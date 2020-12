Marburg: 32-Jähriger mit Schwert und Axt unterwegs

(ots) – Das Schwert hatte der Mann gezogen, damit beidhändig herumgefuchtelt und wohl wirres Zeug geredet. Besorgte Bürger hatten die Polizei wegen dieses Verhaltens angerufen. Die Polizei nahm den alkoholisierten und vermutlich unter Drogeneinfluss stehenden, 32-jährigen Mann aus dem Vogelsberg am Freitag 27.11.2020 um kurz vor 21 Uhr in der Oberstadt vorübergehend fest. Da er mit seinem Roller gefahren ist, veranlasste die Polizei noch eine Blutprobe.

Den Rest der Nacht verbrachte er zur Ausnüchterung in der Zelle. In seinem Roller fand die Polizei noch eine Axt. Schwert und Axt stellte die Polizei sicher. Nach bisherigem Wissen gab es keine Verletzten und auch keine Bedrohungen.

Richtsberg – Überfall angezeigt – Kripo sucht Zeugen

Am Samstagmittag zeigte ein 42 Jahre alter Mann einen Überfall an, der sich am Freitagabend, 27. November, gegen 23 Uhr, vor dem Einkaufszentrum am Richtsberg ereignete. Demnach erhielt der 42-Jährige einen Faustschlag am Kinn und ging zu Boden. Die ihm unbekannten Täter stahlen seine mit Lebensmitteln und Tabakwaren gefüllte Einkaufstasche. Von den fünf bis sechs Tätern gab das Opfer folgende Beschreibung ab: ca. 25 bis 35 Jahre alt, mutmaßlich arabische Herkunft, schwarze Haare, gepflegte Erscheinungen.

Die Kripo Marburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer hat zur Tatzeit am Einkaufszentrum Beobachtungen gemacht? Wer hat einen Streit oder eine Auseinandersetzung oder ähnliches gesehen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg – Container ausgebrannt

Aus derzeit noch unbekannten Gründen brannte ein Lager- und Bürocontainers vollständig aus. Die Hitzeentwicklung führte zudem zu einem Schaden an einem vor dem Container abgestellten Minibagger. Insgesamt liegt der Schaden bei schätzungsweise 3000 Euro. Das Feuer auf einem frei zugänglichen Geländer in der Straße Am Krekel loderte in der Nacht zum Samstag, 28. November gegen 03 Uhr.

Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf weitere Container oder Baumaschinen und

damit einen größeren Schaden verhindern.

Wer hat in der Brandnacht rund um den Brandort verdächtige Beobachtungen gemacht?

Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Bad Endbach – Einbrecher ließen gestohlenes Auto im Feldweg stehen – Kripo sucht Zeugen

Bei einem Einbruch in das Autohaus in der Landstraße stahlen der oder die Täter u.a. eine Metallkassette und ein Sparschwein jeweils mit Bargeld sowie einen weißen Opel Vivaro mit Marburger Kennzeichen. Sie fuhren mit dem Auto vom Tatort weg und ließen ihn letztlich in die Feldgemarkung zwischen Wommelshausen und Römershausen stehen.

Dort stellte die Polizei das Fahrzeug am Sonntagmorgen sicher.

Der Einbruch in das Autohaus war bereits in der Nacht zum Donnerstag, 26. November. Wer hat zwischen der Tatnacht und Sonntagmorgen den Opel Vivaro mit dem Kennzeichen MR-CE gesehen? Wo ist dieser weiße Kleinbus aufgefallen?

Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Unterrosphe – Einbruch in Sportheim

Um in das Sportheim Waldlust eindringen zu können, durchtrennten der oder die Täter einen Maschendrahtzaun und brachen eine massive Feuerschutztür auf. Sie erbeuteten das Bargeld aus zwei Geldkassetten und richteten einen Sachschaden von mehreren Hundert Euro an. Die Tatzeit liegt nach bisherigen Erkenntnissen zwischen Samstag, 14 und Donnerstag, 26. November.

Sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Goßfelden – Einbrecher blieben im Kieswerk ohne Beute

Der Einbruch in das Kieswerk Am Rodenbach war am Freitag, 27. November, zwischen 19.45 und 21.30 Uhr. Durch die Demontage eines Rolladenaufbaukastens, das anschließende Herausreißen der Jalousie, das Abhebeln eines Metallgitters, den Aufbruch des dahinterliegenden Fensters sowie durch das gewaltsame Öffnen von Spinden und anderen verschlossenen Behältnissen entstand bei dem Einbruch ein Sachschaden in vierstelliger Höhe.

Vermutlich waren der oder die Täter auf Bargeld aus. Sie blieben ohne Beute.

Sachdienliche Hinweise hierzu bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Gladenbach – Einbruch in die Schule gescheitert

Typische Einbruchsspuren fand die Kripo Marburg an zwei Türen und einem Fenster. In allen drei Fällen scheiterten die Hebelversuche und ein Eindringen gelang nicht. Der Sachschaden beläuft sich auf mindestens 600 Euro. Die Kripo ermittelt wegen des versuchten Einbruchs und bittet um Hinweise.

Wer hat zur Tatzeit am Samstag, 28. November, gegen 19.10 Uhr verdächtige Beobachtungen an der Freiherr-vom-Stein-Schule in der Dr. Berthold-Leinweber-Straße gemacht?

Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Wehrda – Terrassentür hielt dicht

Dank der Sicherheit der Terrassentür scheiterte ein versuchter Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Kornacker. Wie hoch letztlich der Schaden am Rahmen der Tür ausfällt, muss erst noch durch Fachleute für den Fenstereinbau geschätzt werden. Der versuchte Einbruch war zwischen

18 Uhr am Samstag, 21. November und 14.30 Uhr am Sonntag, 29. November.

Auch hier bittet die Kripo Marburg um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06421/406-0.

Marburg – Drei Taten – ein Tatverdächtiger

In der Nacht zum Samstag, 28. November kam es im Steinweg zu einem vollendeten und in der Barfüßerstraße und der Augustinergasse zu versuchten Einbrüchen. Unter Tatverdacht steht ein nach der dritten Tat festgenommenen wohnsitzloser 24 Jahre alter Mann. Die Ermittlungen gegen den mittlerweile entlassenen Mann, der bei der Polizei zu den Tatvorwürfen schwieg dauern an.

Zwischen 05.30 und 06.25 Uhr kam es im Steinweg zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus. Der Täter warf die Scheibe der Hauseingangstür ein und stahl aus dem Flur ein silbernes Canyon Mountainbike im Wert von 4.000 Euro.

In der Barfüßerstraße versuchte ein Einbrecher die Eingangstür zu einem Modegeschäft einzuschlagen. Die Polizei sicherte an der Tür entsprechende Spuren des verwandten, bislang unbekannten Schlagwerkzeugs.

In der Augustinerstraße versuchte ein Einbrecher unter den Augen einer Zeugin die Scheibe der Tür zu einem Geschäft einzuwerfen und scheiterte. Als er die Beobachtung bemerkt, flüchtete der Mann.

Die Polizei nahm den geflüchteten Tatverdächtigen wenig später fest. Die Fahndung nach dem gestohlenen Canyon-Rad blieb bislang erfolglos. Der bei den Taten entstandene Sachschaden beläuft sich jeweils auf mehrere Hundert Euro. Etwaige weitere Zeugen der geschilderten Taten werden gebeten, sich mit der Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0, in Verbindung zu setzen.

Marburg – Autofahrer mit positiven Drogentests

Die Polizei Marburg veranlasste am Sonntag, 29. November, bei zwei Autofahrern Blutentnahmen und untersagte die Weiterfahrt. In beiden Fällen hatten die Drogentest positiv auf gleich mehrere Stoffe reagiert. Um 13.25 Uhr, endete die Fahrt eines 52-Jährigen in der Frauenbergstraße, um 15.20 Uhr die eines 20-Jährigen in der Sudetenstraße. Beide müssen sich demnächst wegen des Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel verantworten.

Achtung – Aktuell! Betrüger mit der Masche “Falsche Polizeibeamte” rufen an

Marburg-Biedenkopf (ots) – Aus aktuellem Anlass warnt die Polizei vor Betrügern am Telefon. Seit heute Vormittag und wohl auch am gestrigen Sonntag, rufen angebliche Polizeibeamte an und schockieren die Angerufenen mit der Story, dass sie bald Opfer eines Einbruchs werden könnten. Die Kenntnisse resultieren aus der Festnahme eines Teils einer “Rumänenbande” und den bei ihnen sichergestellten Unterlagen.

Die Anrufe gingen heute vom Ostkreis des Landkreises bis in die Gemeinde Cölbe. Allein heute war es schon eine detutlich zweistellige Zahl von Anrufen. Bislang blieben die Täter erfolglos.

“Die Polizei ruft niemals an, um über Festnahmen zu berichten oder um auf eventuell bevorstehende Straftaten hinzuweisen. Die Polizei kommt auch nie vorbei, um irgendwelches Vermögen mit dem Ziel es sicher aufzubewahren, abzuholen und die Polizei erfragt am Telefon auch keine persönlichen Daten.”

Hinweise und Tipps zu den Vorgehensweisen und zum Schutz vor Betrügern am Telefon wie z.B.

zu den Betrugsphänomenen Anrufe falscher Polizeibeamter, Enkeltrick oder Schockanrufe finden

Sie im Internet unter www.polizei-beratung.de oder auf der Präventionsseite unter www.polizei.hessen.de/Prävention

“Geben Sie diese Hinweise mit der Bitte um Weiterverbreitung weiter. Informieren Sie Freunde, Bekannte, Verwandte. Informieren und instruieren Sie potentielle Opfer, meist ältere Menschen, wie sie sich bei einem solchen Anruf verhalten sollen.”

Niedereisenhausen – Baumaschine gestohlen

Einen Boschbohrhammer im Wert von fast 600 Euro stahlen Diebe von der Ladefläche eines weißen Citroen Jumper. Die Ladefläche war mit einer Plane gegen direkte Sicht abgedeckt. Der Transporter stand zur Tatzeit zwischen 16 Uhr am Dienstag sowie zwischen 24 und 12 Uhr am Freitag 27.11.2020 auf einem Parkplatz vor dem Anwesen Schelde-Lahn-Straße 29.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Marburg – Riskantes und gefährliches Fahr- und Fluchtverhalten – Schwarzer CLK flüchtete vor Polizeikontrolle – Polizei sucht Zeugen und Opfer

Durch eine Fahrt mit überhöhter Geschwindigkeit und mit gefährlichen Überholmanövern gelang dem Fahrer eines schwarzen Daimler CLK am Dienstag, 24. November die Flucht vor einer Verkehrskontrolle. Die Flucht ging gegen 16.35 Uhr in Bauerbach los und führte durch Ginseldorf und dann über die B 62 nach Niederwald. In Niederwald verschwand der Wagen und blieb trotz der Fahndung unauffindbar. Der Daimler fiel einer aus anderem Grund im Ort befindlichen Streife auf als er in Bauerbach deutlich schneller als erlaubt den Streifenwagen passierte. Als der Fahrer den folgenden Streifenwagen bemerkte und vermutlich die Anhaltesignale registrierte gab er Gas.

Noch in Bauerbach überholte er einen Lastwagen, wobei er eine Verkehrsinsel links, also auf der Gegenfahrspur, passierte. Durch Ginseldorf ging es dann mit zwischen 80 und 100 km/h und mehreren Überholmanövern. Mindestens zwei entgegenkommende Autos mussten abbremsen. Auf der Kreisstraße von Ginseldorf bis zur Auffahrt der B 62 nach Kirchhain musste der Gegenverkehr ebenfalls durch die Überholmanöver des CLK-Fahrers abbremsen. Letztendlich erreichte der CLK auf der B 62 eine Geschwindigkeit von etwa 200 km/h oder mehr.

Auf der Strecke bis Niederwald überholte der CLK weitere Pkw. Ob es dabei zu Ausweich- oder Bremsmanövern des Gegenverkehrs kam, bedarf weiterer Ermittlungen. Nach einer Beinahekollision mit Tieren in Niederwald verschwand der Wagen Richtung Sportplatz/Großseelheim. Danach tauchte das Auto nicht wieder auf. Die Fahndung blieb erfolglos.

Die Polizei bittet alle Autofahrer, die durch das Fahrverhalten des CLK behindert oder belästigt wurden, sich zu melden. Wer hat den CLK am Dienstag 24.11.2020 gegen 16.35 Uhr noch bemerkt?

Wer kann den Fahrer beschreiben oder gar identifizieren? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Feuerlöscher zweckentfremdet

Bundespolizeiinspektion Kassel

Cölbe (ots) – Bislang unbekannte Täter haben im Bahnhof Cölbe, ohne triftigen Grund, einen Feuerlöscher benutzt. Zuvor hatten die Täter die Glasscheibe einer Aufbewahrungseinrichtung eingeschlagen, um an den Schlüssel für den Löscherschrank zu gelangen. Der genaue Zeitpunkt der Tat ist nicht bekannt. Beamten der Bundespolizei war der Vorfall am Sonntag (29.11.) gegen 13 Uhr aufgefallen.

Da Feuerlöscher in öffentlichen Bereichen unverzichtbare Hilfsmittel in Notsituationen sind, ist eine Manipulation oder Zweckentfremdung strafbar. Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat gegen die unbekannten Täter ein Strafverfahren eingeleitet. Wer Angaben zu diesem Vorfall machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0561 81616-0 oder unter www.bundespolizei.de zu melden.

