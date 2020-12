Land Rover gestohlen, Wiesbaden-Nordenstadt, Eichelhäherstraße, 30.11.2020, 02.15 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Montag wurde in der Eichelhäherstraße in Nordenstadt ein

hochwertiger mattgrau folierter Land Rover gestohlen. An dem gestohlenen Pkw,

welcher um 02.22 Uhr letztmalig in der Eichelhäherstraße geortet werden konnte,

waren die amtlichen Kennzeichen WI-TC 48 angebracht. Hinweisgeber werden

gebeten, sich mit der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611)

345-0 in Verbindung zu setzen.

Auseinandersetzung im Bereich von Einkaufszentrum, Wiesbaden, Schwalbacher Straße, 28.11.2020, 12.00 Uhr

(pl)Am Samstagmittag kam es am Verkaufsstand einer Bäckerei im Bereich eines

Einkaufszentrums in der Schwalbacher Straße zu einer Auseinandersetzung, bei

welcher eine Metallkanne, ein Holzstock und Pfefferspray zum Einsatz kamen.

Auslöser der Auseinandersetzung war ein Streit zwischen einem 60-jährigen Mann

und dem Bäckereiverkäufer. In Folge dessen soll der 60- Jährige eine

herumstehende Metallkanne in Richtung des Verkäufers geworfen und randaliert

haben, woraufhin er von dem Bäckereimitarbeiter mit einem Holzstock angegriffen

worden sein soll. Auf diese Auseinandersetzung aufmerksam geworden, sei dann ein

Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes hinzugekommen und habe Pfefferspray

eingesetzt. Hierdurch wurde der 60-Jährige leicht verletzt und vor Ort von einer

Rettungswagenbesatzung behandelt.

Fünf hochwertige Fahrräder aus Keller gestohlen, Wiesbaden, Weidenbornstraße, 25.11.2020, 12.00 Uhr bis 27.11.2020, 12.30 Uhr,

(pl)Unbekannte Täter haben zwischen Mittwochmittag und Freitagmittag aus dem

Keller eines Mehrfamilienhauses in der Weidenbornstraße fünf hochwertige

Mountainbikes im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro gestohlen. Die Diebe

verschafften sich Zutritt zu den Kellerräumlichkeiten, brachen dort zwei

Kellerverschläge auf und entwenden hieraus ein hellblaues Mountainbike von Santa

Cruz, ein weiteres hellblaues Fahrrad von Ripley, ein orangenes Mountainbike von

Scott, ein schwarzes Rad von Haibike sowie ein weißes Fahrrad von Simplon.

Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem 4. Polizeirevier in Wiesbaden unter

der Telefonnummer (0611) 345-2440 in Verbindung zu setzen.

Videoanhänger mit Farbe beschmiert, Wiesbaden, Grabenstraße, Festgestellt: 30.11.2020, 06.20 Uhr,

(pl)Am Montagmorgen wurde gegen 06.20 Uhr festgestellt, dass unbekannte Täter

den Videoanhänger in der Grabenstraße mit Farbe beschmiert haben. Der durch die

Farbschmierereien entstandene Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro

geschätzt. Eine Auswertung der Videoaufzeichnungen steht noch aus. Hinweisgeber

werden gebeten, sich mit dem 1. Polizeirevier in Wiesbaden unter der

Telefonnummer (0611) 345-2140 in Verbindung zu setzen.

In Gaststätte eingebrochen, Hafenweg, 65201 Wiesbaden-Schierstein, 26.11.2020, 17:00 Uhr bis 29.11.20, 14:00 Uhr

(mv)Zwischen Donnerstag und Sonntag kam es in Wiesbaden-Schierstein zu einem

Einbruch in eine Gaststätte.Unbekannte Täter drangen im o.g. Zeitraum in die

Gaststätte ein und entwendeten mehrere Elektrogeräte, die angebrachten

Außenlautsprecher und Alkoholika im Wert von einigen Hundert Euro. Wie die Täter

in das Gebäude gelangten ist noch nicht geklärt und bedarf weiterer

Ermittlungen. Hinweisgeber, die Angaben zur genauen Tatzeit oder zu den Tätern

geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Wiesbaden unter

der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

PCs aus Schule entwendet, Hochschule Rhein.Main, Unter den Eichen 28.11.2020, 18:00 Uhr bis 29.11.2020, 12:00 Uhr

(mv)Unbekannte Täter haben zwischen Samstagabend und Sonntagmittag mehrere PCs

aus einem Computerraum der Hochschule Rhein-Main entwendet. Die Täter

gelangtenauf bisher nicht bekannte Art und Weise in den Lehrsaal der Hochschule

und entwendeten von dort die Geräte. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf rund.

27.000 Euro. Personen, die Angaben und Hinweise zu den Tätern oder zum Verbleib

der gestohlenen Computer geben können, werden gebeten sich mit der

Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung

zu setzen.

Sachbeschädigungen auf Schulgelände, Wiesbaden, Bierstadter Straße, 28.11.2020, 12.00 Uhr bis 29.11.2020, 12.00 Uhr,

(pl)Auf dem Gelände einer Schule in der Bierstadter Straße waren zwischen

Samstagmittag und Sonntagmittag Randalierer zugange. Die Täter beschädigten eine

Schranke und fällten darüber hinaus einen Baum auf dem Schulgelände. Der

hierdurch entstandene Schaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem 4. Polizeirevier in Wiesbaden unter

der Telefonnummer (0611) 345-2440 in Verbindung zu setzen.

Vandalen unterwegs – Mehrere geparkte Autos beschädigt, Wiesbaden, Holbeinstraße, 26.11.2020, 20.15 Uhr bis 27.11.2020, 06.30 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Freitag waren im Bereich Holbeinstraße,

Friedrich-Naumann-Straße und Feuerbachstraße Vandalen unterwegs. Die Täter

beschädigten und entwendeten die Front- und Heckscheibenwischer von insgesamt

dreizehn Fahrzeugen und verursachten hierdurch einen erheblichen Schaden.

Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem 3. Polizeirevier in Wiesbaden unter

der Telefonnummer (0611) 345-2340 in Verbindung zu setzen.

Rheingau-Taunus-Kreis

Nachtrag zu „Dreister Dieb entwendet Klein-Lkw – Zeugenaufruf“ vom 28.11.2020 Bad Schwalbach

Der gestern Morgen in Idstein entwendete Klein-Lkw Mercedes Vito, mit dem Kennzeichen LM-TI 200, wurde heute Abend in einem Waldgebiet bei Hünstetten aufgefunden.

Frau von Exhibitionist belästigt, Idstein, P+R-Parkplatz Landesstraße 3274, Sonntag, 29.11.2020, gegen 20:45 Uhr

(ka)Eine 34-Jährige ist am Sonntagabend von einem bislang unbekannten Täter auf

einem P+R-Parkplatz bei Idstein belästigt worden. Gegen 20:45 Uhr soll sich der

Mann der Geschädigten genähert und sich ihr dabei in schamverletzender Weise

gezeigt haben. Anschließend habe sich der Täter mit seinem Pkw in unbekannte

Richtung entfernt. Nach Angaben der 34-Jährigen sei der Mann etwa 30 bis 35

Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß gewesen. Er sei mit einem schwarzen

Kapuzenpullover und einer schwarzen Mundnasenbedeckung mit weißem Muster

bekleidet gewesen. Bei dem Pkw des Mannes habe es sich um einen grauen Opel

Zafira mit Mainzer Kennzeichen gehandelt. Die Kriminalpolizei in Wiesbaden hat

die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der

Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

Vandalen richten Schaden an Schule an, Bad Schwalbach, Emser Straße, Freitag, 27.11.2020, 19:00 Uhr bis Sonntag, 29.11.2020, 11:45 Uhr

(ka)Bislang unbekannte Täter haben in der Zeit von Freitagabend bis zum

Sonntagmorgen schwerwiegende Schäden an einer Schule in Bad Schwalbach

verursacht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand beschädigten die Täter insgesamt

24 Schlösser von Zugangstüren der Schule in der Emser Straße, indem sie

vermutlich Sekundenkleber in die Schließzylinder einbrachten. Zudem wurden fünf

weitere Zugangstüren mutmaßlich mit Schnellzement blockiert. Zeugen, die im

genannten Zeitraum Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Polizei

in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0.

Mülltonnenbrand auf Parkplatz, Bad Schwalbach, Rudolf-Höhn-Straße, Sonntag, 29.11.2020, gegen 13:40 Uhr

(ka)Am Sonntagmittag haben bislang unbekannte Täter eine Mülltonne in Bad

Schwalbach in Brand gesetzt. Gegen 13:40 Uhr bemerkten Zeugen, dass die auf

einem Parkplatz in der Rudolf-Höhn-Straße befindliche Mülltonne in Flammen

stand. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Die Polizei in Bad

Schwalbach bittet Zeugen, sich mit Hinweisen unter der Telefonnummer (06124)

7078-0 zu melden.

Gemeinnützige Einrichtung im Visier von Kriminellen, Aarbergen, Michelbach, Kirchstraße, Freitag, 27.11.2020, 13:00 Uhr bis Montag, 30.11.2020, 07:00 Uhr

(ka)Eine gemeinnützige Einrichtung in Michelbach ist in der Zeit von

Freitagmittag bis zum Montagmorgen ins Visier von bislang unbekannten Tätern

geraten. Nach derzeitigem Ermittlungsstand drangen die Diebe durch einen

Notausgang in die Räumlichkeiten in der Kirchstraße ein und brachen gewaltsam

zwei Türen zu den Büroräumen auf. Von dort entwendeten die Täter zwei

Geldkassetten mit darin befindlichem Bargeld. Aus dem Werkstattbereich der

Einrichtung sind zudem insgesamt drei Kisten mit etwa 50kg Kupfer sowie diverses

Werkzeug gestohlen worden. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte

Richtung. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Zeugen, die

im genannten Zeitraum etwas beobachtet haben und Angaben zu verdächtigen

Personen machen können, wenden sich bitte an die Polizei in Bad Schwalbach unter

der Telefonnummer (06124) 7078-0.

Einbruch in Keller – Zeugen gesucht, Walluf, Niederwalluf, Walkenbergweg, Mittwoch, 25.11.2020, 18:00 Uhr bis Freitag, 27.11.2020, 08:00 Uhr

(ka)Bislang unbekannte Täter sind in der Zeit von Mittwochabend bis zum

Freitagmorgen in einen Keller eines Mehrfamilienhauses in Niederwalluf

eingebrochen. Aktuellen Ermittlungen zufolg(ots)e drangen die Einbrecher in das

Kellerabteil eines 34-jährigen Bewohners im Walkenbergweg ein und entwendeten

eine Jacke, einen Paintballhelm sowie ein schwarzes Rennrad der Marke „Cube“. Es

entstand ein Gesamtschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Zeugen, die im

genannten Zeitraum Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Polizei

in Eltville unter der Telefonnummer (06123) 9090-0.

Motorroller im Visier von Dieben, Rüdesheim am Rhein, Im Magdalenenkreuz, Martinstraße Freitag, 27.11.2020, 13:00 Uhr bis Samstag, 28.11.2020, 12:30 Uhr

(ka)Mindestens drei Motorroller sind zwischen Freitag- und Samstagmittag in

Rüdesheim am Rhein beschädigt oder gestohlen worden. Die bislang unbekannten

Täter brachen an einem in der Straße „Im Magdalenenkreuz“ abgestellten Roller

das Lenkradschloss auf, ließen das Zweirad jedoch stehen. Ein weiteres

Kleinkraftrad konnten die Diebe vom gleichen Standort entwenden, ließen es im

weiteren Verlauf jedoch in einem Straßengraben liegen. Einen weiteren

Motorroller entwendeten ebenfalls unbekannte Täter in der Martinstraße und

schoben ihn zu einem Feldweg. Dort versuchten sie, den Roller kurzzuschließen,

was jedoch nicht gelang. Ob die drei zur Anzeige gebrachten Diebstähle in einem

Zusammenhang stehen, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei in

Rüdesheim bittet, Zeugenhinweise zu tatverdächtigen Personen unter der

Telefonnummer (06722) 9112-0 zu melden.

Meldungen vom Wochenende

Körperverletzung, Wiesbaden, Hans-Böckler-Straße, Freitag, 27.11.2020, gg. 21.40 Uhr

(kk)Ein 25-jähriger Wiesbadener wurde am Freitag an einer Bushaltestelle ins

Gesicht geschlagen und leicht verletzt. Als der 25-Jährige, gegen 21.40 Uhr, an

einer Bushaltestelle in der Hans-Böckler-Straße gestanden habe, sei er

unvermittelt von einem ihm unbekannten Mann mit der Hand ins Gesicht geschlagen

worden. Der Mann sei daraufhin unerkannt geflüchtet. Die Ermittlungen hat das 3.

Polizeirevier in Wiesbaden aufgenommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber sich

unter der Telefonnummer (0611) 345 2340 zu melden.

Sachbeschädigungen an Schulen, Wiesbaden-Delkenheim, Wilhelm-Dietz-Straße und Wiesbaden, Albert-Schweitzer-Allee, Freitag, 27.11.2020, 23.05 Uhr und Samstag, 28.11.2020, gg. 00.25 Uhr

(kk)In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es zu Sachbeschädigungen auf zwei

Schulgeländen. Nach Angaben von Zeugen schlugen unbekannte Täter am Freitag,

gegen 23.05 Uhr, an einer Turnhalle in Delkenheim, Wilhelm-Dietz-Straße, eine

Fensterscheibe ein. Am Samstag gegen 00.25 Uhr beschmierten Unbekannte die

Turnhalle auf einem Schulgelände in der Albert-Schweitzer-Allee mit Graffiti.

Ersten Ermittlungen zufolge hielten sich bis zum Eintreffen der Polizei, gegen

00.30 Uhr, mehrere Personen auf dem Schulgelände auf und flüchteten unerkannt

von diesem.

Die Ermittlungen hat in dem Fall aus Delkenheim das 2. Polizeirevier und in dem

Fall in der Albert-Schweitzer-Allee das 5. Polizeirevier aufgenommen. Zeugen und

Hinweisgeber werden gebeten sich unter der Telefonnummer (0611) 345 2240 (2.

(0611) 345 2240 (2. Polizeirevier) und (0611) 345 2540 (5. Polizeirevier) zu melden.

Ein 69-jähriger PKW-Fahrer aus Poppenhausen befuhr am 28.11.2020 gegen 14:00 Uhr die L 3079 von Jossa kommend in Fahrtrichtung Poppenrod, Gemarkung Hosenfeld. Das Fahrzeug war nur mit dem Fahrzeugführer besetzt. In einer leichten Linkskurve kam er aufgrund den Witterungsverhältnissen unangepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß dort mit seinem PKW OPEL Zafira gegen einen Baum. Hierbei wurde der Fahrer in seinem PKW eingeklemmt, konnte aber von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen werden.

Der 69-jährige wurde bei dem Unfall schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Er wurde ins Klinikum Fulda eingeliefert.

Am PKW des Verunfallten entstand wirtschaftlicher Totalschaden, der auf ca. 3500 EUR beziffert wird.

(kk)Taschendiebe entwendeten am Freitagmittag in Einkaufsmärkten in der

Wiesbadener Innenstadt unbemerkt eine Handtasche und in einem weiteren Fall eine

Geldbörse aus einer Handtasche. In einem Geschäft in der Moritzstraße wurde

einer 71-jährigen Wiesbadenerin die Handtasche unbemerkt von der Schulter

genommen und gestohlen. In einem Einkaufsmarkt in der Kirchgasse wurde einer

Frau unbemerkt aus der Handtasche die Geldbörse gestohlen. Zeugen und

Hinweisgeber werden gebeten sich beim 1. Polizeirevier und der Telefonnummer

(0611) 345 2140 zu melden.

Kontrollaktion bringt viele Verkehrsverstöße ans Licht, Stadtbereich Wiesbaden Freitag auf Samstag, 27./28.11.2020

(kk)In der Nacht zum Samstag führte die Polizei in Wiesbaden eine größere

Kontrollaktion durch, in deren Zentrum zum einen Raser, Tuner, Poser sowie die

Verhinderung von illegalen Straßenrennen standen. Insgesamt wurden im Rahmen der

im Stadtbereich durchgeführten Kontrollen 12 Kraftfahrzeuge und 24 Personen

kontrolliert. Darüber hinaus führten die Beamten in der Ludwig-Erhard-Straße

Geschwindigkeitsmessungen durch. Im Rahmen der Messungen wurden insgesamt 177

Geschwindigkeitsverstöße festgestellt, die in sechs Fällen für die Personen am

Steuer wohl Fahrverbote nach sich ziehen werden. Weiterhin wurden 30

anderweitige Verkehrsordnungswidrigkeiten und 2 Verkehrsstraftaten festgestellt

und entsprechend verfolgt. In einem Fall stellten die Beamten technische

Veränderungen an dem kontrollierten Kraftfahrzeug fest, die zum Erlöschen der

Betriebserlaubnis führte.

Einbrüche in Gartenhütten, Wiesbaden-Biebrich, Im Loh, Dienstag, 24.11.2020 bis Samstag, 28.11.2020

(kk)Wie der Wiesbadener Polizei am Samstag bekannt wurde, hatten Unbekannte in

der Zeit vom letzten Dienstag bis Samstag Gartenhütten in der Straße im Loh

aufgebrochen und daraus Werkzeuge und Getränke entwendet. Ersten Ermittlungen

zufolge brachen die Täter jeweils die Türen der Gartenhütten auf. Aus einer der

Gartenhütte wurden Werkzeuge und Getränke entwendet. Im zweiten Fall wurde

ersten Erkenntnissen nach nichts gestohlen. In beiden Fällen hat das 3.

Polizeirevier die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber

sich unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 zu melden.

Schaufensterscheibe beschädigt, Wiesbaden, Helenenstraße, Freitag, 27.11.2020, 21.00 Uhr bis Samstag, 28.11.2020, 09.00 Uhr

(kk)In der Zeit von Freitagabend bis Samstagmorgen wurde die Schaufensterscheibe

Auffahrunfall mit Leichtverletztem

Am Montag, den 23.11.2020 befuhren zwei PKW gegen 08:00 Uhr die Keltenstraße aus Richtung Fulda-Edelzell kommend in Fahrtrichtung Kaiserweisen. An der Lichtzeichenanlage in Höhe der Anschlussstelle B 27 mussten beide Verkehrsteilnehmer wegen Rotlicht anhalten. Dabei rollte der nachfolgende PKW der 48-jährigen Fahrzeugführerin aus Künzell auf den vor ihr stehenden PKW des 52-jährigen Fahrers aus Pilgerzell leicht auf. Hierbei wurde der 52-Jährige leicht verletzt, was dieser jedoch erst nachträglich einige Tage später meldete. An beiden PKW entstand nur leichter Sachschaden in geschätzter Höhe von ca. 1100 EUR.

Zeit von Freitag, 21.00 Uhr bis Samstag, 09.00 Uhr ersten polizeilichen

Ermittlungen nach die Scheibe an zwei Stellen mittels eines unbekannten

Gegenstandes beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Das 1. Polizeirevier Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet

Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 zu melden.

Mülltonnenbrand auf Schulgelände, Wiesbaden-Schierstein, Otto-Reuter-Straße, Samstag, 28.11.2020, gg. 21.45 Uhr

(kk)Am Samstagabend brannte eine Mülltonne auf einem Schulgelände in der

Otto-Reuter-Straße aus. Zeugenangaben zufolge Stand die Mülltonne gg. 21.45 Uhr

in Flammen. Durch den Einsatz der Feuerwehr konnte das Feuer schnell gelöscht

werden. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise können unter der Telefonnummer (0611) 345-0 gegeben werden.

Osthessen: Die Polizei-News

Bagger brennt in Steinbruch Homberg (Ohm) – Zeugen gesucht!

Die genaue Brandursache ist derzeit noch unklar. Die Polizei schließt jedoch Brandstiftung nicht aus und hat entsprechende Ermittlungen aufgenommen. Im Zuge dieser wurden auch mehrere Personen überprüft. Ob diese im Zusammenhang mit dem Brand stehen, kann noch nicht abschließend gesagt werden. Die Höhe des Sachschadens am Bagger lässt sich noch nicht genau beziffern.

In diesem Zusammenhang suchen die Ermittler nach Zeugen, die Angaben zur Entstehung des Feuers machen können sowie Personen oder Fahrzeuge vor Ausbruch des Feuers im Bereich des Steinbruchs gesehen haben.

In den sozialen Medien kursiert ein mögliches Bekennerschreiben zu dem Vorfall. Dieses wird von der Polizei sorgfältig geprüft und ist ebenfalls Gegenstand der Ermittlungen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfall-Personenschaden: Zusammenstoß zweier Pkw, zwei leicht verletzte Personen …

… am Samstag, 28.11.20, 19:45 Uhr, Gemarkung 36142 Tann, B 278 zwischen Lahrbach und Wendershausen.

Eine 18-jährige aus der Gemeinde Hilders befuhr mit ihrem Audi A 4 die B 278, aus Richtung Wendershausen kommend in Fahrtrichtung Lahrbach. Ein 42-jähriger aus der Stadt Tann mit seinem Nissan x-trail die Gegenrichtung. Die 18-jährige hatte zuvor zwei vorausfahrende Fahrzeuge überholt, beim Wiedereinordnen nach rechts brach das Heck aus, sie geriet auf die Gegenfahrbahn, wo sie mit dem Nissan kollidierte. Beide Fahrer wurden leicht verletzt, eine Person wurde durch einen RTW in ein Krankenhaus nach Fulda verbracht. Sowohl am Audi als auch am Nissan entstand Totalschaden in Höhe von jeweils 15.000,- EUR, im Einsatz waren ein RTW sowie Angehörige der Feuerwehren Tann, Lahrbach und Wendershausen, die Bundesstraße war von 20.00 bis 21.30 Uhr voll gesperrt.

Alleinunfall auf der L 3079 zwischen Jossa und Poppenrod mit eingeklemmter Person

Ein 69-jähriger PKW-Fahrer aus Poppenhausen befuhr am 28.11.2020 gegen 14:00 Uhr die L 3079 von Jossa kommend in Fahrtrichtung Poppenrod, Gemarkung Hosenfeld. Das Fahrzeug war nur mit dem Fahrzeugführer besetzt. In einer leichten Linkskurve kam er aufgrund den Witterungsverhältnissen unangepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß dort mit seinem PKW OPEL Zafira gegen einen Baum. Hierbei wurde der Fahrer in seinem PKW eingeklemmt, konnte aber von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen werden.

Der 69-jährige wurde bei dem Unfall schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Er wurde ins Klinikum Fulda eingeliefert.

Am PKW des Verunfallten entstand wirtschaftlicher Totalschaden, der auf ca. 3500 EUR beziffert wird.

