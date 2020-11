Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 30.11.2020 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Neustadt: Geschwindigkeitsmessung in Neustadt/Wstr.

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am Morgen des 30.11.2020 wurden durch Polizeibeamt/innen der Polizeiinspektion Neustadt/Wstr. Geschwindigkeitskontrollen in Neustadt durchgeführt. Zunächst wurden die Kontrollen in der Zone 30 Wolfsburgstraße in der Nähe des Kindergartens und der dortigen Grundschule durchgeführt. Hierbei wurden 8 Fahrzeugführer/innen mit überhöhter Geschwindigkeit gemessen und verwarnt. Der höchste gemessene Wert betrug 49 km/h bei erlaubten 30 km/h. Bei einer weiteren Geschwindigkeitskontrolle auf der B39 im Bereich des Sportplatzes NW-Geinsheim wurden 10 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Der höchste gemessene Wert betrug 116 km/h bei erlaubten 70 km/h. Bei den durchgeführten Verkehrskontrollen konnten an mehreren Fahrzeugen technische Mängel beanstandet werden.

Neustadt: Geschwindigkeitskontrollen hätten noch andauern können…

Neustadt/Weinstraße (ots) – Geschwindigkeitskontrollen hätten noch andauern können, wären da nicht zwei Autofahrer aufgefallen, deren Verhalten jeweils eine Betäubungsmittelbeeinflussung nahelegte. In der Martin-Luther-Straße hatte die Beamten am 29.11.20 eine Laserkontrolle eingerichtet, als gegen 22:30 Uhr ein 18-Jähriger mit seinem VW Golf einer verdachtsfreien Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Bei ihm ergab sich der Verdacht auf vorangegangenen Cannabiskonsum. Gegen 22:50 Uhr wurde ein 23-Jähriger genauer kontrolliert, weil er die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten hatte. Er dürfte Cannabis- und Amfetaminprodukte konsumiert gehabt haben. In beiden Fällen wird eine Blutanalyse, samt Gutachten, zeigen, wie sich die Beeinflussung konkret darstellte. Jedenfalls waren die Beamten, nach insgesamt fünf festgestellten Geschwindigkeitsverstößen, mit den administrativen Vorgängen im Zusammenhang der Blutproben beschäftigt, so dass die Geschwindigkeitskontrolle nicht weiter fortgeführt werden konnte.

