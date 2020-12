Körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen

Speyer (ots) – Am Freitag 27.11.2020 kam es gegen 21:15 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in der Windthortstraße. Bei Eintreffen vor Ort konnten die eingesetzten Beamten lediglich einen Beteiligten antreffen.

Es wurden Ermittlungen eingeleitet und Hinweisen nachgegangen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Speyer unter 06232/137-0 oder per Email unter pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.

Erneut E-Scooter ohne Versicherungskennzeichen festgestellt

Speyer (ots) – Am Freitag 27.11.2020 gegen 14:35 Uhr konnte die Polizei erneut ein E-Scooter feststellen, der nicht über ein erforderliches Versicherungskennzeichen verfügte. Gegen den 39-jährigen Fahrer aus Speyer, der mit dem Elektroroller in der Franz-Kirrmeier-Straße unterwegs war, leitete die Polizei ein Strafverfahren wegen des fehlenden Versicherungsschutzes ein und untersagte ihm die Weiterfahrt.

Da der Polizei Speyer in letzter Zeit vermehrt E-Roller ohne Versicherungskennzeichen auffallen, wird an dieser Stelle zum widerholten Mal auf die Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung (eKFV) hingewiesen, die den Betrieb von E-Scootern regelt. Danach ist erforderlich, dass solche Fahrzeuge über eine Betriebserlaubnis verfügen und haftpflichtversichert sind. Die Versicherungsplakette ist hinten am E-Scooter anzubringen. Eine Helmpflicht besteht nicht. Trotzdem rät die Polizei zum Tragen eines solchen. Eine Fahrerlaubnis ist nicht erforderlich, allerdings ist für den Betrieb ein Mindestalter von 14 Jahren vorschrieben.

Da es sich bei einem E-Scooter um ein Kraftfahrzeug handelt, gelten im Hinblick auf Alkohol-/Drogenbeeinflussung die für Kraftfahrzeuge gültigen Vorschriften. Dies hat zur Folge, dass auch mit einem E-Scooter eine Trunkenheitsfahrt verwirklicht werden kann, was zum Verlust des Führerscheins führen kann. Betrieben werden dürfen E-Scooter ausschließlich auf Radwegen/Fahrradstraßen, soweit solche vorhanden sind. Gehwege sind grundsätzlich tabu. Sind Radwege nicht vorhanden, dürfen E-Scooter ausnahmsweise auf der Fahrbahn gefahren werden.

Ladendieb im E-Center in Speyer gestellt

Speyer (ots) – Am 28.11.2020 versuchte ein 28-jähriger Mann im E-Center in Speyer ein Playstation Spiel im Wert von 64,99 Euro zu entwenden. Durch einen Angestellten konnte er beim Bezahlen anderer Waren dabei festgestellt werden, wie er mit dem Spiel unter dem Arm den Kassenbereich verlassen wollte, ohne es zu bezahlen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahls eingeleitet.

Mehrere Unfälle mit leicht verletzten Unfallbeteiligten

Speyer (ots) – 27.11.2020 – 29.11.2020 – Im Zeitraum Freitag bis Sonntag kam es in Speyer zu mehreren Verkehrsunfällen, bei denen Unfallbeteiligte leicht verletzt wurden. Am Sonntag gegen 16:20 Uhr ereignete sich in der Viehtriftstraße ein Verkehrsunfall, bei dem sich ein 50-jähriger Kleinkraftradfahrer aus Speyer leicht verletzte. Ein 27-jähriger Golf-Fahrer aus Baden-Württemberg, der aus einer Hofeinfahrt in die Viehtriftstraße einfuhr, übersah den in Richtung Wormser Landstraße fahrenden Zweiradfahrer, der durch den Zusammenstoß stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. Er wurde vom Rettungsdienst erstversorgt, eine Behandlung im Krankenhaus war jedoch nicht erforderlich. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 1.700 EUR.

Ein weiterer Verkehrsunfall mit Personenschaden ereignete sich am Freitag gegen 08:54 Uhr im Kreuzungsbereich Eselsdamm / Ziegelofenweg. Hier kam es zum Zusammenstoß eines Opel Zafira mit einem VW Golf, nachdem eine 28-jährige Golf-Fahrerin aus dem Saarland die Vorfahrt eines 48-jährigen Speyerers missachtete. Durch den Zusammenstoß wurde der 48-Jährige leicht verletzt. Die beiden nichtmehr fahrbereiten Fahrzeuge, an denen ein Gesamtschaden von 3.000 EUR entstand, mussten abgeschleppt werden.

Am Freitag kam es weiterhin zu zwei Unfälle mit Radfahrerbeteiligung. Ein 17-jähriger Kleinkraftradfahrer aus Speyer bog gegen 14:56 Uhr unter Missachtung des Verkehrszeichens “Vorfahrt gewähren” von der Nachtweide in die Tullastraße ab und stieß mit einem 23-jährigen Radfahrer aus Speyer zusammen, der den über die Nachtweide führenden Radweg befuhr. Beide Zweiradfahrer kamen zu Sturz. Der Radfahrer erlitt hierdurch Schürfwunden am Knie, der Kraftradfahrer blieb unverletzt.

Leicht am Fuß verletzte sich ein 17-jähriger Motorradfahrer aus Speyer, als er im Kreuzungsbereich Birkenweg / Am Sandhügel gegen 17:22 Uhr einen unbeleuchteten von rechts kommenden, vorfahrtberechtigten 32-jährigen Radfahrer aus Speyer zu spät erkannte und mit ihm zusammenstieß. Der Radfahrer blieb glücklicherweise unverletzt. In diesem Zusammenhang ergeht nochmals der Hinweise der Polizei, bei Dämmerung bzw. Dunkelheit die Beleuchtung des Fahrrads / Fahrzeugs zu betätigen, um rechtzeitig von anderen Verkehrsteilnehmern erkannt zu werden.