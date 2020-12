Rödermark-Ober Roden/Bahnhof (ots) – Die Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main ermittelt gegen eine 8-9-köpfige Gruppe von jungen Männern wegen gefährlicher Körperverletzung. Die Gruppe griff am Samstagabend 28.11.2020 am Bahnhof Rödermark-Ober Roden 2 Jugendliche an und verletzte die beiden mit Schlägen und Tritten erheblich.

Nach bisherigen Ermittlungen waren die zwei 17 und 18- jährigen Jugendlichen aus Nieder Roden und Hainhausen gegen 23 Uhr mit einer S-Bahn in Ober Roden angekommen. Dort wurden sie noch am Bahnsteig plötzlich und ohne Verwarnung von einer Gruppe bestehend aus etwa 8-9 jungen Männern angegriffen. Hierbei wurden sie geschlagen und am Boden liegend weiter mit Tritten traktiert.

Danach flüchteten die Täter vom Bahnhof in unbekannte Richtung. Eine eingeleitete Fahndung brachte bisher keine Hinweise zu den Tätern. Die beiden verletzten Jugendlichen wurden in ein Krankenhaus gebracht. Nähere Hintergründe zum dem Angriff liegen noch nicht vor.

Wer Hinweise zu der Tätergruppe geben kann, wird gebeten sich unter der Telefonnummer

069/130145 1103 bei der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main zu melden.

