Polizei Eschwege

Diebstahl von BMW X 5 – Schaden im mittleren 5-stelligen Bereich

Eschwege (ots) – Nachdem Unbekannte bereits in der Nacht von Freitag auf Samstag in Reichensachsen einen BMW der Baureihe X 6 gestohlen haben, wurde jetzt bekannt, dass es auch in Eschwege zu einem Autodiebstahl gekommen ist. Die unbekannten Täter stahlen ebenfalls einen BMW, diesmal der Baureihe X 5. In diesem Fall wie auch in dem von Reichensachsen hofft die Polizei auf sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung.

Bei dem gestohlenen Fahrzeug in dem neuen Fall handelt es sich um einen BMW X 5 in der Farbe schwarz mit den amtlichen Kennzeichen ESW-P 553. Das Auto stand in Eschwege in der Landrat-Höhne-Straße vor einer Garage geparkt und wurde in der Zeit von Sonntagabend 22.00 Uhr bis Montagmorgen 07.30 Uhr entwendet.

Der Stehlschaden des Autos liegt im mittleren 5-stelligen Bereich. Die Kripo hat wie bei dem Autodiebstahl in Reichensachsen auch hier die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise unter der Nummer 05651/925-0.

Unfallflucht – Polizei sucht flüchtigen, silbernen Ford Fiesta

Am Montagmorgen um 07.15 Uhr war eine 27-jährige Autofahrerin aus Meinhard auf der Kreisstraße K 3 von Grebendorf in Richtung Jestädt unterwegs. Ausgangs einer leichten Linkskurve kam der Frau ein Fahrzeug entgegen, welches offenbar soweit über der Mittellinie fuhr, dass die 27-Jährige eine Kollision nicht mehr verhindern konnte. Das entgegenkommende Fahrzeug touchierte den linken Außenspiegel am Pkw der 27-Jährigen und dessen Fahrer setzte seine Fahrt dann fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Aufgrund von aufgefunden Fahrzeugteilen an der Unfallstelle gehen die ermittelnden Beamten davon aus, dass es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen silber-grauen Ford Fiesta der Baujahre zwischen 2012 bis 2019 handelt.

Der Schaden an dem Auto der 27-jährigen Geschädigten wird auf etwa 350 Euro geschätzt. Hinweise zu dem Verursacher nimmt die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Sachbeschädigung an Verkaufsautomat

Am Sonntagabend haben Unbekannte zwischen 18.15 Uhr und 18.20 Uhr den Verkaufsautomaten eines Lebensmittelmarktes in der Dünzebacher Straße in Eschwege mit Steinwürfen beschädigt. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0.

Polizei Sontra

Diebe klauen Kraftstoff im Wert von 200 Euro – Polizei sucht Zeugen

Von der Autobahnbaustelle A 44 Sontra-West, Abzweig Mitterode haben Unbekannte jetzt Kraftstoff aus einem Lkw entwendet. Zwischen Samstagnachmittag 17.00 Uhr und Montagmorgen 07.30 Uhr zapften die Täter 200 Liter Kraftstoff im Wert von ca. 200 Euro ab.

Hinweise an die Polizei in Sontra unter der Nummer 05653/9766-0.

Garage gerät in Brand – Schaden im fünfstelligen Bereich

Zu einem Einsatz mit mehreren Einsatzkräften von Feuerwehr und Polizei kam es am Montagvormittag um kurz nach 10.30 Uhr. Gemeldet wurde der Brand einer Doppelgarage in der Bergstraße von Hessisch Lichtenau, etwa 2 Meter abseits des dazugehörigen Wohnhauses. Die Feuerwehren aus Hessisch Lichtenau, Walburg und Fürstenhagen konnte die in Vollbrand stehende Garage schließlich ablöschen, in Mitleidenschaft gezogen wurden bei dem Brand neben der Garage selbst auch insbesondere die beiden in den Garagen untergestellten Autos, ein Oldtimer sowie ein weiterer Pkw.

Nach ersten vorsichtigen Schätzungen beträgt der Schaden insgesamt zwischen 30.000 und 40.000 Euro. Neben der Brandbekämpfung mussten die Einsatzkräfte der Feuerwehr auch auslaufendes Öl, welches in einem Fass in der Garage gelagert war binden und zudem mittels Streusalz das Vereisen

des Einsatzbereichs durch das Löschwasser verhindern.

Zwecks Ermittlung der Brandursache hat das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei in Eschwege die weiteren Ermittlungen übernommen.

Wildunfälle

(ots) – Bereits am frühen Freitagabend gegen 17.30 Uhr überfuhr ein 27-jähriger Autofahrer einen Hasen, als er auf der Kreisstraße K 24 von Grandeborn nach Röhrda unterwegs war.

Dabei entstand ein Schaden von 750 Euro.

(ots) – Auf der Landesstraße L 3459 zwischen Eltmannsee und Thurnhosbach hat eine 63-jährige Autofahrerin aus Sontra am Sonntagmorgen gegen 07.20 Uhr ein Wildschwein erfasst. Dadurch entstand am Auto der Frau ein Schaden von 1.000 Euro, das Tier lief nach dem Aufprall davon.

Polizei Hessisch Lichtenau

Geparktes Auto angefahren

Montagmorgen um kurz vor 05.00 Uhr streifte ein 22-jähriger Autofahrer aus Hessisch Lichtenau einen geparkten Pkw, als er in Hessisch Lichtenau die Quenteler Straße aus Richtung An der Kirche befuhr. Am Fahrzeug des Verursachers entstand ein Schaden von 3.000 Euro, das geparkte Auto wurde mit 4000 Euro Schaden in Mitleidenschaft gezogen.

Polizei Witzenhausen

Unbekannte klauen Ortsschild – Polizei sucht Zeugen

Unbekannte haben in der Ermschwerder Landstraße in Witzenhausen das Ortsschild abmontiert und geklaut. Die Tatzeit liegt zwischen Samstagnachmittag 17.00 Uhr und Sonntagmorgen 10.00 Uhr.

Der Schaden wird auf 200 Euro taxiert. Neben dem Diebstahl ermittelt die Polizei in Witzenhausen auch wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Hinweise an die Polizei in Witzenhausen unter der Nummer 05542/9304-0.

Autofahrerin beschädigt Pflanzkübel

Eine 50-jährige Autofahrerin hat am Sonntagmorgen gegen 07.55 Uhr beim Ausparken von einem Parkstreifen in der Gelsterstraße in Witzenhausen einen Pflanzkübel angefahren.

Die Frau verursachte dadurch an ihrem Auto ein Schaden von 500 Euro, der Schaden am

Pflanzkübel wird auf 100 Euro beziffert.

