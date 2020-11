Inzwischen gehören Sportwetten für viele Fans einer Sportart einfach zu einem spannenden Wochenende dazu. Bei über 100 verschiedenen Wettportal verlieren jedoch selbst erfahrene Sportwetter den Überblick über das Angebot an Bonusaktionen, den unterschiedlichen Wettmärkten und einem besten Anbieter mit den höchsten Wettquoten.

Um sich einen Einblick verschaffen zu können, helfen Vergleichsportale wie beispielsweise https://www.playersbest.com/de/labor/testsieger/bester-wettanbieter/. Alle Wettportale können hier miteinander verglichen werden, sodass man den für sich besten Anbieter finden kann. Auch auf Bonusangebote, das Wettportal oder den Quotenschlüssel wird in einem Erfahrungsbericht geachtet. Durch das Lesen eines solchen Tests erhält man einen ersten Einblick.

Generell unterscheidet sich nahezu jeder Wettanbieter von einem Konkurrenten. Genau deshalb ergibt ein Vergleich der Buchmacher durchaus Sinn, um einen passenden Wettpartner für seine Vorlieben finden zu können. Alle Eigenschaften die einen Wettanbieter ausmachen und je nach Interesse des Tippers ganz unterschiedlich wiegen, werden genauer betrachtet.

Wir haben uns ebenfalls einen Einblick verschafft und wollen genauer hinschauen, auf welche Faktoren man vor der Anmeldung unbedingt achten sollte.

Lizenzen und Sicherheitsstandards unter die Lupe nehmen

Bevor man sich für einen Anbieter entscheidet, sollte erst einmal sichergestellt werden, dass es sich um einen seriösen Anbieter handelt. Schon öfter ist es vorgekommen, dass ein Buchmacher nach wenigen Wochen von der Bildfläche verschwindet. Somit verschwindet dann natürlich auch das eingezahlte Guthaben des Tippers. Eine Nachverfolgung ist zumeist sinnlos, da der Anbieter im Ausland sitzt.

Seriöse Lizenzen im Detail

Gültige Glücksspiellizenzen ist aus Schleswig-Holstein, Malta, Großbritannien, Italien oder Gibraltar gelten als EU-Lizenzen, welche sehr seriös erscheinen. Genau auf eine solche Lizenzierung sollte man also vor einer Anmeldung unbedingt achten, um nicht an einen Betrüger zu geraten. Zu finden gibt es die Lizenzinformationen zumeist ganz unten auf der Webseite eines Wettportals.

Bevor eine Lizenz ausgestellt wird, schaut die Behörde ganz genau hin. Nur wenn alle Eigenschaften eines Portals zu Gunsten des Kunden vorhanden sind, wird eine Lizenz ausgestellt.

Sicherheitsstandards müssen erfüllt werden

Auch Sicherheitsstandards müssen vorhanden sein, damit eine Lizenz ausgestellt wird. Durch eine SSL-Verschlüsselung wird beispielsweise sichergestellt, dass die Daten nicht an Dritte gelangen. Auch eine TÜV-Verifizierung zeigt auf, dass es sich um einen sicheren und seriösen Anbieter handelt.

Auf eigene Vorlieben achten

Jeder Sportfan wird sicherlich unterschiedliche Vorlieben in Bezug auf Sportwetten besitzen. So muss es nicht immer eine Wette auf eine europäische Topliga des Fußballs sein. Inzwischen werden zu allen namenhaften Events aus ganz unterschiedlichen Sportarten verschiedene Wetten angeboten. Wintersport, Kampfsport oder der eSport stehen beispielsweise ebenfalls im Wettangebot bereit, sodass sich für jeden Sportfan eine passende Wette finden lässt. Auf den Wettmarkt gilt es bei der Auswahl zu achten, da andernfalls eine Einzahlung schnell auf Sportarten eingesetzt wird, in denen man sich nicht sonderlich gut auskennt, sodass ein höheres Verlustrisiko aufkommt.

Bonusangebote sind oftmals sehr verlockend

Für jeden neuangemeldeten Kunden stellt der Anbieter einen Willkommensbonus bereit. Auch hier sollten Neueinsteiger mit Vorsicht herangehen, da das Bonusguthaben nicht sofort auszahlbar ist.

Durch Bonusbedingungen schützt sich ein Anbieter vor einer sofortigen Auszahlung und Neueinsteiger müssen diese Bedingungen erst umsetzen. Erst im Anschluss wird das Bonusguthaben in Echtgeld umgewandelt und kann somit zur Auszahlung freigegeben werden. Bevor also ein Neukundenbonus beansprucht wird, sollte man sich auch hier erst einmal einen genaueren Einblick verschaffen.

Quoten, ein netter Kundenservice und viele weitere Eigenschaften beachten

Neben dem Bonusangebot gibt es viele weitere Eigenschaften eines Wettportals, die beachtet werden sollten. Wer beispielsweise hohe Gewinne einfahren möchte, sollte die Wettquoten der Buchmacher vergleichen.

Auch die Zusatzangebote und Extras spielen oftmals eine wichtige Rolle bei der Auswahl des passenden Buchmachers. So wird beispielsweise nicht bei jedem Wettanbieter die sogenannte „Cash-Out Funktion“ angeboten, mit der eine Wette während der Partie vorzeitig verkauft werden kann, um den Gewinn früher einstreichen zu können und kein Verlustrisiko mehr zu besitzen.

Sofern eine Frage aufkommt, sollte auch ein kundenfreundlicher Service zur Verfügung stehen. Mit einem Live-Chat oder einer Hotline kann sofort Hilfe beansprucht werden, sofern eine Frage aufkommt.