Kaiserslautern – In Zeiten der Corona-Pandemie ist die Skepsis gegenüber Mehrwegverpackungen gestiegen und die Verbraucherinnen und Verbraucher greifen oft auf Einwegverpackungen zurück.

So wundert es auch nicht, dass nach Informationen der Unternehmensgruppe „Der Grüne Punkt“ seit dem Frühjahr der Verpackungsmüll in privaten Haushalten um zehn Prozent zugenommen hat. Gerade die sogenannten To-Go-Verpackungen verstopfen im öffentlichen Raum die Mülleimer.

Einwegverpackungen im Vergleich zu Mehrwegverpackungen sind auch in Coronazeiten nicht die bessere Alternative. Auch sie können Viren und Krankheitserreger beherbergen und werden anders als Mehrwegverpackungen vor der Verwendung nicht gewissenhaft gewaschen oder desinfiziert. Heißes Wasser über 60 Grad tötet das Coronavirus als auch andere Viren und Bakterien wirksam ab. Deshalb sind Haushalts- und besonders gewerbliche Geschirrspüler bei der Reinigung von wiederverwendbaren Gefäßen wirksamer als das Spülen mit der Hand.

Eine Mehrwegalternative ist der Lautrer KaffeeBecher. Mit ihm können Heißgetränke unterwegs umweltfreundlich verzehrt werden. Seit Mai 2019 wird der Lautrer KaffeeBecher von sechs Vertriebsstellen in Kaiserslautern zum Verkauf angeboten. In diesem Zusammenhang hat die Stadtbildpflege Kaiserslautern auch die Initiative „BecherBonus“ des Ministeriums für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten Rheinland-Pfalz beworben. Mehr als 200 Ausschankbetriebe beteiligen sich an der Initiative, die die Flut von Einwegbechern, die allein in Deutschland jedes Jahr 40.000 Tonnen Abfall entstehen lässt, eindämmen soll. Kunden erhalten einen Preisnachlass von mindestens zehn Cent auf ihr Heißgetränk, wenn sie ihren eigenen Becher mitbringen. Die teilnehmenden Ausschankstellen sind durch das BecherBonus-Logo gekennzeichnet und werden auf der Internetseite www.mueef.rlp.de veröffentlicht. Dort befinden sich ebenso aktuelle Informationen bezüglich möglicher Einschränkungen.

Aufgrund der aktuellen Lage kann es dazu kommen, dass eigens mitgebrachte Becher übergangsweise von den Ausschankbetrieben nicht mehr entgegengenommen werden. Ein Verbot, Mehrwegbehälter wieder zu befüllen, gibt es indes nicht. Der Gebrauch und das Wiederbefüllen sind weiterhin erlaubt, eine Verpflichtung hierzu gibt es aber nicht. Die Stadtbildpflege Kaiserslautern ruft daher auch in Corona-Zeitein im Sinne der Abfallvermeidung auf, wo immer es möglich ist, Mehrweg zu nutzen. Auch sollte man nicht davor scheuen, Verkäuferinnen und Verkäufer darauf hinzuweisen, dass es durchaus möglich und erlaubt ist, Mehrweggefäße unter Berücksichtigung der Hygieneregeln zu nutzen.

Der „Lautrer KaffeeBecher“ ermöglicht es Freunden von Heißgetränken, auch weiterhin Ausschankbetriebe, die unter der Pandemie wirtschaftlich leiden, zu unterstützen. Durch den Becher kann das Heißgetränk der Wahl ganz einfach unterwegs verzehrt werden, ganz ohne Abfall und ganz nachhaltig. Auch wer komplett auf Kontakte verzichten möchte, kann zuhause sein Lieblingsheißgetränk in den Kaffeebecher umfüllen und unterwegs genießen. Durch seine Aufmachung passt der Mehrwegbecher in jede Halterung, ob im Auto, am Fahrrad, am Kinderwagen oder einfach in die Hand. Der Hitzeschutz, der den Kaffeebecher ummantelt, schützt vor Verbrennungen und heißem Inhalt.