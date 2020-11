Neustadt: Livestream-Lesung mit Michael Landgraf am 10. Dezember 2020 aus der Pfalzbibliothek

Neustadt an der Weinstraße – Der bekannte Neustadter Autor Michael Landgraf ist am Donnerstag, 10. Dezember 2020, um 19 Uhr zu Gast in der Pfalzbibliothek und verbreitet vorweihnachtliche Stimmung. Seine beiden Bücher „P(f)älzer Weihnachten“ und „Kinder feiern Weihnachten – hier und überall“ stehen dabei im Zentrum und sind für die ganze Familie geeignet. Die Online-Lesung kann live unter www.twitch.tv/pfalzbibliothek kostenfrei abgerufen werden.

Bei dem gerade erschienenen Buch „P(f)älzer Weihnachten“ wird aufgedeckt, wie es früher war und was bei uns heute noch durchschimmert. So stammt die Tradition, einen Tannenbaum aufzustellen, aus unserer Region am Oberrhein. Die Frage ist nur, warum der Baum früher an der Decke hing, was es mit Schreckgestalten wie dem „Belz(e)nickel“ auf sich hat, warum das „Chrischtkinnl“ Geschenke bringt und wieso Winzer rund um Weihnachten danach schauen, ob irgendwo „Woiblume“ blühen.

Das Buch und CD-Projekt „Kinder feiern Weihnachten – hier und überall“ erschien im vergangenen Jahr und wurde inzwischen mit dem internationalen Comenius-Award ausgezeichnet, einem Preis für Bildungsmedien. In kurzen Erzählungen werden so von Michael Landgraf Weihnachtstraditionen auf allen Kontinenten präsentiert. Manches ist ähnlich, doch gibt es überall auch unterschiedliche Bräuche. Gefeiert wird besinnlich oder mit Feuerwerk und Tanz. Die Geschenke bringen das Christkind, der Weihnachtsmann, die Wichtel oder eine Hexe. Auch wird an vielen Tagen gefeiert, ab dem ersten Advent bis zum Fest der Heiligen Drei Könige. Und in der Weihnachtskrippe kann anderswo statt Ochse und Esel ein Lama oder Rentier stehen. Vieles lässt sich also auf dieser Weihnachts-Weltreise entdecken.