Korbach: Die Polizei-News

Twistetal-Berndorf – Keller unter Wasser gesetzt – Zeugen gesucht

(ots) – Am Sonntagmittag meldete sich der Besitzer eines Einfamilienhauses in Berndorf bei der Polizeistation Korbach: Ein Unbekannter hatte sich offensichtlich gewaltsam Zugang zu dem derzeit leerstehenden Haus in der Bahnhofstraße verschafft. Im Haus öffnete der Unbekannte einen Wasserhahn und setzte dadurch den Keller unter Wasser. Der angerichtete Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen etwa 1.000 Euro. Die Tatzeit konnte nicht näher eingegrenzt werden, könnte aber in der Mittagszeit des Samstags (29.November) liegen.

Die Polizei ermittelt nun wegen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung und ist auf der Suche nach Zeugen. Wer am Samstag oder auch den Tagen davor verdächtige Wahrnehmungen in der Bahnhofstraße in Berndorf gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Korbach unter

der Tel. 05631-971-0, zu melden.

Einbrecher in zwei Wohnhäusern

Edertal (ots) – In den letzten Tagen waren Einbrecher in Edertal-Wellen unterwegs. Im Sandbuschweg brachen sie am Samstag (28. November) zwischen 9.00 und 19.00 in ein Wohnhaus ein. Sie hatten eine Tür aufgehebelt und konnten so in das Gebäude gelangen. Im Haus durchsuchten sie sämtliche Räume und Behältnisse, wurden aber offensichtlich nicht fündig und mussten daher ohne Beute flüchten.

Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Im Zeitraum von Donnerstagabend bis Samstagnachmittag drangen unbekannte Täter gewaltsam in ein Wohnhaus in der Straße Untere Striegel ein. Sie hebelten ein Fenster auf und verschafften sich so Zugang zu dem Gebäude.

Auch hier durchsuchten die Einbrecher mehrere Räume und Schränke. Sie stahlen Schmuck und Besteck im Wert von etwa 1.000 Euro und hinterließen einen Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Die Polizei geht davon aus, dass die Einbrüche von denselben Tätern verübt wurden und ist auf der Suche nach Zeugen. Wer verdächtige Wahrnehmungen in Edertal-Wellen gemacht hat oder andere Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Bad Wildungen, Tel. 05621/70900, zu melden.

Diebstähle von Geldbörsen aus Einkaufswagen im Supermarkt – Polizei warnt und gibt Tipps

Landkreis Waldeck-Frankenberg (ots) – Bei der Polizei wurden in den letzten Tagen mehrere Fälle bekannt, bei denen überwiegend ältere Menschen Opfer von Diebstählen in Supermärkten wurden. Polizei warnt und gibt Tipps.

Das Vorgehen der Ladendiebe ähnelt sich in den meisten Fällen:

Die Täter nutzen entweder die Arglosigkeit der Opfer aus, die ihre Handtasche mit der Geldbörse achtlos im Einkaufswagen liegen lassen, oder sie lenken ihre Opfer ab, indem sie diese in ein Gespräch verwickeln. Diesen Moment nutzt ein zweiter Täter, um die Beute blitzschnell aus der Tasche oder der Kleidung zu stehlen.

In diesem Zusammenhang gibt die Polizei folgende allgemeinen Tipps zum Thema “Taschendiebstähle”:

Die Handtasche gehört nicht unbeaufsichtigt in den Einkaufswagen

Vorsicht im Supermarkt, wenn Fremde nach einer bestimmten Ware fragen. Es könnte sein, dass aus Ihrer Tasche oder Kleidung etwas gestohlen wird.

Führen Sie an Bargeld oder Zahlungskarten nur das Notwendigste mit sich.

Achten Sie bei einem Menschengedränge und in unübersichtlichen Situationen noch stärker auf Ihre Wertsachen.

Halten Sie Ihre Handtasche stets geschlossen und lassen diese nie unbeaufsichtigt.

Führen Sie Bargeld und Zahlungskarten am Körper verteilt mit sich, möglichst in Gürteltaschen oder Brustbeuteln.

Tragen Sie Hand- oder Umhängetaschen immer mit der Verschlussseite zum Körper.

Melden Sie den Diebstahl sofort der Polizei über den Notruf 110. Zahlungskarte verloren oder gestohlen? Dann sperren Sie diese am besten sofort unter der zentralen Notruf-Nummer 116 116. Weitere Tipps im Internet unter www.polizei-beratung.de.

Einbrecher in Autowerkstatt erbeuten Bargeld

Edertal (ots) – In der Nacht von Donnerstag 26.11.2020 auf Freitag 27.11.2020 brachen unbekannte Täter in eine Autowerkstatt in Edertal-Giflitz ein. Die Täter hebelten ein Fenster zum Werkstattgebäude auf. Im Gebäude durchsuchten sie mehrere Schränke und Behältnisse.

Sie entwendeten Bargeld im vierstelligen Bereich und konnten unerkannt flüchten.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Wildungen, Tel. 05621/70900.

