Räder-Diebstahl: Tatverdächtigen ermittelt

Hochspeyer (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Wegen des Diebstahls zweier Autoräder

(wir berichteten: https://s.rlp.de/QqN4c) ermittelt die Polizei jetzt gegen

einen Tatverdächtigen. Der Mann hatte einen Firmenwagen genutzt, den er

vergangenen Woche seinem Chef zurückbrachte. Der Mitarbeiter fiel auf, weil sich

in dem Wagen zwei Autoräder befanden, die man in dem Betrieb nicht zuordnen

konnte. Der Chef erinnerte sich an die Pressemitteilung der Polizei und

informierten die Beamten. Wie sich herausstellte, handelte es sich um die Räder,

die an dem Kleintransporter abmontiert und gestohlen wurden. Ermittlungen

ergaben, dass der Firmenwagen zur Tatzeit in Tatortnähe festgestellt wurde. Der

Verdächtige bestreitet die Vorwürfe. Er gibt an, dass er die Räder einem

Bekannten abgekauft habe. Die Ermittlungen dauern an. Die Autoräder konnten

inzwischen dem geschädigten Fahrzeughalter zurückgegeben werden. |erf

Wer hat den Autospiegel abgetreten?

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte haben am Wochenende im Altstadtparkhaus an

einem BMW einen Außenspiegel abgetreten. Der Wagen parkte zwischen Samstagabend

und Montagmorgen in dem Parkhaus am Rittersberg. Als der Fahrzeughalter zu

seinem SUV zurückkehrte, stellte der den Schaden fest. Der Spiegel lag vorm

Auto. Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise geben können,

werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei

Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Wasserrohrbruch: Johannisstraße wird zur Rutschpartie

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Die Polizei hat am frühen Montagmorgen

die Johannisstraße wegen eines Wasserrohrbruchs gesperrt. Aus einem Gully lief

das Wasser über die Fahrbahn und fror. Die Johannisstraße wurde zur

Rutschpartie. Weil sich die Straßendecke an einer Stelle hob, könnte der

Straßenbelag unterspült worden sein. Zur Stunde ist die Johannisstraße immer

noch zwischen Hauptstraße und Althütterstraße gesperrt. Versorgungsbetriebe

kümmern sich um die Schadensbehebung beziehungsweise Sicherung der Straße. |erf.

Kaminbrand

Kaiserslautern (ots) – Zu einem Brand ist es in der Nacht zu Montag in der

Hasenstraße gekommen. Der Kamin eines Wohnhauses hatte Feuer gefangen. Die

Wehrleute löschten den Brand. Feuerwehr und Polizei eilten zum Brandort. Durch

das Feuer wurde glücklicherweise niemand verletzt. |elz

Unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei wirft einem 37-Jährigen vor, am Sonntag unter

Drogeneinfluss sein Auto geführt zu haben. Außerdem besitzt der Mann keinen

gültigen Führerschein.

In der Mannheimer Straße hielt eine Polizeistreife den Autofahrer am Nachmittag

an. Während der Verkehrskontrolle fiel den Beamten auf, das der 37-Jährige unter

dem Einfluss von Rauschgift stehen könnte. Ein Drogenschnelltest bestätigte den

Verdacht. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Sie soll Aufschluss über

seinen Drogenkonsum geben. Den 37-Jährigen erwartet ein Ermittlungsverfahren

wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Weil er,

ohne im Besitz eines gültigen Führerscheins zu sein, Auto gefahren ist, blickt

der Mann auch einem Strafverfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne

Fahrerlaubnis entgegen. |erf

Equipment aus Rettungswagen gestohlen

Enkenbach-Alsenborn (ots) – Ein 19-Jähriger wird verdächtigt in der Nacht zum

Sonntag aus einen Rettungswagen medizinische Ausrüstung gestohlen zu haben. Die

Sanitäter befanden sich außerhalb des Wagens im Einsatz, als sich der Mann in

ihrem Fahrzeug zu schaffen machte. Als die Helfer zum Auto zurückkamen,

entdeckten sie den Eindringling. Er trug gerade einen Teil des Equipments weg.

In einem Gebüsch hatte der mutmaßliche Dieb die Ausrüstung deponiert. Dort

fanden Polizisten auch den Rucksack des Verdächtigen. Der 19-Jährige hatte darin

Marihuana verstaut. Außerdem stellte die Polizei mutmaßliches Diebesgut

(Ausweisdokumente) sicher, welches der 19-Jährige vermutlich in der Nacht zuvor

aus einem Pkw am Bahnhof in Enkenbach gestohlen hat. Der Verdächtige wurde

vorübergehend festgenommen und erkennungsdienstlich behandelt. Er blickt einem

Strafverfahren entgegen. |erf

Einbruch in Keller

Kaiserslautern (ots) – Ein Keller in einem Mehrfamilienhaus in der Medicusstraße

war am Sonntag das Ziel von Einbrechern.

Wie die unbekannten Täter am Sonntag zwischen 11 und 19:20 Uhr in den Keller

gelangten ist noch unklar. Sie machten sich an drei Abteilen in dem Keller zu

schaffen. Aus einem Abteil wurde ein Fahrrad gestohlen. Aus einem anderen eine

Kreissäge. Beim dritten Abteil durchtrennten die Einbrecher das Vorhängeschloss

an dem Abteil. Entwendeten aber nichts.

Zeugen, denen in dem Zeitraum möglicherweise etwas Verdächtiges aufgefallen ist,

werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit der

Polizeiinspektion Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Polizei Rheinland-Pfalz geht mit Podcast auf Nachwuchssuche

Rheinland-Pfalz (ots) – Mit einem eigenen Podcast will sich die Polizei

Rheinland-Pfalz als attraktiver Arbeitgeber präsentieren und jungen Menschen

zeigen, wie vielfältig der Polizeiberuf ist.

Produziert wurde der Podcast mit dem Titel „Polizei im Verhör“ von der

Hochschule der Polizei Rheinland-Pfalz in enger Zusammenarbeit mit allen

Polizeibehörden im Land. Insgesamt sind zehn Folgen mit einer Länge zwischen 10

und 20 Minuten vorgesehen. Die erste Folge mit dem Titel „Wir für euch“ ist am

heutigen Montag, 30. November, erschienen und auf der Website der Polizei

Rheinland-Pfalz sowie auf den gängigen Podcast-Plattformen wie Spotify, Apple

Podcast oder Deezer abrufbar.

In den zehn Folgen, die in den kommenden Wochen jeweils montags erscheinen,

berichten Polizistinnen unter anderem über ihre Arbeit als „Freund und Helfer“,

es wird der „Tatort Straße“ beleuchtet und von Ermittlern des LKA über

Cybercrime sowie Terrorbekämpfung gesprochen. Auch Mitgliederinnen von

Spezialeinheiten, der Polizeihubschrauberstaffel, der Wasserschutzpolizei und

der Diensthundestaffel geben Einblick in ihre Arbeit. Nicht zuletzt geht es um

das Thema Aus- und Fortbildung, schließlich will die Polizei Rheinland-Pfalz mit

dem Podcast vor allem Berufsinteressierte der sogenannten Generation Z, also der

16- bis 24-Jährigen, erreichen.

„Der Podcast ist durch seine authentischen, positiven und persönlichen Inhalte

aber auch für Nicht-Bewerber interessant“, ist Jürgen Schmitt, Inspekteur der

Polizei Rheinland-Pfalz, überzeugt und ergänzt: „Die Wichtigkeit der Polizei für

die demokratische Gesellschaft soll herausgestellt werden und die Polizist*innen

in Rheinland-Pfalz sollen sich natürlich mit den Inhalten identifizieren

können.“

Moderiert wird der Podcast von BigFM-Moderator Reece. Reece ist Moderator von

mehreren Radioshows bei bigFM, u. a. DAILY LIFE MIX, hostet bereits einen sehr

erfolgreichen bigFM-Podcast mit über 10.000 Abonnenten und ist für den

LFK-Medienpreis 2020/2021 nominiert. „Mit seinem persönlichen Background passt

er hervorragend zur Interkulturalität und Diversität, die sich die Polizei

Rheinland-Pfalz auf die Fahnen geschrieben hat“, sagt Markus Moog von der

Hochschule der Polizei.

Neugierig geworden auf den Podcast „Polizei im Verhör“? Er ist ab sofort

abrufbar unter dem Link

https://www.polizei.rlp.de/de/karriere/podcast-polizei-im-verhoer/ und überall

dort, wo es Podcasts gibt. |hdp

Polizei erwischt gleich mehrere alkoholisierte Fahrzeugführer

Kaiserslautern (ots) – Einige unbelehrbare Fahrzeugführer hat die Polizei in der

Nacht von Samstag auf Sonntag bei Kontrollen aus dem Verkehr gezogen.

Im Rauschenweg hatte ein 27-jähriger Fahrer eines Mofas eine

Atemalkoholkonzentration von 1,87 Promille. Er wurde zur Dienststelle verbracht,

wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der Schlüssel seines Mofas wurde

sichergestellt. Auf ihn kommt ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr

zu.

Mit einem Ergebnis von 0,51 und 0,85 Promille fielen gleich zwei E-Scooter

Fahrer in der Eisenbahnstraße und am Stiftsplatz auf. Da beide zudem einräumten,

zuvor Marihuana konsumiert zu haben, mussten auch sie zur Blutentnahme mit zur

Dienststelle kommen. Gegen die 18 und 24 Jahre alten Männer erstattete die

Polizei Anzeigen wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss.|Gra

Unter Drogeneinfluss gefahren

Kaiserslautern (ots) – Unter Drogeneinfluss stand ein 18-jähriger Autofahrer,

welchen die Polizei am Freitagmittag im Kaiserbergring aus dem Verkehr gezogen

hat. Die Funkstreife unterzog den Mann einer allgemeinen Verkehrskontrolle und

stellte hierbei drogentypische Symptome fest. Ein anschließend durchgeführter

Drogenschnelltest bestätigte den Verdacht in Bezug auf Cannabis. Der Mann musste

mit zur Dienststelle und eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Ein

Strafverfahren wegen Fahrens unter Drogeneinfluss wurde eingeleitet. Sein

Führerschein wurde sichergestellt.|Gra

Brand in Altenwohnheim

Kaiserslautern (ots) – Am frühen Freitagabend brach aus bislang ungeklärter

Ursache in einem Altenwohnheim in der Mennonitenstraße in Kaiserslautern ein

Brand aus. Als Pflegekräfte den Brand entdeckten, stand ein Bewohnerzimmer im 3.

Obergeschoss bereits in Vollbrand. Alle Bewohner des betroffenen Stockwerks

konnten durch das Personal in Sicherheit gebracht werden. Zu einem

Personenschaden kam es nicht. Ein Zimmer ist völlig ausgebrannt. Das betroffene

Obergeschoss ist momentan unbewohnbar. Durch die Berufsfeuerwehr Kaiserslautern,

welche mit 40 Kräften im Einsatz war, konnte ein Übergreifen des Feuers auf

andere Stockwerke verhindert werden. Die Schadenshöhe kann derzeit nicht näher

beziffert werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.|Gra