Neustadt: Die größte Adventskerze der Pfalz entzündet

Neustadt an der Weinstraße / Ludwigshafen – Advent, Advent ein Lichtlein brennt und seit gestern, 29.11.2020, auch die größte Adventskerze der Pfalz.

Traditionell wird am 1. Dezember die erste Kerze am Adventskranz angebrannt. Sie soll das kommende Licht, das in der Weihnachtsnacht die Welt erleuchtet, symbolisieren.

Eine ganz besondere und die größte Adventskerze der Pfalz wurde gestern Abend von Oberbürgermeister Marc Weigel am Gemeinschafts-Müllheizkraftwerk Ludwigshafen entzündet. Der beleuchtete Kamin des Müllheizkraftwerks Ludwigshafen ist 125 Meter hoch und hat einen Durchmesser von acht Metern.

Bei der Adventskerze handelt es sich um eine Weihnachtsaktion des gemeinsamen Müllheizkraftwerks Ludwigshafen (GML), deren Schirmherrschaft jährlich wechselt.

Die Stadt Neustadt an der Weinstraße ist eine der Eigentümerinnen der GML und durfte die Kerze in diesem Jahr entzünden.