Frankenthal: Wolfgang Disch neuer Lehrer für Schlagzeug, Percussion und Mallets an der Städtischen Musikschule

Frankenthal – Ab 1. Dezember 2020 unterrichtet Wolfgang Disch an der Städtischen Musikschule Schlagzeug, Percussion und Mallets. Unter Mallet-Instrumenten versteht man Stabspiele, unter anderem Xylophone und Metallophone. Anmeldungen nimmt die Musikschule unter 06233 4548 entgegen.

Der 1973 in Freiburg im Breisgau geborene freischaffende Musiker studierte Jazz- und Popularmusik mit dem Hauptfach Schlagzeug an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim – unter anderem bei den Professoren Keith Copeland, Michael Küttner, Dennis Kuhn (alle Schlagzeug), José Cortijo (Percussion) und Tom van der Geld (Mallets).

Seit dem Jahr 2000 lehrt Wolfgang Disch an Musikschulen. Stationen waren dabei unter anderem Kornwestheim, Speyer, Schifferstadt und Bensheim. Daneben ist er als Dozent und Bandcoach aktiv.

Als Musiker hatte Disch bereits Engagements in der Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz, bei den Städtischen Bühne Heidelberg, im Capitol Mannheim und am Theater im Pfalzbau Ludwigshafen. Zusammengearbeitet hat er bereits mit namhaften Kollegen und Ensembles wie Ingolf Burkhardt, Kosho, Matthias Dörsam, dem M.S. Schmitt-Jazzorchester und The Beat Brothers. Festivalerfahrung sammeln konnte Disch bei Enjoy Jazz!, Das Fest Karlsruhe, Jazz and Joy Worms, Jazzfestival Slany (CZ), Jazztival Tabor (CZ) und PASS-Jazzgarten Frankfurt.