Neustadt: Auch 2020 wieder ein Kinderwunschbaum

Neustadt an der Weinstraße – Auch in diesem Jahr haben die Kinder des Sprachförderunterrichts der Integrationsbeauftragten der Stadt Neustadt an der Weinstraße, Eredesvinda Lopez-Herreros, wieder Weihnachtswünsche auf bunte Karten geschrieben und diese an einen Tannenbaum gehängt.

In diesem Jahr steht der Baum im Eingangsbereich der Tourist-Info, Hetzelplatz 1. Geöffnet ist von Montag bis Freitag von 9.30 bis 17 Uhr.

Die offizielle Vorstellung des „Wunschbaums“ ist am Montag, 7. Dezember 2020, 14 Uhr, mit Oberbürgermeister Marc Weigel. Danach steht er der Öffentlichkeit zur Verfügung.