Einbruch in Einfamilienhaus

Niederaula – Zwischen Donnerstag (26.11.) und Freitag (27.11.) brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus im Tannenweg ein. Die Täter hebelten eine Tür auf und durchsuchten das Haus. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurde nichts gestohlen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichen gestohlen

Schenklengsfeld – Zwischen Freitag (27.11.) und Samstag (28.11.) stahlen Unbekannte die beiden amtlichen Kennzeichen FD-RW 97 von einem weißen Skoda Fabia. Der Geschädigte hatte sein Fahrzeug in der Hersfelder Straße abgestellt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 35 Euro.

Einbruch in Einfamilienhaus

Rotenburg a. d. Fulda/Lispenhausen – Am Sonntag brachen Unbekannte im Hohleweg in ein Wohnhaus ein. Die Täter brachen die Kellertür auf und suchten im Haus nach Diebesgut. Sie stahlen Bargeld und Schmuck unbekannten Werts und hinterließen 600 Euro Sachschaden.

Diebstahl von Rucksack und Sporttasche

Bebra – Unbekannte stahlen am Donnerstagabend (26.11.), zwischen 18:30 Uhr und 21 Uhr, in der „Neue Straße" einen Rucksack und eine Sporttasche, die der Geschädigte am Kellerabgang zu einem Mehrfamilienhaus abgestellt hatte. Das Diebesgut hat einen Wert von circa 150 Euro.

Einbruch in Einfamilienhaus

Bad Hersfeld – Zwischen Montag (23.11.) und Sonntag (29.11.) brachen Unbekannte im Seidelbastweg in ein Einfamilienhaus ein. Die Täter verursachten durch das Einschlagen einer Glastür circa 500 Euro Sachschaden. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch nicht bekannt.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Friedewald. Ein 31-jähriger Mann aus Friedewald parkte am Donnerstag (26.11.), gegen 15:55 Uhr, seinen weißen BMW X1 in der Hauptstraße. Als er gegen 16:05 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte er, dass sein linker Außenspiegel abgefahren worden war und der Verursacher sich unerlaubt vom Unfallort entfernt hatte. Es entstand Schaden in Höhe von circa 150 Euro.

Hinweise zum Unfallverursacher bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Alleinunfall mit Leichtverletztem

Philippsthal. Am Freitag (27.11.), gegen 6.10 Uhr, befuhr ein 17-jähriger Philippsthaler mit seinem Kleinkraftrad die Landstraße 3172 aus Richtung Harnrode in Fahrtrichtung Bundesstraße 62. In Höhe des Mühlwegs stürzte der 17-Jährige von seinem Fahrzeug. Bei dem Sturz verletzte sich der junge Mann und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von 300 Euro.

Traktor kollidierte mit Pkw

Neuenstein. Am Samstag (28.11.), gegen 15:30 Uhr, überquerte ein 62-jähriger Mann aus Neuenstein mit seinem Traktor die Bundesstraße 324. Hierbei kollidierte er mit einem von links kommenden VW Polo eines 5-5jährigen Mannes aus Ludwigsau. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 5.000 Euro.

Verdacht der räuberischen Erpressung im Schlossgarten – Polizei nimmt 16-Jährigen fest!

Fulda – Am Freitag (27.11.), gegen 17 Uhr, wurde ein 16-Jähriger aus dem Raum Fulda durch eine ihm unbekannte männliche Person im Bereich des Schlossparks angesprochen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll das Opfer eine Nachfrage nach einer Zigarette verneint haben. Daraufhin soll der Täter unvermittelt zugeschlagen und das Opfer im Gesichts- und Rückenbereich verletzt haben. Eine sich in der Nähe befindende Polizeistreife wurde auf den Vorfall aufmerksam und nahm einen Tatverdächtigen, einen 16-Jährigen aus dem Raum Neuhof, im Rahmen der anschließenden Fahndung, vorläufig fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde dieser wieder entlassen.

Einbruch in Bekleidungsgeschäft

Fulda – In der Nacht von Donnerstag (26.11.) auf Freitag (27.11.) verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt in ein Bekleidungsgeschäft in der Mittelstraße. Die Täter durchsuchten das Geschäft und stahlen nach bisherigem Ermittlungsstand Kleidung, Rucksäcke, Kappen und Schuhe. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf rund 7.500 Euro.

Mann bei Streitigkeiten leicht verletzt

Fulda – Am Freitagabend (27.11.), gegen 21 Uhr, kam es in der Leipziger Straße, auf Höhe des Zugangswegs zur Hochschule, zu einem Streit zwischen zwei Männern. Ein Unbekannter hat dabei einen 30-jährigen Mann aus Fulda angegriffen und leicht verletzt. Der Täter flüchtete danach mit seinem silberfarbenen VW Golf IV in Richtung Weimarer Straße. Zeugen, die den Streit beobachtet haben oder Hinweise bezüglich des Täters geben können, wenden sich bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Lkw-Auflieger aufgeschlitzt

Burghaun – In der Nacht auf Samstag (28.11.) schlitzen Unbekannte auf dem Autobahnparkplatz Großenmoor West (BAB7) die linke Plane eines Sattelzugaufliegers auf. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde nichts gestohlen. Die Täter verursachten 50 Euro Sachschaden.

Einbruch in Lagerraum

Neuhof – Im Zeitraum von Samstag (21.11.) bis Samstag (28.11.) brachen Unbekannte in einen Lagerraum in der Aspenstraße ein. Die Täter durchsuchten die Räumlichkeit und stahlen nach bisherigen Erkenntnissen nichts. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro.

Pkw aufgebrochen

Fulda – In der Nacht zu Samstag (28.11.) brachen Unbekannte einen blauen Mazda 5 auf. Die Geschädigte hatte diesen in der Maulkuppenstraße abgestellt. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden ein mobiles Navigationsgerät, Bargeld und Papiere gestohlen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 100 Euro.

Einbruch in Zweifamilienhaus

Fulda – Am Samstag (28.11.), zwischen 15:15 Uhr und 20 Uhr, brachen Unbekannte in ein Zweifamilienhaus in der Steidlstraße ein. Die Täter gelangten über ein Fenster in das Gebäude und hebelten dort mehrere Türen auf. Nachdem sie das Gebäude durchsucht hatten, flüchteten sie über den Garten in unbekannte Richtung. Durch Zeugen wurden zwei Personen beobachtet. Diese konnten folgende Beschreibung gegenüber der Polizei angeben: Beide Personen sollen zur Tatzeit dunkel bekleidet gewesen sein und trugen Kapuzenpullis. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass es sich bei den Tätern um Jugendliche gehandelt hat.

In Einfamilienhaus eingebrochen

Fulda – Am Samstag (28.11.), zwischen 15:30 Uhr und 21:35 Uhr, verschafften sich Unbekannte über eine Terrassentür gewaltsam Zutritt in ein Einfamilienhaus in der Weberstraße. Die Täter durchsuchten das Haus, stahlen aber nach bisherigen Erkenntnissen nichts. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro.

Beschmierte Baustellenschilder, Hauswände und Stromverteilerkasten

Fulda/Sickels – Am Samstagabend (28.11.), zwischen 20 Uhr und 23:30 Uhr, beschmierten Unbekannte im Bereich der Sickelser Straße, Wolf-Hirth-Straße mehrere Baustellenschilder, zwei Hauswände und einen Stromverteilerkasten mit politisch motivierten und unsittlichen Symbolen. Der verursachte Sachschaden beträgt circa 2.000 Euro.

Einbruch in Wohnhaus

Hünfeld – Unbekannte brachen in der Nacht auf Sonntag (29.11.) in ein Wohnhaus in der Bachstraße ein. Die Täter hebelten ein Fenster auf und durchsuchten das Wohnhaus nach Diebesgut. Sie stahlen Schmuck und hinterließen circa 1.000 Euro Sachschaden.

Einbruch in Gaststätte

Gersfeld – Zwischen Samstagabend (28.11.) und Sonntagabend (29.11.) brachen Unbekannte in eine Gaststätte in der Straße „Auf der Wacht" ein. Die Täter verschafften sich auf unbekannte Art und Weise Zutritt und durchsuchten den Gastraum nach Diebesgut. Ob etwas gestohlen wurde ist noch nicht bekannt.

Einbruch in Baumarkt

Fulda – Am frühen Montagmorgen (30.11.) brachen Unbekannte in einen Baumarkt in der Habelbergstraße ein. Die Täter lösten dabei den Alarm aus und flüchteten in unbekannte Richtung. Sie hinterließen 1.000 Euro Sachschaden.

Greifvogel prallt gegen Pkw / Bussard konnte durch die Polizei gerettet werden

Flieden – Am Sonntag (29.11.), gegen 11:30 Uhr, kam es auf der A66 in Fahrtrichtung Frankfurt zwischen den Anschlussstellen Flieden und Schlüchtern-Nord zu einem Wildunfall mit einem Greifvogel. Ein Pkw-Fahrer erfasste auf der Fahrt in Richtung Frankfurt einen tieffliegenden Bussard. Während der Unfallaufnahme konnte der Bussard durch die aufnehmenden Polizeibeamten jedoch nicht mehr vor Ort festgestellt werden.

Gegen 14.30 Uhr meldete sich ein besorgter Verkehrsteilnehmer bei der Polizei und teilt mit, dass in Höhe der TuR Diestelrasen auf dem linken Fahrstreifen ein großer Greifvogel sitzen würde. Die nach dort beorderte Streife der Petersberger Autobahnpolizei konnte den verletzten Bussard glücklichweise auf dem linken Fahrstreifen endecken.

Mit viel Glück konnte der verletzte Bussard somit gerettet und durch die Polizisten zur ärztlichen Behandlung in eine Fuldaer Tierklinik gebracht werden.

Bleibt zu hoffen, dass der Bussard schnelll wieder durch die Lüfte fliegt.

Mauer beschädigt: Unfallflucht

Poppenhausen – Am Sonntag (29.11.), zwischen 16 und 16:30 Uhr, kam es im Poppenhausener Ortsteil Gackenhof zu einer Verkehrsunfallflucht.

Auf Höhe vom Gackenhof 30 fuhr ein Unbekannter – möglicherweise bei einem Wendevorgang – gegen eine dortige Mauer und beschädige diese. Der entstande Sachschaden beträgt etwa 1.000 Euro.

Der oder die Verursacher/in entfernte sich vom Unfallort ohne den Unfallpflichten nachzukommen. Hinweise zum Verursacher erbittet die Polizeistation Hilders unter Telefon 06681-96120.