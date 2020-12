Haiger: Kopierte Zulassungs- und TÜV-Plaketten an Kennzeichen angebracht

Dillenburger Polizisten kontrollierten am Samstag (28.11.2020) einen 24-Jährigen in seinem blauen VW Lupo. Um 23:00 Uhr hielten sie den Asslarer in der Westerwaldstraße an. Die Beamten bemerkten gefälschte Kennzeichen an dem VW. Zulassungsplaketten, sowie TÜ-Stempel waren einfache Kopien und mit Klebeband an den Kennzeichen angebracht. Zudem war der Lupo nicht versichert.

Seinen Führerschein konnte der junge Mann nicht vorzeigen, er besitzt keinen.

Auf den Asslarer kommen nun Anzeigen wegen Urkundenfälschung, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Fahren ohne Fahrerlaubnis zu.

Eschenburg-Wissenbach: Mountainbike aus Keller gestohlen

Unbekannte verschafften sich zwischen dem 15.11.2020 und dem 29.11.2020, 16:00 Uhr Zugang zu einem Keller des Mehrfamilienhauses in der Frohnhäuser Straße. Dort stahlen die Diebe ein 799 Euro teures Mountainbke der Marke GIANT vom Typ Talon.

Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Eschenburg-Eibelshausen: Mülltonnen in Brand gesetzt

Am Samstag (28.11.2020), 01:16 Uhr bemerkten Anwohner der Schillerstraße den Brand mehrerer Mülltonnen. Die Feuerwehr brachte den Brand schnell unter Kontrolle und löschte das Feuer. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass bisher Unbekannte die insgesamt vier Tonnen anzündeten. Durch das Feuer wurde eine angrenzende Mauer beschädigt. Der Schaden wird mit 1.000 Euro beziffert.

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung durch Feuer und fragt:

Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Schillerstraße aufgefallen?

Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Ehringshausen: Terrassentür aufgebrochen

In der Straße “Siedlung” machten sich unbekannte Diebe an einer Terrassentür zu schaffen. Zwischen, Mittwoch (18.11.2020), 15:30 Uhr und Sonntag (29.11.2020), 14:10 Uhr brachen die Unbekannten die Tür auf und drangen in das Einfamilienhaus ein. Offenbar flüchteten die Diebe ohne Beute.

Der entstandene Schaden wird mit 200 Euro beziffert.

Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Wetzlar-Niedergirmes: Unbekannte beschädigten BMW

Von Donnerstag (26.11.2020), 19:00 Uhr bis Samstag (28.11.2020), 15:00 Uhr parkte der schwarze BMW 118 i auf dem linken Seitenstreifen der Eduard-Kaiser-Straße geparkt. In diesem Zeitraum zerbrachen Unbekannte den rechten Außenspiegel des BMW. Die Reparatur wird rund 200 Euro kosten. Hinweise zu den Vandalen erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar: Trickdieb erbeutet 150 Euro

Unter dem Vorwand Kleingeld zu benötigen sprach ein Unbekannter am Freitagmittag (27.11.2020) einen 66-Jährigen am Karl-Kellner-Ring an. Der gutgläubige Mann holte seine Geldbörse heraus, um dem Unbekannten Geld zu wechseln. Durch eine geschickte Ablenkung gelang es dem Dieb offenbar unbemerkt in die Geldbörse des aus einem Wetzlarer Stadtteil stammenden Manns zu greifen. Aus dem Scheinfach schnappte sich der dreiste Dieb 150 Euro Bargeld. Der Wetzlarer bemerkte den Diebstahl erst einige Zeit später, als er seinen Einkauf in einem Geschäft bezahlen wollte.

In diesem Zusammenhang sucht die Wetzlarer Polizei nach einem 35-jährigen, 175 großen, schmalen Mann. Der Unbekannte hatte kurze, braune Haare und sprach akzentfreies Deutsch. Der südländisch aussehende Mann trug weder Bart, noch Brille. Er war mit einem eleganten hellen Mantel bekleidet. Hinweise zu dem unbekannten Dieb erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Lahnau-Atzbach: in Schule eingebrochen

Am vergangenen Wochenende brachen Unbekannte in die Lahntalschule in der Sudetenstraße ein. Zwischen Freitag (27.11.2020), 19:00 Uhr und Sonntag (29.11.2020), 12:15 Uhr, drangen die Einbrecher gewaltsam in das Schulgebäude ein und durchwühlten mehrere Räume. Zum Diebesgut können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Der Schaden wird mit 5.000 Euro beziffert.

Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge zwischen Freitagabend und Sonntagmittag im Bereich der Schule aufgefallen? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Solms-Oberndorf: betrunken gefahren – Unfall

Offenbar aufgrund zu viel Alkohol verlor am Sonntagabend (29.11.2020) ein 50-Jähriger die Kontrolle über seinen Audi und krachte in einen Gartenzaun. Um 21:54 Uhr fuhr der Frankfurter mit seinem blauen A2 die Braunfelser Straße in Richtung Wetzlar. Beim Ausfahren aus dem Oberndorfer Kreisel in die Braunfelser Straße fuhr der Audi-Fahrer über die Gegenfahrspur und landete in einem Zaun. Beim Eintreffen der Ordnungshüter war der Frankfurter aufgrund seiner Alkoholisierung offensichtlich nicht in der Lage selbstständig aus dem A2 auszusteigen.

Die Polizisten brachten den Mann zur Wetzlarer Wache. Dort nahm eine herbeigerufene Ärztin dem Unfallfahrer Blut ab. Seinen Führerschein stellten die Beamten sicher.

Seinen Rausch schlief der 50-Jährige in der Gewahrsamszelle der Polizei aus.

Der Gesamtunfallschaden beläuft sich auf 1.000 Euro. 1309332

Unfallfluchten

Greifenstein-Rodenberg:

In der Nacht von Donnerstag (26.11.2020) auf Freitag (27.11.2020) befuhr ein Unbekannter die Driedorfer Straße in Fahrtrichtung zur Landesstraße 3046. In Höhe der Hausnummer 6 kam der Unfallfahrer nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Grundstücksmauer. Umherfliegende Fahrzeugteile beschädigten die Fassade eines angrenzenden Hauses. Der Unfallfahrer flüchtete von der Unfallstelle. Der Schaden beläuft sich auf 300 Euro. Hinweise zu dem Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug nimmt die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050 entgegen.

Herborn:

Rund 500 Euro wird die Reparatur an einem weißen Audi A1 Sportback kosten, die ein unbekannter Unfallfahrer am Freitag (20.11.2020) auf einem Parkplatz in der Schlossstraße hinterließ. Offenbar beim Ein- oder Ausparken touchierte der Unbekannte den Audi im Bereich der linken Front zwischen 09:00 Uhr und 13:40 Uhr. Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Sinn:

Zwischen Donnerstag (26.11.2020), 18:00 Uhr und Freitag (27.11.2020), 09:00 Uhr, touchierte ein unbekannter Unfallfahrer offenbar bei Rückwärtsfahren einen blauen Mazda 5. Der Pkw parkte am rechten Fahrbahnrand in der Ködingstraße Ecke Ballersbacher Weg.

Der Schaden an dem Stoßfänger vorne beläuft sich auf 1.000 Euro. Hinweise zu dem Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

