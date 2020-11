Nach einem stressigen Arbeitstag flüchten sich viele Menschen in den virtuellen Raum. Einige werden sicherlich selbst in einem Casino spielen, um den großen Jackpot knacken zu können. Andere hingegen schauen sich auf dem Computer, Laptop oder Smartphone, Videos und Streams von bekannten Personen an. Sowohl auf Twitch.tv als auch auf YouTube gibt es inzwischen zahlreiche Videos und Streams zu Online Casinos. Eine Liste von den Streaming Experten auf spieloTV zeigt schnell, dass das Interesse an solchen Übertragungen stetig ansteigt und sich neue Gesichter vor der Kamera positionieren, um ihr Spielerlebnis mit den Zuschauern teilen zu können.

Wir haben uns einen Einblick verschafft, warum die Videos und Streams derzeit so beliebt sind und welchen Zweck sie für Zuschauer überhaupt erfüllen.

Was ist Streaming eigentlich?

Im Grunde genommen handelt es sich bei einem Stream um eine Liveübertragung einer Person. Zuschauer erhalten somit den Einblick auf den Casinoaufenthalt der Person und können den großen Gewinnen entgegenfiebern, ohne selbst zu spielen.

Streamer sind die Personen, welche die Übertragung leiten und auf Fragen oder Spielwünsche eingehen. So erhält man als Zuschauer immer wertvolle Informationen oder kann sich bei dem ein oder anderen Streamer eine Strategie abgucken.

Welchen Mehrwert hat ein Stream?

Die meisten Zuschauer wollen in einem Stream einfach gut unterhalten werden. Durch Fragen oder Spielwünsche, auf die der Streamer eingeht, agiert er mit seinen Zuschauern und kann so für einen positiven Aufenthalt sorgen.

Für viele Menschen besitzt das Casino-Streaming einen weiteren Vorteil. So kann beispielsweise ein neuer Slot genauer beobachtet werden, bevor man selbst zu einer Einzahlung greift und sein Glück versucht. Das neue Spiele besonders beliebt sind, zeigen auch die Aufrufe auf YouTube. Immer wenn ein Spieleentwickler einen neuen Slot auf den Markt bringt, steigen zu Zuschauerzahlen und Aufrufe.

Viele Streams halten Verlosungen bereit

Besonders auf Twitch.tv locken viele Streamer ihre Zuschauer immer wieder in ihren Stream, da es wertvolle Punkte zu sammeln gibt. Mit diesen Punkten kann man beispielsweise an einer Verlosung teilnehmen. Auch Shops werden von vielen Personen genutzt, um Freispiele oder Sachpreise beanspruchen zu können.

Bei einer Verlosung handelt es sich in den meisten Fällen um eine Paysafecard, mit der auch in einem Casino eingezahlt werden kann. Zuschauer setzen eine bestimmte Punktzahl ein, um sich ein oder mehrere Glückslose ergattern zu können. Mit diesen Losen nimmt man dann am Gewinnspiel teil und kann mit etwas Glück eine Paysafecard oder Guthaben für ein Casino gewinnen.

Auf Twitch und YouTube lässt sich viel Geld verdienen

Natürlich fragt man sich als Zuschauer, welchen Mehrwert der Casino-Streamer von einer Übertragung erhält. Durch sogenannte Abos können sich Zuschauer verschiedene Emojis freischalten, die im Chat genutzt werden können. Auch weitere Verlosungen stehen bei vielen Streams auf dem Plan. Durch das Abonnement erhält man oftmals eine höhere Gewinnchance.

Des Weiteren kann der Streamer mit einer Spende unterstützt werden. Wer sich also gut unterhalten fühlt, kann in Form von „Bits“ oder einer PayPal-Spende seinen Streamer unterstützen. Zumeist lässt sich hier auch ein Text einfügen, sodass lobende Worte auf jeden Fall beim Alleinunterhalter ankommen.

Auch auf YouTube kann einiges an Geld verdient werden, sofern das Video zahlreiche Aufrufe erhält. Besonders beliebt sind beispielsweise Videos, welche einen hohen Gewinn zeigen. Durch das Aufrufen des Videos erhält die Person ebenfalls eine kleine Geldsumme, die jedoch mit vielen Aufrufen sehr hoch ansteigen kann.

Eine weitere Einkommensquelle ist das sogenannte „Affiliate Marketing“. Wirbt der Streamer beispielsweise für ein Casino und ein Zuschauer meldet sich dort an, erhält er eine Bonuszahlung durch das Weben des neuen Mitgliedes.

Viele Fragen werden in einem Stream beantwortet

Sofern ein neuer Slot oder ein neu eröffnetes Casino in einem Stream ein Thema darstellen, geht der Streamer natürlich auch auf Fragen der Zuschauer ein. So lässt sich ein neuer Slot oder ein neues Casino gut einschätzen und man erhält einen Einblick auf alle Eigenschaften.

Generell lebt ein Stream natürlich von seinen Zuschauern. Auch untereinander wird viel miteinander kommuniziert, sodass eine Community sicherlich auch die ein oder andere Freundschaft besitzt. Auch hier wird immer gerne geholfen, sofern eine Frage aufkommt.