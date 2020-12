Landkreis Kassel: Die Polizei-News

Personal der Kurhessenbahn mit Messer bedroht

Zierenberg (ots) – Ein 27-jähriger Algerier hat am Samstag 28.11.2020 gegen 16 Uhr zwei Mitarbeiter der Kurhessenbahn mit einem Messer bedroht. Die Regionalbahn war auf dem Weg von Korbach nach Kassel-Wilhelmshöhe. Bei der Fahrkartenkontrolle, kurz vor dem Halt im Bahnhof Zierenberg, zückte der Mann plötzlich ein Messer.

Wie mehrere Zeugen bestätigten, bedrohte er zuerst den Zugbegleiter. Als beim Halt in Zierenberg der Lokführer zu Hilfe kam, richtete der Algerier das Messer auch gegen ihn.

Sofort alarmierte Beamte der Landes- und Bundespolizei konnten den Mann noch vor Ort stellen. Verletzt wurde zum Glück niemand. Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat gegen den 27-Jährigen ein Strafverfahren wegen des Verdachtes der Bedrohung eingeleitet.

Unfallflucht in Kaufungen – Polizei bittet um Hinweise

Kaufungen (ots) – Einen hohen Fremdschaden von ca. 25.000 Euro richtete in der Nacht zum Samstag ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in Niederkaufungen an. Dort war der Unbekannte beim Abbiegen gegen einen geparkten VW Bus gekracht und anschließend geflüchtet (siehe Foto). Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei suchen nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher oder sein Fahrzeug, das sichtbar beschädigt sein dürfte, geben können.

Der VW T 6 war am Freitag, um 22:30 Uhr, im Ahornweg, kurz vor der Einmündung zur Straße “Am Rosengarten”, noch unbeschädigt abgestellt worden. Am Samstagmorgen, um 9:00 Uhr, entdeckte der Besitzer des Wagens dann den großen Schaden auf der linken Fahrzeugseite und rief die Polizei. Wie sich später herausstellte, hatte eine Anwohnerin gegen 2:30 Uhr in der Nacht einen Knall gehört und anschließend im Bereich der Einmündung einen mittelgroßen grau-weißen Lkw mit Anhänger gesehen. Dieses Fahrzeug war offenbar vom Ahornweg nach links in die Straße “Am Rosengarten” eingebogen. Näheres hatte die Frau aus der Ferne jedoch nicht erkennen können. Nach Einschätzung der den Unfall aufnehmenden Streife des Polizeireviers Ost könnte es sich bei diesem Lkw um den Unfallverursacher gehandelt haben.

Die Beamten der Unfallfluchtgruppe bitten Zeugen, die Hinweise auf den bislang unbekannten Verursacher des Unfalls, der möglicherweise mit einem grau-weißen Lkw mit Anhänger unterwegs war, geben können, sich unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Kripo sucht Zeugen nach Wohnungseinbrüchen in Niestetal und Bad Wilhelmshöhe

Kassel-Bad Wilhelmshöhe/Niestetal (ots) – Die Kasseler Kriminalpolizei sucht derzeit nach Zeugen von zwei Wohnungseinbrüchen, die sich am Freitag 27.11.2020 in Niestetal und am Samstag in Kassel-Bad Wilhelmshöhe ereigneten. In beiden Fällen waren Unbekannte während der Abwesenheit der Bewohner in die Wohnungen in Mehrfamilienhäusern eingebrochen. In Niestetal hatten die Einbrecher dabei hochwertigen Schmuck erbeutet. Ob beide Fälle auf das Konto ein und derselben Täter gehen, ist momentan noch unklar.

Der Einbruch in das Haus im Meisenweg in Niestetal-Heiligenrode hatte sich nach derzeitigem Ermittlungsstand am Freitag zwischen 14:30 und 18:30 Uhr ereignet. Die Täter waren über eine Kellertür, die sie gewaltsam aufbrachen, in das Haus gelangt. Anschließend brachen sie auch die Wohnungstür zur Erdgeschosswohnung auf und suchten in mehreren Räumen nach Wertsachen. Nach Angaben der Bewohner fielen den Einbrechern mehrere hochwertige Schmuckstücke sowie eine größere Summe Bargeld in die Hände. Vermutlich flüchteten die Täter im Anschluss über ein Fenster nach draußen und weiter in unbekannte Richtung.

Zu dem Einbruch im Kasseler Stadtteil Bad Wilhelmshöhe war es am Samstag zwischen 15:45 und 18:00 Uhr in der Schloßteichstraße gekommen. Dort waren Einbrecher über die Balkontür in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses eingebrochen und hatten ebenfalls in mehreren Zimmern nach Wertsachen gesucht. Nach erster Einschätzung der Bewohner war offenbar nur ein kleinerer Bargeldbetrag abhandengekommen. Wohin die Täter anschließend flüchteten, ist nicht bekannt.

Die weiteren Ermittlungen zu beiden Einbrüchen führen nun die Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo. Zeugen, die Hinweise zu einem der beiden Fälle geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

