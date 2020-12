Verletzter Rollerfahrer und Unfallflucht

Frei-Laubersheim (ots) – Am Donnerstag 26.11.20 gegen 14:10 Uhr, wurde einem Rollerfahrer an der Kreuzung Schlittweg/Bahnstraße in Frei-Laubersheim durch einen weißen Transporter die Vorfahrt genommen. Der Rollerfahrer kam zu Fall und verletzte sich hierbei leicht. Der Transporter setzte seine Fahrt unerlaubt in Fahrtrichtung Landstraße 409 fort.

Hinweise zu dem Unfallflüchtigen an die Polizei Bad Kreuznach, Tel. 0671-88110.

Versuchter Einbruchsdiebstahl

Orbis (ots) – Am Sonntag 29.11.2020 um 22:15 Uhr, kam es in der Ortsgemeinde Orbis zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl. Laut den Bewohnern eines Einfamilienhauses in der Backeshecke konnten zunächst verdächtige Geräusche wahrgenommen werden.

Bei entsprechender Nachschau stellten die Bewohner fest, dass ihre Leiter aus dem Carport in den Garten vor den Balkon des Schlafzimmerfenster verbracht wurde.

Der Täter wurde bei der Tatausführung vermutlich gestört und verließ das Grundstück.

Hierbei entstand weder Sach- noch Vermögensschaden.

Diebstahl von Geldbörse

Kirchheimbolanden (ots) – Am Freitag 27.11.2020 zwischen 10:10-10:41 Uhr kam es in einer Einkaufsfiliale in Kirchheimbolanden zu einem Diebstahl einer Geldbörse. Selbige wurde dabei aus einem am Körper getragenen Rucksack entwendet. Die Täter sind bislang unbekannt.

In der Geldbörse befanden sich eine geringe Menge Bargeld, EC-Karten sowie diverse andere Karten.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei entsprechende Zugangsdaten getrennt von den Debitkarten aufzubewahren.