzenberg (ots) – Ein 18-jähriger Autofahrer war am frühen

Sonntagmorgen im Stadtteil Luzenberg unter Drogeneinfluss mit dem Auto

unterwegs. Einer Polizeistreife fiel der Opel Corsa, der mit drei Personen

besetzt war, gegen 0.30 Uhr in der Sandhofer Straße fahrend auf und wurde

gestoppt. Bei der Kontrolle bemerkten die Beamten deutlichen Marihuana-Geruch,

der aus dem Auto nach draußen drang, und beim 18-jährigen Fahrer deutliche

Anzeichen für Drogenkonsum. Zudem hatte der junge Mann eine kleinere Menge

Marihuana bei sich. Im Kofferraum des Opel konnten zudem Kennzeichen, die als

gestohlen gemeldet waren, aufgefunden werden. Gegen den 18-Jährigen wird nun

wegen Drogenbesitzes, Fahrens unter Drogeneinflusses und Verdacht des Diebstahls

ermittelt.

Bei einem ebenfalls 18-jährigen Mitfahrer im Opel wurde ebenfalls eine

Kleinmenge Marihuana gefunden, weshalb dieser ebenfalls wegen Drogenbesitzes zur

Anzeige gelangt.

Da das Auto mit drei Personen besetzt war, die alle aus verschiedenen Haushalten

stammten, wurde gegen das Trio zusätzlich eine Anzeige wegen Verstoßes gegen die

Corona-Verordnung an die zuständige Bußgeldstelle vorgelegt.

Mannheim: Brand in Mehrfamilienhaus; Bewohner verletzt

Mannheim (ots) – Am Sonntagvormittag, kurz vor 8 Uhr, kam es in der Wohnung

eines Mehrfamilienhauses in der Groß-Gerauer Straße, im Stadtteil Sandhofen, zu

einem Brand, bei dem der 58-jährige Bewohner verletzt wurde. Mit Verdacht auf

Rauchgasvergiftung wurde er mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

Die Feuerwehr der Wache Nord konnte das Feuer, das offenbar in einem Badezimmer

im 1. Obergeschoss ausgebrochen war, schnell löschen.

Ersten Ermittlungen zufolge dürfte als Brandursache ein technischer Defekt eines

Warmwasserboilers in Betracht kommen.

Die Wohnung ist derzeit unbewohnbar. Der Sachschaden wird auf rund 60.000.- Euro

geschätzt.

Eine Nachbarin hatte den piepsenden Feuermelder aus der Brandwohnung

wahrgenommen, den einen Stock darüber noch schlafenden 58-jährigen Bewohner

geweckt und die Feuerwehr verständigt.