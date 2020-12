Körperverletzung am Bahnhof, Bad Homburg, Am Bahnhof, Freitag, 27.11.2020, 20:20 Uhr,

(pu)Ein 14-Jähriger wurde am Freitagabend am Bahnhof in Bad Homburg bei einer körperlichen Auseinandersetzung mit einem unbekannten Täter leicht verletzt. Der 14-Jährige geriet aus noch ungeklärten Gründen mit dem Täter in Streit, woraufhin dieser ihn festgehalten und geboxt haben soll. Die Tat wurde durch mehrere Umstehende wahrgenommen. Der Täter entfernte sich nach dem Streit in Richtung Frölingstraße. Bei ihm soll es sich um einen schlanken Jugendlichen von ca. 1,75m Größe handeln. Zum Tatzeitpunkt trug er eine schwarze Wellensteyn-Jacke mit Fellkragen, darunter ein Kapuzenshirt, eine blaue Jogginghose und eine hellblaue Mund-Nasen-Bedeckung. Er soll möglicherweise „Younes“ heißen.

Zeugen des Vorfalls, welche noch nicht mit der Polizei in Kontakt standen, werden gebeten, sich unter 06172 120-0 bei der Kriminalpolizei in Bad Homburg zu melden.

Fahrrad aus Tiefgarage gestohlen, Bad Homburg, Haberweg, Freitag, 27.11.2020, 17:00 Uhr, bis Sonntag, 29.11.2020, 16:00 Uhr,

(pu)Zwischen Freitagnachmittag und Sonntagnachmittag haben unbekannte Täter in Bad Homburg ein Fahrrad aus einer Tiefgarage gestohlen. Das Fahrrad war in der Tiefgarage im Haberweg an einem Fahrradständer angeschlossen gewesen. Die unbekannten Täter verschafften sich Zugang zu der Tiefgarage, durchtrennten beide Schlösser und nahmen das Fahrrad mit. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein Mountainbike der Marke „Serious Rockville“ in schwarz mit auffälligen blauen Streifen.

Mögliche Zeugen des Diebstahls werden gebeten, sich bei der Polizeistation Bad Homburg unter 06172 120-0 zu melden.

Einbrecher überrascht und ohne Diebesgut geflüchtet, Bad Homburg, Ellerhöhweg, Samstag, 28.11.2020, 03:00 Uhr,

(pu)In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden Einbrecher in Bad Homburg vermutlich durch Geräusche der Hausbewohnerinnen vertrieben. Die unbekannten Täter hatten ersten Ermittlungen zufolge zunächst versucht, durch eine Garage auf das Grundstück zu gelangen. Als dies scheiterte, kletterten sie vermutlich über einen Zaun und beschädigten anschließend zwei Terrassentüren. Die davon hervorgerufenen Geräusche bemerkten die Hausbewohnerinnen und schauten nach. Dadurch wiederum wurden die Einbrecher gewarnt und traten die Flucht an. Entwendet hatten sie glücklicherweise noch nichts. Jedoch hatten sie bereits einen Sachschaden von ca. 3.000 Euro verursacht.

Wenn Sie Angaben zu verdächtigen Personen im Umfeld des Tatortes machen können, wenden Sie sich bitte unter 06172 120-0 an die Kriminalpolizei in Bad Homburg.

Einbruch in Lebensmittelgeschäft abgebrochen, Neu-Anspach, Rudolf-Diesel-Straße, Sonntag, 29.11.2020, 23:15 Uhr,

(pu)Unbekannte Täter brachen am späten Sonntagabend einen Einbruch in einen Lebensmittelmarkt in Neu-Anspach ab und flohen ohne Stehlgut. Ersten Ermittlungen zufolge gelangten die Einbrecher auf das Grundstück und kletterten auf das Dach des Marktes. Von dort aus verschafften sie sich Zugang ins Innere des Geschäftes. Ein dadurch ausgelöster Alarmton führte möglicherweise zu ihrer überstürzten Flucht.

Zeugen die Hinweise zu verdächtigen Personen im Umfeld des Lebensmittelmarktes geben können, werden gebeten, sich unter 06172 120-0 an die Kriminalpolizei in Bad Homburg zu wenden.

Fahrradfahrer kam zu Fall, Königstein, Am Mönchswald, Samstag, 28.11.2020, 16:00 Uhr,

(pu)Am Samstagmittag stürzte ein 33-jähriger Fahrradfahrer in Mammolshain und verletzte sich dabei leicht. Der 33-Jährige war aus Richtung Königstein in Richtung Mammolshain auf der Straße „Am Mönchswald“ unterwegs, als er, bisherigen Ermittlungen nach ohne Fremdeinwirkung, stürzte. Er musste anschließend in eine Klinik gebracht werden.

BMW bei Unfallflucht beschädigt, Steinbach, Stettiner Straße, Freitag, 27.11.2020, 17:00 Uhr, bis Sonntag, 29.11.2020, 10:00 Uhr,

(pu)Ein unbekannter Autofahrer verursachte zwischen Freitagnachmittag und Sonntagvormittag einen Sachschaden von geschätzten 2.500 Euro an einem geparkten BMW. Diesen hatte sein Besitzer am Freitag gegen 17:00 Uhr in der Stettiner Straße abgestellt und am Sonntag gegen 10:00 Uhr den Schaden im Frontbereich bemerkt. Die Schäden an dem schwarzen 5-er BMW legen die Vermutung nahe, dass der Schaden bei einer Unfallflucht verursacht worden war.

Wenn Sie Beobachtungen gemacht haben, die mit der Unfallflucht in Zusammenhang stehen könnten, wenden Sie sich bitte an die Polizeistation in Oberursel unter 06171 6240-0.

Meldungen vom Wochenende

Verkehrsunfall mit Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort

Unfallort: Bad Homburg v.d.H., Elisabethenstraße Unfallzeit: 27.11.2020, 08:44 Uhr bis 27.11.2020, 12:15 Uhr Unfallhergang: Ein unbekannter Fahrzeugführer befuhr mit seinem unbekannten Kfz das dortige Parkhaus und streifte bei der Vorbeifahrt an einem Pkw, Hersteller Suzuki dessen Frontbereich. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Schadenshöhe wird auf 1500EUR geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Homburg unter der Tel.-Nr.: 06172-1200 entgegen.

Versuchter Einbruch in Lotto-Geschäft Tatort: 61350 bad Homburg, Gluckensteinweg Tatzeit: 28.11.2020-29.11.2020 TatEinbruch in Einfamilienhaus

Niederaula – Zwischen Donnerstag (26.11.) und Freitag (27.11.) brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus im Tannenweg ein. Die Täter hebelten eine Tür auf und durchsuchten das Haus. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurde nichts gestohlen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichen gestohlen

Schenklengsfeld – Zwischen Freitag (27.11.) und Samstag (28.11.) stahlen Unbekannte die beiden amtlichen Kennzeichen FD-RW 97 von einem weißen Skoda Fabia. Der Geschädigte hatte sein Fahrzeug in der Hersfelder Straße abgestellt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 35 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Rotenburg a. d. Fulda/Lispenhausen – Am Sonntag brachen Unbekannte im Hohleweg in ein Wohnhaus ein. Die Täter brachen die Kellertür auf und suchten im Haus nach Diebesgut. Sie stahlen Bargeld und Schmuck unbekannten Werts und hinterließen 600 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter der Telefonnummer 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl von Rucksack und Sporttasche

Bebra – Unbekannte stahlen am Donnerstagabend (26.11.), zwischen 18:30 Uhr und 21 Uhr, in der „Neue Straße“ einen Rucksack und eine Sporttasche, die der Geschädigte am Kellerabgang zu einem Mehrfamilienhaus abgestellt hatte. Das Diebesgut hat einen Wert von circa 150 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter der Telefonnummer 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Bad Hersfeld – Zwischen Montag (23.11.) und Sonntag (29.11.) brachen Unbekannte im Seidelbastweg in ein Einfamilienhaus ein. Die Täter verursachten durch das Einschlagen einer Glastür circa 500 Euro Sachschaden. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

hergang: Der oder die unbekannten Täter näherten sich dem geschlossenen Lottogeschäft und nahmen dort einen Gllydeckel auf. Diesen warfen sie mehrfach gegen eine Glasscheibe des Geschäftes. Die Glasscheibe hielt der Gewalteinwirkung stand und so konnten die Täter nicht in das Geschäft eindringen. Der oder die Täter entfernten sich anschließend in unbekannte Richtung. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor. Um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung wird gebeten. Polizei Bad Homburg, Tel.-Nr.: 06172/1200

Sachbeschädigung und Vandalismus an Geschäft Tatort: 61350 Bad Homburg , Friedberger Straße Tatzeit: 28.11.2020, 00:34 Uhr Tathergang: Unbekannte Täter randalierten am und im Bereich eines Blumenladens beim nahegelegenen Waldfriedhof. Hierbei wurden durch die Täter Blumenerde und Pflanzen auf der Straße verstreut. Zudem warfen die Täter einen Holzstumpf durch eine Fensterscheibe und beschädigten ein aufgestelltes Werbeschild. Zu allem Übel randalierten die Täter auch noch an der nahegelegenen Bushaltestelle indem sie dort den angebrachten Mülleimer abrissen und wegwarfen. Die Polizei nimmt Hinweise zu den Tätern und zum Geschehen gerne unter der Rufnummer 06172/1200 in Bad Homburg entgegen.

Einbruch in Schmuckgeschäft Tatort: 61350 Bad Homburg, Thomasstraße Tatzeit: Freitag, 27.11.2020 19:00 Uhr bis Samstag, 28.11.2020, 09:00 Uhr Tathergang: Die Täter näherten sich dem Schmuckgeschäft in der Thomasstraße über den Hinterhof an. Dort beschädigten sie die Fenstergitter des Geschäfts und konnten so in das Innere des Ladens eindringen. Die Diebe erbeuteten im Geschäft Schmuck und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Durch Ermittlungen der Polizei konnte ein Täter noch am frühen Morgen des 28.11.2020 in einer Wohnung aufgespürt und festgenommen werden. Der Täter trug noch Teile des Schmucks bei sich.

Sachbeschädigung durch Graffiti

Tatort: 61250 Usingen, Bahnhofstraße, Am Bahnhof Tatzeit: Freitag, 27.11.2020, 20:00 Uhr bis Samstag, 28.11.2020, 06:30 Uhr

Bislang unbekannte Täter beschädigten einen Zug, welcher auf einem Abstellgleis am Bahnhof in Usingen abgestellt war, mittels Graffiti. Anschließend verließen sie den Tatort in unbekannte Richtung. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 5000 EUR geschätzt.

Die Polizei Usingen, die Ermittlungsverfahren eingeleitet hat, bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06081/9208-0 oder per E-Mail: pst.usingen.ppwh@polizei.hessen.de

Sachbeschädigung an Feldbergschule

Oberursel, Oberhöchstadter Straße, Feldbergschule Freitag, 27.11.20, 22:50 Uhr

Zum Tatzeitpunkt wurde der Polizei durch einen Anwohner mitgeteilt, dass an der Feldbergschule Scheiben zu Bruch gegangen sind. Weiterhin konnten drei Personen beobachtet werden, die daraufhin wegrannten.

Nach Fahndungsmaßnahmen in der näheren Umgebung wurde durch die Polizeistreife mehrere beschädigte Fensterscheiben festgestellt.

Der Schaden wird vorläufig auf ca. 2000.-EUR geschätzt.

Zeugen melden sich bitte bei der Kriminalpolizei in Bad Homburg unter 06172 / 120-0.

Verkehrsunfall:

Verkehrsunfallflucht Unfallort: 61476 Kronberg-Oberhöchstadt, Schöne Aussicht Unfallzeit: Samstag, 28.11.2020, bis 16:30 Uhr Sachverhalt: Am Samstag, 28.11.2020, stand ein grauer Audi A5 Sportback auf dem Parkplatz zum Tennisverein Oberhöchstadt e.V., „Schöne Aussicht“ in Kronberg. Als die Nutzerin um 16:31 Uhr zu ihrem Auto zurückkehrte, stellte sie einen frischen Unfallschaden am rechten hinteren Kotflügel fest. Der Sachschaden wird auf 1.000,- Euro geschätzt. Wer diesen Schaden verursacht hat, ist nicht bekannt.

Hinweise nimmt die Polizeistation Königstein gerne unter Telefonnummer: 06174 / 9266-0 entgegen.