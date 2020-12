Groß-Gerau

Exhibitionist belästigt 2 junge Frauen – Zeugen gesucht

Mörfelden-Walldorf (ots) – In schamverletzender Weise zeigte sich ein Unbekannter am Sonntagmittag 29.11.2020 gegen 16.10 Uhr, zwei 25- und 28-jährige Frauen, auf einem Trampelpfad neben den Bahngleisen, in Richtung Walldorfer Weg.

Der Mann ist etwa 30 bis 40 Jahre alt, schlank und cirka 1,75 bis 1,80 Meter groß. Er hat dunkle Haare und leicht gebräunte Haut. Er trug eine olivgrüne Jacke und Bluejeans.

Hinweise bitte an die Polizeistation Mörfelden-Walldorf unter der Telefonnummer 06105/4006-0.

Mit 2,46 Promille auf dem Waldweg unterwegs

Büttelborn-Worfelden (ots) – Einen 23-jährigen Autofahrer stoppten Beamte der Polizeistation Groß-Gerau am Sonntag 29.11.2020 gegen 17.40 Uhr, auf einem Waldweg im Waldgebiet nahe Klein-Gerau. Zeugen hatten die Polizei zunächst auf den Wagenlenker aufmerksam gemacht.

Rasch bemerkten die Ordnungshüter, dass der 23-Jährige deutlich unter Alkoholeinwirkung stand. Ein Atemalkoholtest zeigte anschließend 2,46 Promille an. Der Mann wurde daraufhin vorläufig festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Sein Führerschein wurde von der Polizei sichergestellt. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Einbrüche in Stadtbücherei und Kiosk

Groß-Gerau (ots) – Die Stadtbücherei in der Gernsheimer Straße sowie ein Kiosk in der Odenwaldstraße gerieten in der Nacht zum Samstag 28.11.2020 in das Visier von Kriminellen.

In beiden Fällen verschafften sich die ungebetenen Besucher gewaltsam durch Fenster Zugang in die Gebäude und richteten einen Schaden von insgesamt rund 2.500 Euro an. Während sie im Kiosk wohl keine Beute machen konnten, muss in der Stadtbücherei im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen noch geklärt werden, ob etwas gestohlen wurde.

Die Polizei prüft zudem einen Zusammenhang der beiden Taten. Hinweise von Zeugen werden erbeten an die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Groß-Gerau unter der Rufnummer 06152/1750.

Verkehrsunfallflucht in Mörfelden

Mörfelden-Walldorf (ots) – Zwischen Freitag 27.11.2020 gegen 21:30 Uhr und Samstag 28.11.2020 gegen 16:30 Uhr, beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen in Höhe der Bamberger Straße 4b geparkten weißen Seat Ibiza am hinteren, rechten Radkasten.

Der Schaden wird auf ca. 400 EUR geschätzt. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Mörfelden-Walldorf unter der Telefonnummer 06105/40060 entgegen.

Verdacht auf illegalen Drogenhandel – 23-Jähriger in Haft

Rüsselsheim (ots) – Einen 23-jährigen Mann wollten Rauschgiftfahnder der Rüsselsheimer Kriminalpolizei und Beamte der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Rüsselsheim am Freitagnachmittag (27.11.) im Brückweg kontrollieren. Der 23-Jährige flüchtet zunächst, konnte aber von den Ordnungshütern rasch ergriffen werden. Auf seinem Fluchtweg fanden die Polizisten anschließend rund 20 Gramm Marihuana.

Im Rahmen eines auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt erlassenene gerichtlichen Durchsuchungsbeschlusses fanden die Fahnder in der Wohnung des Mannes später zudem 20 Gramm Haschisch und über 50 Ecstasy-Pillen sowie mehrere Messser und einen Teleskopschlagstock.

Der 23-Jährige wurde am Samstag (28.11.) einer Ermittlungsrichterin vorgeführt, die gegen ihn die Untersuchungshaft verhängte. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Ihn erwarten Strafverfahren wegen Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln sowie wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Werkzeuge im Wert von rund 8000 Euro gestohlen

Gernsheim (ots) – Ein in der Ringstraße abgestellter Transporter geriet in der Zeit zwischen Samstag (28.11.) und Montagmorgen (30.11.) in das Visier von Kriminellen.

Die Täter verschafften sich Zugang zum Laderaum des Fahrzeugs und ließen anschließend Arbeitsmaschinen und Werkzeuge im Gesamtwert von rund 8.000 Euro mitgehen.

Hinweise in diesem Zusammenhang werden erbeten an die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Gernsheim unter der Rufnummer 06258/9343-0.

Darmstadt

Werkstattbrand geht auf Wohnhaus über

Darmstadt-Arheilgn (ots) – Am Montagmittag 30.11.2020 kam es in der Frankfurter Landstraße zu einem Brand in einer Werkstatt, bei dem die Flammen auf ein danebenliegendes Wohnhaus übergriffen. Gegen 12.10 Uhr wurde die Polizei über den Brand informiert. Ersten Erkenntnissen zufolge, soll sich das Feuer in einer dortigen Werkstatt ausgebreitet haben und im Anschluss auf ein Wohnhaus übergegangen sein. Die Feuerwehr Darmstadt konnte die Flammen unter Kontrolle bringen und den Brand löschen. Während der Löscharbeiten musste der Straßen- sowie Schienenverkehr für ca. 2 Stunden gesperrt werden.

Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde die Werkstatt durch das Feuer erheblich beschädigt. Am Wohnhaus entstand nach jetzigen Erkenntnissen Schaden an der Hausfassade. Verletzt wurde bisherigen Erkenntnissen zufolge glücklicherweise niemand.

Die Brandursache sowie die Schadenshöhe sind derzeit noch unklar. Mit den weiteren Ermittlungen ist das Kriminalkommissariat 10 in Darmstadt.

Meldung der Feuerwehr Darmstadt:

(R/M) – Am heutigen Montagmittag wurde die Feuerwehr Darmstadt zu einem bestätigten Feuer in die Frankfurter Landstraße nach Arheilgen alarmiert. Beim Eintreffen stand der Werkstattanbau eines Mehrfamilienhauses in Vollbrand. In der Werkstatt befanden sich keine Personen und auch die Bewohner des Hauses waren nicht in Gefahr.

Umgehend wurde die Brandbekämpfung durch zwei Trupps unter Atemschutz eingeleitet. Das Feuer war schnell unter Kontrolle und ein Übergreifen der Flammen auf das Wohngebäude konnte verhindert werden. Die umfangreichen Nachlöscharbeiten dauerten weitere 90 Minuten. Für die Dauer des Einsatzes war die Frankfurter Landstraße voll gesperrt, was zu Verkehrsbehinderungen führte.

Im Einsatz waren 16 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und 21 der Freiwilligen Feuerwehr Arheilgen, sowie der Rettungsdienst und die Polizei. Im Tagesverlauf findet noch eine Brandnachschau statt.

Darmstadt-Dieburg

Schnelle Festnahme nach Einbruch in Recyclinghof

Weiterstadt (ots) – Nachdem 2 Männer am Freitagabend (27.11.) in den Recyclinghof “Vor den Löserbecken” eingebrochen sind, konnte die Polizei einen schnellen Erfolg verzeichnen und die beiden Tatverdächtigen vorläufig festnehmen. Gegen 22 Uhr alarmierte der Sicherheitsdienst die Polizei und teilte mit, dass sich auf dem Gelände des Wertstoffhofs mehrere Personen mit Taschenlampen aufhalten sollen.

Sofort begaben sich Polizeistreifen sowie ein Diensthundeführer zum Einsatzort und umstellten das Gebäude. Gerade als die beiden Männer (42/45 Jahre) das Gebäude verlassen wollten, stießen sie auf die Ordnungshüter. Wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls, nahmen die Beamten die beiden Tatverdächtigen fest.

Die Männer mussten die Beamten für weitere polizeiliche Maßnahmen mit aufs Revier begleiten. Im Zuge der Maßnahmen fiel den Ordnungshütern auf, dass die 42- und 45-Jährigen unter dem Einfluss von Alkohol standen. Die Tests zeigten 2,05 und 0,94 Promille an. Da sie keinen festen Wohnsitz in Deutschland haben, mussten sie 1.200 Euro Sicherheitsleistung aufbringen. Im Anschluss der Maßnahmen wurden die beiden Männer vorerst wieder auf freien Fuß gesetzt.

Geldbörse aus Opel gestohlen – Wer kann Hinweise geben?

Griesheim (ots) – In der Nacht zum Sonntag 29.11.2020 erbeutete ein Unbekannter die Geldbörse aus einem Opel, der in der Neckarstraße abgestellt war. Weil sich ein unbekannter Mann gegen 0.20 Uhr an dem blauen Opel zu schaffen machte, wurde die Polizei von Anwohnern alarmiert.

Ersten Erkenntnissen zufolge soll der Unbekannte das Portemonnaie aus dem Wagen entwendet haben und in Richtung “Brunnenschneise” geflüchtet sein. Eine sofort eingeleitete polizeiliche Fahndung verlief ergebnislos. In dem Lacoste-Geldbeutel befanden sich unter anderem persönliche Ausweisdokumente. Wie er an den Innenraum des Wagens gelangen konnte, muss im Rahmen der Ermittlungen geprüft werden.

Der Flüchtige soll circa 1,70 Meter groß gewesen sein. Sein Alter wurde auf Ende 50 geschätzt. Das Erscheinungsbild des Mannes wurde als ungepflegt beschrieben. Auffällig soll seine hinkende Gangart gewesen sein.

Wer in diesem Zeitraum Verdächtiges beobachtet hat oder sachdienliche Hinweise zum Aufenthalt des Unbekannten geben kann, wird gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe Darmstadt-City unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Kriminelle beschädigen mehrere Fahrzeuge – Polizei sucht Zeugen

Reinheim-Spachbrücken (ots) – Im Tatzeitraum zwischen Samstagabend (28.11.) und Sonntagmorgen (29.11.) beschädigten Kriminelle mehrere Fahrzeuge in der Mühl- und in der Kreuzstraße. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand hatten es die Vandalen auf einen roten Opel, einen roten Honda und einen silbernen Skoda in der Mühlstraße abgesehen. An allen drei Wägen wurden die Außenspiegel auf unbekannte Art und Weise beschädigt. Auch die Außenspiegel eines grünen BMWs in der Kreuzstraße wurden von den unbekannten Vandalen aufgesucht und demoliert. Insgesamt beläuft sich der Schaden auf mehrere Hundert Euro.

Mit den genauen Tathintergründen und Tatumständen ist die Ermittlungsgruppe der Polizei in Ober-Ramstadt betraut. Wer sachdienliche Hinweise geben kann oder verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei den Ermittlern unter der Rufnummer 06154/6330-0 zu melden.

Schiffsunfall – Schleusenanfahrung

Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

Mainschleuse Griesheim (ots) – Bei der Einfahrt in die Südkammer der Schleuse Griesheim, beschädigte ein ca. 190 Meter langer zu Tal fahrender Schubverband, steuerbordseitig das Schleusengeländer. Es entstand kein Personenschaden, der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.500 Euro. Die Unfallaufnahme wurde durch die Wasserschutzpolizei Frankfurt und Wiesbaden durchgeführt.

Von Unfallstelle geflüchtet – Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots) – Am Samstag 28.11.2020 gegen 18 Uhr fuhr ein unbekanntes Fahrzeug in Höhe des Kreisels in der Einsteinstraße in Darmstadt gegen einen geparkten VW Golf.

Anschließend entfernte sich der Fahrzeugführer samt Fahrzeug in unbekannte Richtung. Im Bereich der Unfallstelle konnten Bruchteile vom Fahrzeug des Unfallverursachers aufgefunden werden. Diese Bruchteile weisen auf das Fabrikat “BMW” hin.

Mutmaßlich ist davon auszugehen, dass das besagte Fahrzeug markante Unfallspuren im Bereich der Fahrzeugfront aufweisen muss. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Zeugen der Unfallflucht werden gebeten, sich mit dem 2. Polizeirevier in Darmstadt in Verbindung zu setzen.

Hinweise zum Unfallhergang bitte an: Polizeipräsidium Südhessen 2. Polizeirevier Darmstadt Klappacher Straße 145 64285 Darmstadt Telefon: 06151/969-3710.

Kreis Bergstraße

Geldwechseltrick – Senior um 1.000 Euro geprellt

Heppenheim (ots) – Ein Senior wurde am Samstag (28.11.) um 1.000 Euro geprellt, als er einem Fremden Geld wechseln wollte. Die Polizei geht davon aus, dass der lebensältere Mann von Kriminellen ausgeguckt wurde, als er nach einem Bankbesuch zum Parkplatz in die Parkhofstraße ging. Der spätere Dieb eilte dem Mann zwischen 10 Uhr und 10.30 Uhr zur Hilfe, als dieser seinen Rolllator ins Auto hieven wollte. Dabei wurde der Senior gebeten zwei Euro zu wechseln. Gerne kam der Mann der Bitte nach und holte seinen Geldbeutel aus der Jackeninnentasche heraus. Geübt konnte der Fremde schlussendlich die zuvor abgehobenen 1.000 Euro aus dem Scheinfach ziehen, ohne dass der Senior etwas davon gemerkt hat.

Der gesuchte Trickdieb soll bei einer Größe von etwa 1,60 Meter eine sportliche Figur haben.

Laut dem Bestohlenen habe er deutsch mit polnischem Akzent gesprochen.

Wer die Situation zum Tatzeitpunkt beobachtet hat oder Hinweise zu dem gesuchten Trickdieb geben kann, wendet sich bitte unter der 06252 / 7060 an die Kriminalpolizei (K 21/ 22) in Heppenheim.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei erneut vor der Diebesmasche und rät immer genügend Abstand zum “Bittsteller” zu halten. Auf keinen Fall sollten Fremde die Gelegenheit erhalten, ins Portemonnaie schauen, geschweige denn, hineingreifen zu können.

34-Jährige mit gestohlenen Autokennzeichen unterwegs – Staatsanwaltschaft ordnet Wohnungsdurchsuchung an

Bürstadt (ots) – Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt wurde am Freitagabend (27.11.) die Wohnung eines 34 Jahren alten Mannes in Bürstadt durchsucht, nachdem dieser mit einem gleichaltrigen Freund in einem nicht zugelassenen Wagen mit gestohlenen Kennzeichen erwischt wurde. In dem VW Golf haben die Beamten um kurz nach 23 Uhr eine Schreckschusswaffe, Pfefferspray, Handschuhe sowie Einbruchswerkzeug sichergestellt.

Der Wagen sollte von einer Zivilstreife in Bobstadt, Bereich Steinachstraße, angehalten und kontrolliert werden. Mit dem Tritt aufs Gaspedal und der holprigen Weiterfahrt über die Verlängerung der Mittelriedstraße in die Feldgemarkung, wollten die Männer die Polizei abschütteln. Eine Rechtskurve wurde den Flüchtenden wohl zum Verhängnis. Der VW Golf kam von der Fahrbahn ab.

Die nur leicht verletzten Männer sind, bevor sie mit auf die Polizeistation genommen wurden, von der Besatzung eines Rettungswagens untersucht worden.

Das unfallbeschädigte Auto wurde durch ein Unternehmen abgeschleppt.

Nach den polizeilichen Maßnahmen und der Anzeigenaufnahme wegen des Fahrens ohne Versicherungsschutzes mit gestohlenen Kennzeichen, wurden die 34-Jährigen zunächst

wieder nach Hause entlassen.

Polizei ermittelt wegen drei Kellereinbrüchen – Zeugen gesucht

Viernheim (ots) – Zwei Fahrräder, eine Überwachungskamera sowie Wein- und Sektkisten wurden im Laufe des Wochenendes (27.11.-29.11.) bei insgesamt drei Kellereinbrüchen gestohlen.

Der Gesamtschaden liegt bei über 3.000 Euro.

Am Freitag (27.11.) wurden drei Weinkisten und eine Kiste Sekt aus dem Kellerraum eines Mehrfamilienhauses in der Richard-Wagner-Straße mitgenommen. Möglicherweise war der Keller den Tätern bereits bekannt, weil zwei Wochen zuvor Werkzeug aus dem Raum weggekommen war. In der Ernst-Reuter-Alle wurde zwischen Samstag (28.11.) und Sonntagnachmittag (29.11.) ein Mountainbike sowie eine Überwachungskamera geschnappt, nachdem das Kellerabteil aufgebrochen wurde.

Das Fehlen eines weiteren Mountainbikes des Herstellers Speciafized ist am Sonntag (29.11.) festgestellt worden. Das Rad stand im verschlossenen Keller eines Mehrfamilienhauses in der Georg-Büchner-Straße. Der Wert des Rades liegt bei 2800 Euro. Der Diebstahl selbst kann bis zum Sonntag davor zurückliegen. Ob die Diebstähle im Zusammenhang stehen, wird ebenfalls geprüft.

Für Hinweise zu den Fällen stehen Beamte der Ermittlungsgruppe in Viernheim zur Verfügung.

Telefon: 06204 / 93770.

Zeugen zu Verkehrsunfallflucht gesucht

Mörlenbach (ots) – Am Freitag 27.11.2020 ereignete sich in der Zeit von 13:30-14:45 Uhr, im Reisener Weg ein Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht. Ein dort geparkter roter Nissan wurde durch ein, bisher noch nicht ermitteltes, Fahrzeug am rechten Kotflügel beschädigt.

Es entstand ein Sachschaden von ca. 300 Euro.

Der unfallverursachende Fahrzeugführer entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle.

Wer Hinweise zu dem Unfall geben kann wird gebeten sich mit der Polizeistation Heppenheim unter TelNr.: 06252 / 706 – 0 in Verbindung zu setzen.

Brand einer Scheune

Heppenheim-Sonderbach (ots) – Beim Brand einer Scheune im Heppenheimer Ortsteil Sonderbach ist am Samstagabend 28.11.2020 ein Schaden von ca. 100.000 EUR entstanden. Der Ausbruch des Feuers wurde um 22.00 Uhr von Nachbarn bemerkt, die sofort die Rettungskräfte alarmierten.

In der 15 x 20 m großen Scheune war vorwiegend Brennholz gelagert. Rund 90 Einsatzkräfte der Feuerwehren Sonderbach, Heppenheim, Kirschhausen, Heppenheim-Erbach und Wald-Erlenbach befinden sich aktuell (1.00 Uhr) noch am Einsatzort. Es wurde niemand verletzt.

Odenwaldkreis

Odenwälder Rauschgifthändler in Darmstadt festgenommen

Bad König/Darmstadt (ots) – Ein 23-jähriger Rauschgifthändler aus Bad König wurde bei seinen illegalen Geschäften am Freitag 27.11.2020 in Darmstadt festgenommen. Gemeinsam mit seinem 25-jährigen Begleiter hatten sie über 540 Gramm Marihuana zu einem Straßenverkaufswert von etwa 5.000 Euro dabei. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt wurde der 23-jährige Haupttäter am Samstag 28.11.2020 dem Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft angeordnet hat. Sein Begleiter wurde nach den polizeilichen Maßnahmen vorerst wieder auf freien Fuß gesetzt.

Seit dem letzten Sommer haben sich Bürger zunehmend über eine Drogenszene in Bad König beschwert. Rauschgiftfahnder aus Erbach führten im Stadtgebiet gezielte Drogenkontrollen durch und haben dabei zahlreiche Hinweise auf den 23-Jährigen erhalten. Der Verdacht, dass der 23-Jährige gewerbsmäßig mit Marihuana und Haschisch handelt, verdichtete sich zunehmend je mehr Abnehmer von der Polizei kontrolliert worden sind.

Am Freitag 27.11.2020 schlugen die Ermittler schließlich in Darmstadt zu, nachdem eine Rauschgiftübergabe an den 23-Jährigen erfolgt war. Bei der anschließenden Durchsuchung seines Quartiers, ein Hotelzimmer in Bad König, stellten die Ermittler zusätzliche Beweismittel, wie drogentypisches Verpackungsmaterial, eine Digitalwaage, Schreckschusswaffe sowie ein Teleskop-Schlagstock sicher. Die Ermittlungen der Rauschgiftfahnder dauern an.

Frontal-Crash mit 2 Schwerverletzten

Oberzent (ots) – Ein 19-jähriger Odenwälder befuhr am Samstag 28.11.2020 gegen 16:45 Uhr mit seinem Pkw die L 3410 in Oberzent vom Ortsteil Rothenberg kommend in Richtung Beerfelden. Im Bereich einer Rechtskurve kam der junge Autofahrer aufgrund überfrierender Nässe von seiner Fahrbahn ab und geriet in den Gegenverkehr. Hierbei stieß er frontal gegen den Kleinwagen einer entgegenkommenden 55-jährigen Frau, die ebenfalls aus dem Odenwaldkreis stammt.

Durch den Aufprall wurde diese nach rechts abgewiesen und rutschte in die angrenzende Böschung. Dort kam der Pkw zum Stehen, durch den Crash wurde die Frau kurzzeitig in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die herbeieilenden FFW mit schwerem Gerät befreit werden.

Der junge Mann konnte auf der Landstraße sein stark beschädigtes Fahrzeug zum Anhalten bringen. Beide Personen wurden bei dem Unfallgeschehen schwer verletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Der entstandene Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen ca. 19.000 EUR. Die Fahrbahn wurde aufgrund der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen für die Dauer von 2 Stunden voll gesperrt.

Die Landstraße wurde im Bereich der Unfallstelle durch den Winterdienst gestreut und anschließend wieder für den Verkehr freigegeben.

