Mannheim: ATZE SCHRÖDER – „Echte Gefühle“ am 02. Juni 2022

Mannheim – Eigentlich wollte ATZE SCHRÖDER am 12. Juni 2021 in Mannheim sein brandneues Programm „ECHTE GEFÜHLE“ präsentieren. Aufgrund der Pandemie-Auflagen wird die gesamte Tournee nun um ein Jahr verschoben. Somit kommt ATZE SCHRÖDER erst am 02. Juni 2022 in den Mannheimer Rosengarten.

Alle bereits erworbenen Tickets behalten für den Ersatztermin ihre Gültigkeit und müssen nicht umgetauscht werden.

„Alles Lüge“, sagte schon Rio Reiser, der König von Deutschland. Nichts ist mehr echt: Fake News, gefilterte Selfies, alternative Fakten, getürkte Software. Jeder tut nur noch so „als ob“, alle bluffen. Es gibt keine Lauer, auf der wir nicht liegen. Wirr ist das Volk. Da kann nur noch einer helfen: ATZE SCHRÖDER mit seinem brandneuen Programm „ECHTE GEFÜHLE“. Mit diesem zeigt sich ATZE wieder in Bestform. Nie war er wichtiger als heute, denn in seinem neuen Programm spricht der Beichtvater der Emotionen über Wahrhaftigkeit.

Termin: ATZE SCHRÖDER – ECHTE GEFÜHLE

Sa, 12. Juni 2021, 20 Uhr, Rosengarten Mannheim

Mi, 02. Juni 2022, 20 Uhr, Rosengarten Mannheim – ERSATZ

Preise: ab 26,50,- Euro, zzgl. Gebühren der Vorverkaufsstelle

