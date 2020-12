Nauheim (ots) Am Samstag 28.11.2020 gegen 16:45 Uhr wurde ein 18-Jähriger von einem 38-jährigen Mann unvermittelt mit einem Messer lebensbedrohlich verletzt. Der 38-jähriger Mann hatte in einem Supermarkt in der Königstädter Straße andere Kunden belästigt und einen Angestellten attackiert.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand, hat der 38-jährige Mann zunächst auf den Marktmitarbeiter eingetreten und eingeschlagen sowie dessen Handy an sich genommen, als dieser die Polizei verständigen wollte. Beim Verlassen des Supermarktes traf der aggressive Mann anschließend auf den 18-Jährigen Getränkemarkt-Kunden, auf den er mit einem Messer einstach. Der 18-Jährige wurde hierbei lebensbedrohlich verletzt.

Der 38-jährige Täter flüchtete zunächst mit seinem Auto vom Tatort, konnte aber gegen 20.45 Uhr im Rahmen der polizeilichen Fahndungsmaßnahmen vor seiner Wohnanschrift festgenommen werden.

Bei seiner Festnahme verletzte er einen der eingesetzten Polizisten durch einen Biss.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt wurde der 38-Jährige am Sonntag 29.11.2020 einer Ermittlungsrichterin vorgeführt, die gegen den Mann die Untersuchungshaft wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes anordnete. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen des für Tötungsdelikte zuständigen Kommissariats 10 der Rüsselsheimer Kriminalpolizei zu den genauen Hintergründen der Tat dauern derweil an.

Der 18-jährige Schwerverletzte befindet sich noch immer auf der Intensivstation, sein Gesundheitszustand hat sich mittlerweile glücklicherweise stabilisiert.

