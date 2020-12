Duo überfällt 37-jährigen Felsberger beim Gassi gehen

Felsberg (ots) – 29.11.2020, 19:35 Uhr – Am Sonntagabend versuchten zwei unbekannte maskierte Männer einen 37-jährigen Felsberger in der Konrad-Adenauer-Straße zu berauben. Der 37-Jährige ging mit seinem Hund spazieren, als er von zwei maskierten und unbekannten Männern angegriffen wurde. Einer der Männer packte ihn am rechten Arm und zog ihn zu sich hin, der andere Mann schlug ihn mit der Faust ins Gesicht.

Hierdurch erlitt der 37-Jährige eine Schwellung unter dem Auge. Anschließend wurde er aufgefordert sein Geld oder sein Handy herauszugeben. Der 37-Jährige hatte jedoch nichts bei sich. Er wehrte sich gegen die beiden Männer und konnte weglaufen.

Von den beiden unbekannten Männern liegt folgende Beschreibung vor:

Beide Männer waren komplett schwarz bekleidet und jeweils mit einer schwarzen Sturmhaube mit Sehschlitzen maskiert. Sie sprachen Deutsch ohne Akzent. Sie haben eine normale Figur und sind zwischen 18 und 24 Jahren alt. Einer ist ca. 170 cm groß, der Andere ca. 185 cm groß.

Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890.

Opferstock mit Bargeld aus Kirche gestohlen

Efze (ots) – 27.11.2020, 14:30-16:30 Uhr – Einen Opferstock mit wenigen Euro Bargeld stahlen unbekannte Täter am Freitagnachmittag 27.11.2020 aus einer Kirche in der Kasseler Straße.

Die Täter begaben sich in die unverschlossene Kirche und stahlen dort ein metallenes Gestell, an welchem der Opfersock angebracht war.

Mit ihrer Beute flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740.

Zwei Männer stehlen 37-jähriger Frau die Handtasche

Melsungen (ots) – 30.11.2020, 02:40 Uhr – Eine Handtasche mit persönlichen Dokumenten und einem geringen Bargeldbetrag stahlen unbekannte Täter Montagmorgen in der Bahnhofstraße einer 37-jährigen Melsungerin. Die Melsungerin war zu Fuß auf dem Weg zu ihrer Arbeitsstelle. Auf dem Fußweg zur Zwei-Pfennigs-Brücke kamen ihr zwei männliche Personen entgegen und die Melsungerin wurde von diesen angesprochen und grundlos beleidigt. Sofort wurde ihr die Handtasche entrissen und die beiden Personen flüchteten damit wieder in Richtung Zwei-Pfennigs-Brücke.

Von einem Mann liegt folgende Beschreibung vor:

Er ist ca. 20 Jahre alt, ca. 170 cm groß und hat eine normale Statur. Zur Tatzeit war er mit einem dunklen Kapuzen-Sweatshirt, einer hellblauen Hose, hellen Schuhen und einer sog. Bas-Cap bekleidet. Am rechten Arm trug er eine “fette” Silberkette.

Der zweite Mann kann nicht genau beschrieben werden.

Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890.

Einbruch in Schule – Täter brechen Tresor auf und stehlen Bargeld

Spangenberg (ots) – 27.11.2020, 17:00 Uhr bis 30.11.2020, 07:00 Uhr – In die Schule am Unterhain brachen unbekannte Täter am vergangenen Wochenende ein und stahlen Bargeld aus einem Tresor und Geldkassetten. Die Täter gelangten auf unbekannter Art und Weise in das Schulgebäude. Hier brachen sie zwei weitere Türen im Verwaltungsbereich auf. In einem Raum brachen sie einen Tresor von der Wand und öffneten ihn gewaltsam.

Das enthaltene Bargeld stahlen sie ebenso wie das Bargeld aus vorgefundenen Geldkassetten. Mit dem gestohlenen Bargeld flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Der angerichtete Sachschaden beträgt 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890.

Einbruch in Seniorenwohnanlage – Täter stehlen kleinen Tresor aus Büro

Edermünde-Besse (ots) – 29.11.2020, 20:00 Uhr bis 30.11.2020, 07:50 Uhr – In der vergangenen Nacht brachen unbekannte Täter in eine Seniorenwohnanlage im Tiefenbachweg ein und stahlen einen Tresor. Die Täter brachen eine Terrassentür auf und gelangten anschließend in ein Büro. Hier durchsuchten sie die Schränke und Schubladen nach Wertgegenständen.

Die Täter stahlen einen kleinen Tresor sowie Bargeld und EC-Karten aus einer Geldkassette.

Der genaue Wert der Beute steht zurzeit nicht fest. Der angerichtete Sachschaden beträgt 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660.

