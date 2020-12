Gemarkung Raunheim (ots) – Am Sonntag 29.11.2020 gegen 20:45 Uhr, kam ein PKW in der Rechtskurve der Tangente am Mönchhofdreieck in Fahrtrichtung Süden von der Fahrbahn ab und kollidierte in einer Baustelle mit der Behelfsschutzplanke. Anschließend flüchteten die Insassen, 2 jungen Männer, in den angrenzenden Wald. Kurze Zeit später spürte der Polizeihund den 29-jährigen Beifahrer im Wald auf und hielt ihn solange in Schach bis die Kollegen ihn festnahmen.

Ermittlungen zum Fahrer führten zur Festnahme eines 26-jährigen Hochheimers in seiner Wohnung. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und sein Führerschein sichergestellt.

Es entstand Sachschaden von 3.000 Euro.

Die Autobahn A 67 in Fahrtrichtung Süden war mit begleitender Rundfunkwarnmedlung für 2 Stunden voll gesperrt. Im Einsatz waren mehrere Streifen der Polizei, die Feuerwehr aus Raunheim und der Rettungsdienst. Verletzt wurde niemand.

_____________________________________________________________________

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen