Ludwigshafen: Stadtnotizen 30.11.2020

Verkehr in Niederfeldstraße geringfügig beeinträchtigt

Für die Planung einer Kanalbaumaßnahme in der Niederfeldstraße zwischen Zipser- und Damaschkestraße sind Baugrund- und Kampfmittelerkundungen erforderlich. Bei den Erkundungen, die von Montag, 7., bis Freitag, 18. Dezember 2020, durchgeführt werden, handelt es sich um Wander- beziehungsweise Tagesbaustellen, die am Ende des Tages wieder aufgehoben werden. Die in den Kreuzungsbereichen Siebenbürgen- und Petersstraße eingerichteten Vollsperrungen werden ebenfalls am selben Tag wieder aufgehoben.

Bei Rückfragen steht die Projektleiterin des Wirtschaftsbetriebes der Stadt Ludwigshafen (WBL), Bereich Stadtentwässerung und Straßenunterhalt, Birgit Bruschke, unter der Telefonnummer 0621 504-6804 zur Verfügung.