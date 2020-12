Dudenhofen: „Was Leib und Seele gut tut“ – Ökumenisches Kochbuch 2021

Dudenhofen – Die Evangelische und Katholische Kirchengemeinde in Dudenhofen stellen ein Kochbuch zusammen nach dem Motto „Was Leib und Seele gut tut.“ Die lange Zeit mit den Einschränkungen während der Corona-Pandemie geht auch auf’s Gemüt. Da kam die Idee auf: – wenn wir uns schon nicht treffen können, teilen wir eben unsere besten Rezepte mit und tun uns damit Gutes.

Die Idee ist einfach:

Menschen, die gerne mitmachen möchten, suchen ein, zwei ihrer besonderen Rezepte heraus, die nicht gerade in jedem x-beliebigen Kochbuch zu finden sind. Ein Rezept von der Oma vielleicht, ein Gericht, dass sie schon seit Jahren begleitet oder ein Kuchen, ein Nachtisch oder sonst eine kulinarische Köstlichkeit, die immer wieder „Ahh“ und „Ohh“ an ihren Tischen erschallen lässt. Diese Rezepte schreiben Sie uns auf, alle Zutaten und die Mengen, die für jeweils vier Personen dafür benötigt werden. Dazu eine Anleitung, die auch von Menschen verstanden wird, die noch keine jahrelange Kocherfahrung mitbringen. Vielleicht gibt es auch alte, handgeschriebene Rezepte, die gerne fotografiert werden können.

Die Rezepte per mail oder über die Homepage der Gemeinde einsenden – einfach dem QR-code folgen (siehe unten) – oder Sie schicken es uns auf ein Stück Papier geschrieben. Wir sammeln, sortieren und stellen zusammen. Daraus erstellen wir ein Kochbuch, das wir in unseren Gemeinden anbieten.

Ökumenisch – miteinander Gutes tun.

Wir freuen uns sehr, dass wir dieses Projekt gemeinsam mit der Katholischen Pfarrei Heilige Hildegard auf den Weg bringen! Im Frühjahr 2021 soll das Buch erscheinen, wir sind sehr gespannt auf Ihre Rezepte! Bitte schicken sie uns Ihren Beitrag bis 12. Februar 2021. Das Kochbuch kostet 10,- € zzgl. Versand, wenn Sie es nicht in einer unserer Veranstaltungen abholen. Der Erlös aus dem Verkauf bleibt in den jeweiligen Gemeinden und hilft so, einzelne Projekte zu finanzieren.

Kontakt:

Evangelische Kirchengemeinde Dudenhofen

Werner Bücklein

Im Büschel 8

67376 Harthausen

0 63 44- 50 82 03

www.ev-gemeinde-dudenhofen.de