Frankfurt: Transphobe Tat auf der Zeil – 16-Jähriger in U-Haft

Frankfurt-Innenstadt (ots)-(dr) – Am Samstagabend 14.11.2020, kam zu einer gefährlichen Körperverletzung zum Nachteil eines 20-Jährigen aus Offenbach. Diesbezüglich erlangte die Polizei schnell Hinweise, welche auf eine mögliche transphobe Tat hindeuten. Nach der vorläufigen Festnahme von 10 Personen, wurde inzwischen gegen einen 16-jährigen Beschuldigten ein Haftbefehl vollstreckt.

Eine im Haus des Jugendrechts in Frankfurt-Höchst eingerichtete Arbeitsgruppe konnte die Ermittlungen weiter vorantreiben. Zu den Tathandlungen kursierten in den Sozialen Medien verschiedene Videosequenzen, welche nach wie vor ausgewertet werden. Auf diesen waren größere Menschenansammlungen auf der Zeil zu sehen. Es stellte sich heraus, dass diverse Comedy- und Streetveranstaltungen im Internet beworben wurden, was offenbar zu den Ansammlungen führte.

An jenem Samstagabend hielt sich auch der Geschädigte auf der Zeil auf, welcher sich auf diversen Social-Media-Plattformen öffentlich für die LSBT*IQ-Community einsetzt. Bei den Beschuldigten erfolgten umgehend Gefährderansprachen. Einen 16-Jährigen hielt dies jedoch nicht davon ab, unmittelbar danach Kontakt zu dem Geschädigten aufzunehmen und diesen zu bedrohen.

Daraufhin wurde ein U-Haftbefehl beantragt, welcher am 20.11.2020 vollstreckt werden konnte.

Der 16-Jährige wurde dem Jugendgericht vorgeführt und sitzt nun in U-Haft. Die Ermittlungen der Arbeitsgruppe werden intensiv fortgeführt.

Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang, dass der 16-Jährige auch bei den Angriffen auf Polizeibeamte am Halloweenwochenende Ende Oktober beteiligt war.

In den vergangenen Wochen konnte zunehmend festgestellt werden, wie sich die Zeil unter Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu einem beliebten Treffpunkt entwickelte. Aufgrund der aktuellen Corona-Lage könnte dies in einem Zusammenhang zu den aktuell geschlossenen Lokalitäten und den dadurch fehlenden Kontaktmöglichkeiten stehen. Trotz der sich dort versammelnden jungen Leute und der daher eingehenden medialen Aufmerksamkeit, bleibt festzustellen, dass die Kriminalitätsentwicklung auf der Zeil nicht auffällig ist und sich in Teilen sogar rückläufig darstellt.

Die Frankfurter Polizei war, ist und bleibt in der Innenstadt präsent.

S-Bahn mit Steinen beworfen – Lokführer erleidet Schock

Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main

Sindlingen/Hattersheim (ots) – Im Bereich des Bahnhofes Sindlingen haben noch unbekannte Täter am Samstagabend 28.11.2020 gegen 18 Uhr, eine S-Bahn mit Steinen beworfen. Hierbei traf ein Stein die Frontscheibe der S-Bahn, die hierdurch splitterte und erheblich beschädigt wurde. Der Lokführer wurde hierbei glücklicherweise nicht verletzt, erlitt aber einen Schock und musste seinen Dienst abbrechen.

Die S-Bahn wurde aufgrund der Beschädigungen in Frankfurt-Höchst vom Betrieb ausgesetzt.

Eine Streife der Bundespolizei suchte kurz nach dem Zwischenfall den Bereich um Sindlingen ab, konnte hierbei aber keine tatverdächtigen Personen feststellen.

Nach bisherigen Ermittlungen müssen die Täter die aus Richtung Hattersheim kommende S-Bahn etwa 100 Meter vor dem Bahnsteig in Sindlingen beworfen haben.

Die Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main hat gegen die noch unbekannten Täter ein Ermittlungsverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet. Personen die zu dem Vorfall Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 060/130145 1103 bei der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main zu melden.

Frankfurt: Einbruch in Geschäft – Fahndungsaufruf

Frankfurt-Altstadt (ots)-(wie) Bereits in der Nacht auf Freitag 27.11.2020 kam es in der Zeit zwischen

01-04:30 Uhr zu einem Einbruch in ein Geschäft in der Bleidenstraße. Drei unbekannte Täter gelangten in das dortige Bürogebäude, in dessen Erdgeschoss sich das Accessoires-Geschäft befindet.

Die innenliegende Tür zum Geschäft brachen die Einbrecher dann auf und durchsuchten den Verkaufsraum. Aus diesem stahlen sie dann diversen Silberschmuck und hochwertige Korpuswaren. Das Diebesgut hat einen Gesamtwert im mittleren fünfstelligen Bereich. Die Täter konnten flüchten.

Täterbeschreibung:

Täter 1: männlich, trug eine Camouflage, weiße Basecap, Handschuhe und schwarzen Mund-Nasen-Schutz.

Täter 2: männlich, dunkle Kleidung mit Kapuze, Handschuhe und schwarzen Mund-Nasen-Schutz.

Täter 3: männlich, dunkle Kleidung und dunkle Mütze. Handschuhe und schwarzen Mund-Nasen-Schutz.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun in der Sache und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise machen können, sich telefonisch unter der 069 / 755-53111 oder auf jeder anderen Dienststelle zu melden.

Frankfurt: Einbruch in Einfamilienhaus

Frankfurt-Niederursel (ots)-(wie) – Am Freitagabend 27.11.2020 kam es in der Zeit von 17-20:00 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Niederurseler Landstraße.

Der Einbrecher nutzte die Gelegenheit aus, dass ein Küchenfenster im Erdgeschoss gekippt war, um in das Einfamilienhaus einzudringen. Im Haus selbst durchsuchte der Unbekannte die Etagen nach Wertsachen und stahl letztendlich diversen Goldschmuck und drei Markenhandtaschen. Der Gesamtwert des Diebesgutes liegt im oberen fünfstelligen Bereich. Anschließend flüchtete der Täter unerkannt.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun in der Sache und sucht nach Zeugen oder Hinweisgebern, die sich telefonisch unter 069 / 755-53111 oder auf jeder anderen Dienststelle melden können.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen