Mainz – Brand im Kaufhof- Brandursache steht fest

Mainz-Innenstadt (ots) – Montag, 30.11.2020

Nach dem Brand im Kaufhof in Mainz, am Freitag, den 27.11.2020, steht die

Brandursache nun zweifelsfrei fest. Ermittlungen ergaben, dass ein technischer

Defekt in einem Technikraum ursächlich für den Brand war.

Wir berichteten. https://my.newsaktuell.de/p/55168/archiv/4236664?page=1

Mainz, Polizeipräsidium Mainz spendet 1000,- EUR aus Upcycling-Projekt für Herzenssache e.V.

Mainz (ots) – Montag, 30. November 2020

Seit 20 Jahren ist Herzenssache e.V. an der Seite von Kindern und Jugendlichen

im Südwesten. Zum Jubiläum gratuliert Reiner Hamm, Polizeipräsident im

Polizeipräsidium Mainz: „Es liegt uns am Herzen, Hilfsbedürftige in unserem

täglichen Dienst zu unterstützen. Die Kinderhilfsaktion Herzenssache setzt da

an, wo wir als Polizei nicht helfen können. Wir freuen uns sehr, dazu einen

kleinen Beitrag leisten zu können!“

Die Kinderhilfsaktion Herzenssache des SWR, SR und der Sparda Bank unterstützt

Hilfsprojekte in Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Saarland und trägt damit

dazu bei, den unterstützen Kindern und Familien Hoffnung zu schenken. Das

Polizeipräsidium Mainz unterstützt seit 2015 diese Aktion und kann dazu auf

Einnahmen aus einem sozialen Upcycling-Projekt zurückgreifen, dass durch eine

Mitarbeiterin initiiert wurde.

Als im Jahr 2013 die Uniformfarbe der rheinland-pfälzischen Polizei von grün auf

blau wechselte, wurden tausende Uniformstücke ausgesondert und sollten

vernichtet werden. Im PP Mainz wurde damals die Idee geboren, aus alten

Uniformjacken etwas Sinnvolles entstehen zu lassen. Heraus kam das „Uniform zu

Taschen Projekt“. Seit ca. einem Jahr werden auch Polizeilederjacken

verarbeitet. Die Spende stammt aus dem Verkaufserlös dieser Taschen.

Immer zu Weihnachten finden diese Taschen besonderen Anklang und werden gerne

als Geschenk gekauft. Zu erhalten sind die Taschen und viele weitere

Upcycling-Produkte im Verkaufsladen der „Gesellschaft für psychosoziale

Einrichtungen – gpe“ in der Kaiserstraße 32, in Mainz. Wer noch kein

Weihnachtsgeschenk hat, wird hier sicher fündig.

https://gpe-mainz.de/gpe/gpe-fuer-alle/produkte-aus-dem-naehwerk.html

Ein vollendeter und zwei versuchte Einbruchdiebstähle in Mainz und Umgebung

Mainz (ots) – Samstag, 28.11.2020, 12:30 Uhr-19:00 Uhr, Mainz-Hechtsheim

Unbekannte Täter verschaffen sich über ein Fenster Zugang zu einem

Einfamilienhaus in der Nähe des Bahnweges in Mainz-Hechtsheim. Sie durchwühlten

mehrere Zimmer des Anwesens und konnten mehrere Schmuckstücke und Bargeld

entwenden. Eine Täterbeschreibung liegt aktuell nicht vor.

Sonntag, 29.11.2020, Mainz-Finthen

Bisher unbekannte Täter versuchten im Laufe des gestrigen Sonntags am Ortausgang

Finthen Richtung Lennebergwald in ein Wohnhaus einzudringen. Dies gelang Ihnen

jedoch nicht. Hinweise zu den unbekannten Tätern liegen bisher nicht vor.

Sonntag, 29.11.2020, 17:10-17:40 Uhr, Klein-Winternheim

Einer oder mehrere unbekannte Täter versuchten am Sonntag in einen im Innenhof

liegenden Keller eines Mehrfamilienhauses in der Nähe der Kreuzstraße

einzudringen. Bei dem Versuch wurde die Kellertür beschädigt aber nicht

geöffnet. Der oder die Täter flüchten vermutlich durch den Hinterausgang des

Innenhofs in Richtung Feld.

Wer sachdienliche Hinweise zu den genannten Fällen geben kann, wird gebeten sich

mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in

Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Einbruchsdiebstähle

Mainz (ots) – Sonntag, 29.11.2020, 17:45 Uhr bis 20:30 Uhr

Am Donnerstagabend hebeln unbekannte Täter die Terrassentür eines Hauses in der

Mainzer Oberstadt auf. Sie entwenden mehrere Wertgegenstände. Es liegen keine

Täterhinweise vor.

Freitag, 27.11.2020, 07:00 Uhr bis 20:35 Uhr

Am Freitag hebeln unbekannte Täter in Mainz-Ebersheim die Terrassentür eines

Einfamilienhauses auf. Sie entwenden mehrere Wertgegenstände. Es liegen keine

Täterhinweise vor.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung

zu setzen.

Polizei Rheinland-Pfalz geht mit Podcast auf Nachwuchssuche

Mainz (ots) – Mit einem eigenen Podcast will sich die Polizei Rheinland-Pfalz

als attraktiver Arbeitgeber präsentieren und jungen Menschen zeigen, wie

vielfältig der Polizeiberuf ist.

Produziert wurde der Podcast mit dem Titel „Polizei im Verhör“ von der

Hochschule der Polizei Rheinland-Pfalz in enger Zusammenarbeit mit allen

Polizeibehörden im Land. Insgesamt sind zehn Folgen mit einer Länge zwischen 10

und 20 Minuten vorgesehen. Die erste Folge mit dem Titel „Wir für euch“ ist am

heutigen Montag, 30. November, erschienen und auf der Website der Polizei

Rheinland-Pfalz sowie auf den gängigen Podcast-Plattformen wie Spotify, Apple

Podcast oder Deezer abrufbar.

In den zehn Folgen, die in den kommenden Wochen jeweils montags erscheinen,

berichten Polizistinnen unter anderem über ihre Arbeit als „Freund und Helfer“,

es wird der „Tatort Straße“ beleuchtet und von Ermittlern des LKA über

Cybercrime sowie Terrorbekämpfung gesprochen. Auch Mitgliederinnen von

Spezialeinheiten, der Polizeihubschrauberstaffel, der Wasserschutzpolizei und

der Diensthundestaffel geben Einblick in ihre Arbeit. Nicht zuletzt geht es um

das Thema Aus- und Fortbildung, schließlich will die Polizei Rheinland-Pfalz mit

dem Podcast vor allem Berufsinteressierte der sogenannten Generation Z, also der

16- bis 24-Jährigen, erreichen.

„Der Podcast ist durch seine authentischen, positiven und persönlichen Inhalte

aber auch für Nicht-Bewerber interessant“, ist Jürgen Schmitt, Inspekteur der

Polizei Rheinland-Pfalz, überzeugt und ergänzt: „Die Wichtigkeit der Polizei für

die demokratische Gesellschaft soll herausgestellt werden und die Polizist*innen

in Rheinland-Pfalz sollen sich natürlich mit den Inhalten identifizieren

können.“

Moderiert wird der Podcast von BigFM-Moderator Reece. Reece ist Moderator von

mehreren Radioshows bei bigFM, u. a. DAILY LIFE MIX, hostet bereits einen sehr

erfolgreichen bigFM-Podcast mit über 10.000 Abonnenten und ist für den

LFK-Medienpreis 2020/2021 nominiert. „Mit seinem persönlichen Background passt

er hervorragend zur Interkulturalität und Diversität, die sich die Polizei

Rheinland-Pfalz auf die Fahnen geschrieben hat“, sagt Markus Moog von der

Hochschule der Polizei.

Neugierig geworden auf den Podcast „Polizei im Verhör“? Er ist ab sofort

abrufbar unter dem Link

https://www.polizei.rlp.de/de/karriere/podcast-polizei-im-verhoer/

und überall dort, wo es Podcasts gibt.

Einbruch im Lottogeschäft

Bingen (ots)

Bingen, 28.11., Vorstadt, 04:13 Uhr. Ein Bewohner, wohnhaft in der Nähe des Lottogeschäftes, nahm ein lautes Klirren wahr und entdeckte beim Blick aus dem Fenster einen maskierten Mann mit einem gefüllten Rucksack vor der eingeschlagenen Scheibe. Kurz darauf verließen zwei weitere unbekannte Täter, ebenfalls mit vollen Rucksäcken, das Geschäft. Sie flüchteten Richtung Parkplatz Unterführung zum Rheinufer. Laut dem Zeugen trugen alle Täter schwarze Jogginghosen und schwarze Kapuzenpullover sowie Mund-Nasen-Abdeckungen. Zwei hielten außerdem eine Taschenlampe in der Hand. Weitere Hinweise nimmt die Polizei entgegen.

Einbruch und Vandalismus

Bingen (ots)

Sprendlingen, 29.11., Schmittstraße, 15:30 Uhr. Der Eigentümer eines Kaufhauses meldete einen Einbruch und Vandalismus. Vor Ort herrschte Chaos: diverse Gegenstände wie Schrauben lagen auf dem Boden, und Leitern standen in den Gängen herum. Mehrere Schriftzüge waren an Türen und Rolltor aufgesprüht und ein von innen steckender Schlüssel entwendet worden. Zeugen aus der Nachbarschaft konnten die beiden vermutlichen Täter vage beschreiben: schwarzes Haar; die Täter trugen je eine grüne Jacke und eine schwarze Jacke, beide mit Kapuze. Die Polizei bittet um weitere Hinweise.

Flucht vor Polizeikontrolle misslungen

Bingen (ots)

Sprendlingen, 29.11., An den Gärten, 17:00 Uhr. Beim Erblicken des Streifenwagens in der Hofstraße Ecke Weyergasse wendete ein 39-jähriger Rollerfahrer, der ohne Helm fuhr, umgehend in die entgegengesetzte Richtung. Sofort nahmen die Beamten die Verfolgung auf, und auch der 39-Jährige beschleunigte und blieb trotz Blaulicht nicht stehen. Erst nach Einschalten des Martinshorns stoppte er sein Fahrzeug in der Straße „An den Gärten“. Bei der Verkehrskontrolle fanden die Polizisten in der rechten Hosentasche des Beschuldigten ein kleines Tütchen mit weißem Pulver. Dann räumte er ein, nicht in Besitz eines Führerscheins zu sein. Bei der näheren Betrachtung des Versicherungskennzeichens war der Roller auf das Jahr 2014 eines ganz anderen Rollers zugelassen. Der Roller wurde abgestellt und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Dem Beschuldigten wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.