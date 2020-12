Heidelberg-Handschuhsheim: Einbrüche in Gartenhütten – Zeugen gesucht

Heidelberg-Handschuhsheim (ots) – In der Zeit zwischen 22.11.2020 und 29.11.2020

brachen unbekannte Täter in mehrere Gartenhütten im Stadtteil Neuenheim ein.

Die Einbrecher drangen in den Gewannen Fischpfad und Entensee in insgesamt

sieben Gartenhütten ein und entwendeten daraus verschiendenste Werkzeuge und ein

Stromaggregat. Dabei entstand ein Gesamtschaden in Höhe von mehreren hundert

Euro.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise

geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Nord, Tel.:

06221/4569-0 zu melden.

Heidelberg: 24-jährige Frau wegen Verdachts des Diebstahls im besonders schweren Fall in Haft – Pressemeldung Nr. 2 – Polizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots) – Wie bereits berichtet, wurde am Freitag, 27.11.2020 auf

Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg durch das Amtsgericht Heidelberg

Untersuchungshaftbefehl gegen eine 24-jährige Frau aus Bulgarien erlassen. Sie

steht im dringenden Verdacht, mindestens zwei Diebstähle in Heidelberg begangen

zu haben.

Sie soll unter anderem am 25.11.2020 gegen 15.30 Uhr versucht haben, einer

bislang unbekannten Geschädigten in einem Bekleidungsgeschäft in der

Heidelberger Hauptstraße den Geldbeutel aus deren Rucksack zu entwenden. Da

diese jedoch dessen Vorhaben bemerkt hatte, ließ er von der weiteren

Tatausführung ab.

Die Ermittler des Polizeireviers Heidelberg-Mitte suchen nun die Dame, die die

24-Jährige versucht hat zu bestehlen und bittet die Dame, sich beim

Polizeirevier Heidelberg-Mitte, Tel.: 06221/99-1700 zu melden.

Heidelberg-Weststadt: Einbrüche im Stadtteil Weststadt – Polizei sucht Zeugen

Heidelberg-Weststadt (ots) – Hochwertige Elektronik-Geräte erbeuteten unbekannte

Täter in der Nacht von Samstag auf Sonntag bei zwei Einbrüchen im Stadtteil

Weststadt.

In der Landhausstraße schlugen die Einbrecher an der Gebäuderückseite eines

Mehrfamilienanwesens ein Loch in das Schlafzimmerfenster und stiegen in eine

Wohnung ein. Die Täter begaben sie anschließend ins Wohnzimmer und ließen dort

neben einem Apple Mac-Book ein Tablet-PC, eine Smartwatch sowie eine

Sonnenbrille mitgehen.

Bei einem weiteren Einbruch in eine Wohnung in der Dantestraße wurde der

Einbrecher von der Bewohnerin überrascht. Er nahm das Apple Mac-Book der

Geschädigten unter den Arm, sprang vom Balkon drei Meter nach unten in den

Innenhof des Anwesens und flüchtete schließlich durch den Garten in unbekannte

Richtung. Zur Verhinderung der Flucht hatte die Bewohnerin noch eine

Milchpackung nach dem Einbrecher. Obwohl diese ihr Ziel traf und am Kopf des

Flüchtenden zerplatzte, ließ sich dieser nicht aufhalten.

Der Einbrecher wird wie folgt beschrieben:

Männliche Person

Über 180 cm groß

Dunkle Bekleidung

Dunkle Basecap

Aufgrund der zeitlichen und räumlichen Nähe der beiden Taten sowie des

gleichartigen Diebesgutes ist von einem Tatzusammenhang auszugehen. Die

Ermittlungen hierzu dauern an.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise

geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte, Tel.:

06221/99-1700 zu melden.