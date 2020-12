19-Jähriger angegriffen – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Sonntagabend 29.11.2020 gegen 19 Uhr wurde ein 19-Jähriger in der Erich-Reimann-Straße (Bereich Südweststadion) von drei Männern angegriffen. Zunächst hatte einer der Männer dem 19-Jährigen in den Nacken geschlagen und ihn beleidigt. Als er daraufhin zu fliehen versuchte, wurde der 19-Jährige festgehalten und zu Boden gestoßen. Danach schlug und trat die Gruppe auf ihn ein.

Hierdurch erlitt der 19-Jährige leichte Verletzungen. Schließlich ließ die Gruppe von ihm ab. Bevor die drei Männer flohen, sprühten sie dem 19-Jährigen Pfefferspray ins Gesicht.

Die drei Männer konnten wie folgt beschrieben werden:

Täter 1: Etwa 1,75m groß, kein Bart, 18-20 Jahre

Täter 2: Etwa 1,85m groß, Dreitagebart

Täter 3: Etwa 1,80m groß, kein Bart, ca. 20-25 Jahre

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Taserandrohung bei Randalierer

Ludwigshafen-Oggersheim (ots) – Am Samstag 28.11.2020 gegen 17:30 Uhr, randalierte ein 34-jähriger Ludwigshafener zunächst in seiner Wohnung in der Gustav-Stresemann-Straße und stieß im Anschluss ein Motorrad im Nahbereich um. Des Weiteren schlug er nach einem bis dato unbekannten Passanten, welchen er jedoch nicht traf, und stieß eine Passantin, sodass diese zu Boden fiel.

Der verbal aggressive und uneinsichtige Beschuldigte konnte im Nahbereich durch die eingesetzten Polizeibeamten angetroffen werden. Da er sich nicht beruhigen ließ und die Fortbegehung weiter Straftaten zu befürchten war, sollte er in Gewahrsam genommen werden. Gegen die Fixierung sperrte er sich vehement, sodass das Distanzelektroimpulsgerät angedroht wurde.

Daraufhin ließ er sich widerstandslos fixieren und wurde im Anschluss aufgrund eigen gefährdender Äußerungen in einem nahegelegenen Krankenhaus vorgestellt. Es wurden Strafanzeigen wegen Körperverletzung, versuchter Körperverletzung und Sachbeschädigung gegen den Beschuldigten gefertigt. Zeugen werden gebeten sich bei der örtlich zuständigen Polizeiwache Oggersheim unter 0621/9632403 zu melden.

In Kellerabteile eingebrochen

Ludwigshafen (ots) – Bislang unbekannte Täter verschafften sich zwischen 8:45 Uhr und 11 Uhr am 29.11.2020 Zutritt zu insgesamt drei Kellerabteilen eines Mehrfamilienhauses in der Thüringer Straße. Entwendet wurde nichts.

Wer hat zum Tatzeitpunkt etwas beobachtet und kann Hinweise geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Drucker gestohlen

Ludwigshafen (ots) – In der Prälat-Caire-Straße wurde zwischen dem 28.11.2020, 17 Uhr, und dem 29.11.2020, 16 Uhr, von unbekannten Tätern ein am rechten Fahrbahnrand parkenden LKW angegangen. Sie stahlen einen am Tiefkühl-Auflieger angebrachten Drucker. Die Schadenshöhe beläuft sich auf einen niedrigen vierstelligen Betrag.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Radarkontrollen des Polizeipräsidiums Rheinpfalz für Dezember 2020

Präsidiumsbereich (ots) – Im Bereich der Polizeidirektion Ludwigshafen finden wie folgt Kontrollen statt: Freitag 04.12.2020 im Bereich Speyer, Mittwoch 09.12.2020 im Bereich Ludwigshafen, Freitag 18.12.2020 im Bereich Maxdorf, Dienstag 29.12.2020 im Bereich Frankenthal.

Im Bereich der Polizeidirektion Landau finden wie folgt Kontrollen statt: Montag 07.12.2020 im Bereich Kandel-Höfen, Freitag 11.12.2020 im Bereich Eschbach, Mittwoch 16.12.2020 im Bereich Kandel-Höfen, Mittwoch 23.12.2020 im Bereich Eschbach.

Im Bereich der Polizeidirektion Neustadt finden wie folgt Kontrollen statt: Donnerstag 10.12.2020 im Bereich Grünstadt, Dienstag 15.12.2020 im Bereich Bockenheim, Montag 21.12.2020 im Bereich Bad Dürkheim, Mittwoch 30.12.2020 im Bereich Haßloch. Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass Kontrollen auch außerhalb der genannten Zeiten und Örtlichkeiten stattfinden.