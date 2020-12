PKW Fahrer verletzt sich leicht (siehe Foto)

Büchelberg (ots) – Am 30.11.2020 befuhr um 11:30 Uhr ein 88-jähriger PKW Fahrer die Verlängerung der Turmstraße von der Grillhütte kommend. Aufgrund Unachtsamkeit kam der Fahrer von der Fahrbahn ab und überschlug sich in einem neben der Fahrbahn verlaufenden Graben. Durch die Beschädigungen wurde der Fahrer in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die verständigte Feuerwehr aus seinem Fahrzeug gerettet werden.

Glücklicherweise wurde der Fahrer nur leicht verletzt und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. An dem Opel entstand mit ca. 15.000 EUR ein Totalschaden.

Falschfahrer zeigt sich uneinsichtig

Wörth am Rhein (ots) – Am 29.11.2020 wurde um 16:20 Uhr durch eine Verkehrsteilnehmerin mitgeteilt, dass ein PKW mit Anhänger auf der B10 in falscher Richtung nach Karlsruhe aufgefahren sei. Dort sei der Fahrer nach kurzer Irrfahrt mit dem Gespannt wieder gewendet und an der Anschlussstelle Maximiliansau abgefahren. Der 67-Fahrer konnte im Bereich Maximiliansau angetroffen werden.

Auf sein Fehlverhalten angesprochen zeigte er sich vollkommen uneinsichtig. Ein Gefahrenbewusstsein ließ der Fahrer nicht erkennen. Ihn erwartet eine Ordnungswidrigkeitenanzeige und die Führerscheinstelle wurde über sein Verhalten informiert.

Ohne Licht und ohne Führerschein

Germersheim (ots) – Drei Jugendliche im Alter von 16 bis 17 Jahren fuhren in der Nacht von Sonntag auf Montag mit dem Auto ihrer Eltern von Waghäusel nach Germersheim. In Germersheim wurden sie aufgrund eines defekten Rücklichts durch Beamte der Polizei Germersheim kontrolliert.

Der Fahrer räumte direkt ein, keinen Führerschein zu besitzen.

Da auch seine Beifahrer keinen Führerschein besaßen, mussten die Jugendlichen die Heimreise mit dem Zug antreten. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Zudem wurden die Eltern umgehend über den “Ausflug” ihrer Kinder informiert.

Schon ein Glühwein reicht

Kuhardt (ots) – Der Konsum von “nur” einem Glühwein endete für einen 47-jährigen Autofahrer mit einem Bußgeld von 500 EUR. Dieser wurde Sonntagabend von Polizeibeamten in Kuhardt einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch beim Fahrer fest.

Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 0,65 Promille. Er gab an, kurz zuvor einen Glühwein mit “Schuss” getrunken zu haben. Die nüchterne Beifahrerin musste die Fahrt fortsetzen.

Ein entsprechendes Bußgeldverfahren wurde eingeleitet.