Sinsheim: Brand eines Holzstapels; Zeugen gesucht

Sinsheim (ots) – Am Sonntagabend kam es im Ortsteil Eschelbach zum Brand eines

Holzstapels, den die Eschelbacher Freiwillige Feuerwehr, die mit 12 Mann im

Einsatz war, schnell löschen konnte.

Ein Zeuge hatte kurz nach 20 Uhr das Feuer in der Alten Balzfelder Straße unweit

der Straße „An der Röte“ entdeckt und die Feuerwehr und die Polizei verständigt.

Nach ersten Recherchen dürfte der Holzstapel, bei dem es sich um rund zwei Ster

gelagertes Brennholz handelte, vorsätzlich in Brand gesetzt worden sein. Der

Schaden beträgt rund 200.- Euro.

Hinweise bitte an den Polizeiposten Angelbachtal, Tel.: 07265/ 911200 oder an

das Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/690-0.

Nußloch: Unfall im Begegnungsverkehr; zwei Verletzte; B 3 zeitweise voll gesperrt

Nußloch (ots) – Am Montagmorgen kam es auf der B 3, zu einem Verkehrsunfall, bei

dem zwei Personen verletzt wurden.

Gegen 7.30 Uhr war ein 18-jähriger BMW-Fahrer auf der B 3 in Richtung Wiesloch

unterwegs, als er in Höhe der Abfahrt Nußloch aus bislang unbekannten Gründen

auf die Gegenfahrbahn geriet und seitlich mit einem entgegenkommenden

70-jährigen Citroen-Fahrer kollidierte.

Beide Autofahrer wurden mit Rettungswagen zur Untersuchung in eine Klinik

gebracht; ihre Fahrzeuge sind Totalschaden und wurden abgeschleppt. Der

Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen rund 15.000.- Euro.

Während der Unfallaufnahme, die bis kurz vor 10.30 Uhr dauerte, wurde die B 3

kurzfristig in beide Richtungen voll gesperrt. Der Verkehr wurde anschließend

einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Es bildete sich zeitweise ein

längerer Rückstau in beide Richtungen.

Eine Fachfirma war zur Reinigung der Fahrbahn im Einsatz.

Epfenbach /Rhein Neckar Kreis: Von Fahrbahn abgekommen und gegen Baum geprallt – ein Schwerverletzter

Epfenbach (ots) – Am Sonntagnachmittag, gegen 16.35 Uhr, befuhr ein 20- jähriger

Citroen Fahrer die K 4279 von Epfenbach kommend in Richtung Eschelbronn. Aus

bislang noch nicht geklärter Ursache touchierte der 20-Jährige mit seinem Pkw

den rechten Bordstein, wurde von dort nach links auf eine Wiese abgewiesen,

prallte gegen einen Baum und wurde auf die Fahrbahn zurückgeschleudert, wo das

Fahrzeug zum Stillstand kam. Durch den Aufprall lösten im Fahrzeug sämtlich

Airbags aus. Der Unfallverursacher konnte selbständig sein Fahrzeug verlassen.

Er wurde jedoch mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen, Verletzungen in ein

umliegendes Krankenhaus verbracht. An seinem Fahrzeug entstand ein Totalschaden

in Höhe von ca. 8000,- Euro. Da dieses nicht mehr fahrbereit war, musste er

abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme und der Räumungsarbeiten kam es

auf der K 4279 zu geringfügigen Verkehrsbeeinträchtigungen. Das Polizeirevier

Sinsheim hat die Ermittlungen aufgenommen

Rauenberg/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall – Radfahrerin schwer verletzt – Polizei sucht Zeugen

Rauenberg/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – An der Parkplatzausfahrt eines

Einkaufscenters in der Straße Frankenäcker kam es am Samstag gegen 10:45 Uhr zu

einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Autofahrers und einer Radfahrerin.

Der BMW-Fahrer, der den Parkplatz ohne genügend auf den Verkehrsraum zu achten

verließ, kollidierte mit der Radfahrerin, die mit ihrem Trekkingrad

verbotswidrig auf dem Gehweg in Richtung Kreisverkehr fuhr. Die Radfahrerin

wurde schwer verletzt. Sie wurde an der Unfallstelle durch einen Notarzt

erstversorgt und anschließend in eine nahegelegene Klinik gebracht. Sie erlitt

eine Unterschenkelfraktur. Eine stationäre Aufnahme war angezeigt. Zeugen, die

sachdienliche Angaben zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich mit

dem Verkehrsdienst Heidelberg, Telefon 0621/174-4111, in Verbindung zu setzen.

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall – Unbekannter beschädigt BMW und flüchtet – Polizei sucht Zeugen

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Ein Unbekannter beschädigte am Freitagabend

zwischen 20 und 21 Uhr einen 3er BMW, der auf dem Parkplatz eines

Lebensmittelmarktes in der Walldorfer Straße abgestellt war. Ohne seiner Warte-

bzw. Feststellungspflicht nachzukommen, entfernte er sich anschließend von der

Unfallstelle. Der Schaden an der Heckstoßstange des BMW wird auf ca. 3000 Euro

geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfallhergang oder zu dem

unbekannten Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem

Polizeirevier Wiesloch, Telefon 06222/5709-0, in Verbindung zu setzen.

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter entwendet E-Bike – Zeugen gesucht!

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Ein oder mehrere unbekannte Täter

entwendeten in der Zeit von Montag 23.11.2020, 15 Uhr und Samstag 28.22.2020, 13

Uhr ein hochwertiges E-Bike der Marke KTM aus der Hofeinfahrt eines Anwesens in

der Karlsruher Straße. Das schwarz-blau-weiße E-Bike war mit einem soliden

Schloss gesichert. Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf die unbekannten Täter

bzw. den Verbleib des Fahrrades geben könne, melden sich bitte beim

Polizeirevier Hockenheim, Telefon 06205/2860-0.